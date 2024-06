Hybrydy Toyoty. Jak działa napęd plug-in hybrid?

Toyota jest obecnie światowym liderem oszczędnej technologii hybrydowej, a ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji hybryd wykorzystuje do opracowania i produkcji samochodów z nowoczesnym napędem plug-in hybrid. Gama hybryd plug-in Toyoty w Europie obejmuje obecnie trzy modele – nową Toyotę C-HR Plug-in Hybrid, Priusa piątej generacji oraz RAV4 Plug-in Hybrid.

Jak działa napęd plug-in hybrid Toyoty

Hybrydy plug-in Toyoty korzystają z pełnego napędu hybrydowego, rozbudowanego o mocniejsze silniki elektryczne, większą baterię oraz instalację do jej ładowania. Dzięki temu mogą być zasilane zarówno benzyną, jak i energią pobraną z ładowarki czy gniazdka. Jeśli bateria jest naładowana, auto domyślnie pracuje w trybie EV. Hybrydy plug-in Toyoty na co dzień mogą służyć zatem za auta w pełni elektryczne o zasięgu kilkudziesięciu kilometrów, natomiast na długich dystansach napęd hybrydowy zapewni oszczędną jazdę bez obawy o zasięg.

Układ Toyoty wyróżnia się na rynku utrzymaniem osiągów na niemal niezmienionym poziomie po rozładowaniu baterii. Co więcej, hybrydy plug-in Toyoty pozostają oszczędne, ponieważ po wyczerpaniu energii automatycznie przełączają się na tryb hybrydowy, w którym auto korzysta z silników elektrycznych tak często jak to możliwe.

Technologie obniżające zużycie paliwa w hybrydach plug-in Toyoty

Toyota z hybrydą plug-in piątej generacji zostały opracowane z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu charakterystyki tego napędu. Zastosowano także najnowsze technologie zwiększające jego wydajność– systemy Predictive Efficient Drive oraz Regeneration Boost.

System Predictive Efficient Drive pozwala jeszcze efektywniej wykorzystać działanie napędu hybrydowego plug-in i zmniejszyć zużycie paliwa. Dzięki współpracy z wbudowaną nawigacją i funkcji geofencingu auto uczy się ekonomicznej jazdy i optymalnego wyboru trybu pracy napędu, bazując na wskazaniach GPS oraz zachowaniu kierowcy. System bierze pod uwagę także warunki na trasie, zagęszczenie ruchu czy ukształtowanie terenu. Optymalizuje zużycie baterii, analizując planowaną trasę i automatycznie przełączając się między trybami elektrycznym i hybrydowym, aby zapewnić jak największy zasięg w trybie EV w strefach czystego transportu.

Funkcja Regeneration Boost umożliwia prowadzenie auta głównie przy użyciu pedału przyspieszenia, z minimalnym wykorzystaniem pedału hamulca. Trzy poziomy odzyskiwania energii pozwalają dostosować działanie układu do natężenia ruchu, przy czym na najwyższym poziomie nawet do 80% hamowania przebiega bez wciskania pedału hamulca.

Nowa Toyota C-HR Plug-in Hybrid. Zasięg do 66 km w trybie EV

Toyota C-HR Plug-in Hybrid to najnowszy model w gamie marki z tego typu napędem. Jest to nie tylko najmocniejszy, ale także najbardziej oszczędny wariant drugiej generacji bestsellerowego crossovera. Całkowita moc układu wynosi 223 KM, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,4 sekundy. Dzięki wysokowydajnej baterii litowo-jonowej o pojemności 13,6 kWh napęd łączy dobre osiągi z wydajnością. Średnie zużycie paliwa wynosi od 0,9 l/100 km, a średnia emisji CO2 jest na poziomie 19 g/km w cyklu mieszanym WLTP.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid może pokonać do 66 km w trybie czysto elektrycznym na jednym ładowaniu (wg WLTP). Ładowarka pokładowa 6,6 kW pozwala naładować baterię od 0 do 100% w mniej niż 2,5 godziny przy użyciu ładowarki Toyota HomeCharge i kabla trójfazowego. Aplikacja na telefon MyToyota daje możliwość zdalnego rozpoczęcia i zakończenia ładowania baterii, jeśli auto jest podłączone do ładowarki.

Hybrydowa Toyota Prius. Przejedzie nawet 86 km w trybie EV

Toyota Prius aktualnej, piątej generacji jest oferowana w Europie wyłącznie jako hybryda plug-in. Wyróżnia ją dwukrotnie większa od poprzednika moc 223 KM, duży zasięg w trybie EV oraz minimalne zużycie paliwa. Nowy Prius to także najszybsze auto w historii modelu. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,7 s. Mocny układ hybrydowy jest bardzo wydajny i pozwala osiągnąć zużycie paliwa na poziomie zaledwie 0,5-0,7 l/100 km oraz emisję CO2 w cyklu mieszanym na poziomie od 11 g/km (wg WLTP). Dzięki dużej baterii o pojemności 13,6 kWh zasięg w trybie EV wynosi nawet do 86 km, co umożliwia codzienną jazdę bez konieczności uruchamiania silnika spalinowego. Ponadto dostępny w standardzie w wersji Executive dach z panelami fotowoltaicznymi może wydłużyć zasięg w trybie EV do 8,7 km dziennie. Panele fotowoltaiczne mają o ponad 15% wyższą wydajność niż w poprzednim modelu i są w stanie w pełni naładować baterie auta.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Blisko 100 km zasięgu w trybie EV

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid oferuje świetną dynamikę, oszczędność oraz wyjątkowo duży zasięg w trybie EV. Hybrydowy układ czwartej generacji, którego sercem jest 2,5-litrowy, benzynowy silnik Hybrid Dynamic Force, generuje łączną moc 306 KM, co pozwala rozpędzić samochód od 0 do 100 km/h w zaledwie 6 sekund. Auto jest standardowo wyposażone w inteligentny, elektryczny napęd na wszystkie koła AWD-i. Duża bateria litowo-jonowa o pojemności 18,1 kWh umożliwia jazdę w bezemisyjnym trybie EV na dystansie do 75 km wg WLTP, a w mieście nawet 98 km. Ponadto korzystając jedynie z napędu elektrycznego auto może rozwinąć prędkość do 135 km/h nawet przy maksymalnym przyspieszeniu. Średnie zużycie paliwa RAV4 Plug-in Hybrid wynosi zaledwie 1 l/100 km, a emisja CO2 w cyklu mieszanym jest na poziomie 22 g/km (wg WLTP).

