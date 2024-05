Citroen C3 1.2 Turbo 100 KM vs Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM. Porównanie miejskich crossoverów

Citroen C3 vs Ford Puma. Nadwozie i wnętrze

Wnętrze prezentuje się zaskakująco nowocześnie, bowiem po ostatnim liftingu całkowicie przebudowano konsolę środkową i kokpit. Teraz główną rolę odgrywam duży ekran (12-calowy) systemu info-rozrywki oraz ekran wirtualnych zegarów przed kierowcą. Linię deski rozdzielczej również poprowadzono wysoko, z nawiewami nad ekranem systemu, ale cała reszta jest już dość konwencjonalna. Między fotelami na szczęście pojawiła się wysoka konsola z podłokietnikiem i schowkiem. Na uwagę zasługuje na pewno bagażnik. Nie dość, że ma znacznie większą pojemność – od 456 do 1216 litrów – to na dodatek w podłodze umieszczono dodatkowy schowek/zbiornik np. na brudne buty z odpływem. Bardzo praktyczne rozwiązanie.

Wnętrze również prezentuje się nietuzinkowo i dość ekscentrycznie. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda w miarę normalnie, ale warto zwrócić uwagę, jak wysoko poprowadzono linię deski rozdzielczej. Praktycznie brakuje tradycyjnego daszka, pod którym znajdują się zegary, a zamiast tego jest wąska szczelina z niewielkim i minimalistycznym ekranem wirtualnych zegarów. W centralnej części z kolei znajdziemy ekran systemu info-rozrywki, a pod nim umieszczono wąskie kratki nawiewów. Jest także wysunięty w kierunku kabiny tunel środkowy ze sporym schowkiem na smartfona. W tej wersji rewelacyjnie prezentują się fotele z dwukolorowego materiału, z pikowanymi przeszyciami. Minus? Brakuje w standardzie tunelu między fotelami ze schowkiem i podłokietnikiem, co w tym segmencie jest już rzadkością. Pojemność bagażnika w standardowym ułożeniu oparć to 310 litrów. Niestety producent nie chwali się danymi dot. pojemności po złożeniu oparć kanapy.

Rynek crossoverów z segmentu B jest bardzo zróżnicowany, ale chyba trudno o bardziej odmienne stylistycznie i pod względem charakteru modele. Z zewnątrz trudno doszukiwać się podobieństw, a Citroen C3 w najnowszej odsłonie to niemal kwintesencja francuskiej myśli stylistycznej. Łagodne linie poprzeplatane z ostrymi elementami. Wystarczy rzucić okiem na przednią część, która zdominowana jest przez nietypową sygnaturę LED świateł oraz wąską atrapę grilla, która w środkowej części posiada nowe logo Citroena. Niżej mamy dość agresywnie narysowany zderzak ze srebrną wstawka w dolnej części, która dodaje całości nieco terenowego wyglądu. Warto wspomnieć, że mówimy o odmianie Max, którą wyposażono w sporo stylistycznych akcentów. Dla bardzo oszczędnych jest skromniejsza (również wizualnie) odmiana You!. Wracając do stylistyki, w standardzie tej wersji jest rewelacyjny lakier Monte Carlo w odcieniu pastelowego błękitu. Jeśli chodzi o gabaryty, auto mierzy 4015 mm długości, 1755 mm szerokości i 1567 mm wysokości. Rozstaw osi to 2540 mm.

Citroen C3 vs Ford Puma. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Miejskie crossovery – ten temat przewija się niemal wszędzie, gdzie tylko ktokolwiek interesuje się niedrogim, przystępnym autem do miasta z rodzinną funkcjonalnością. Nie są to auta duże, ale producenci starają się jak mogą, aby maksymalnie uprzyjemnić podróż i codzienną eksploatację. Porównujemy nowego Citroena C3 oraz Forda Pumę po liftingu. Citroen

Pod maską Citroena C3 zamontowano silnik 1.2 Turbo o mocy 100 KM i momencie obrotowym 205 Nm. To prosta trzycylindrowa jednostka benzynowa bez żadnych elektrycznych wspomagaczy, hybryd etc. Dla jednych to zaleta, dla innych wada, bowiem 100 KM w połączeniu z manualną skrzynią 6-biegową nie zapewnia specjalnie porywających osiągów. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 10,6 sekundy, a prędkość maksymalna to 160 km/h. Do miasta wystarczy, w trasie będzie trzeba uzbroić się w większą cierpliwość. Średnie spalanie wg. producenta to 5,6 l/100 km.

Bazowa wersja napędowa Forda Pumy przewiduje silnik 1.0 EcoBoost Hybrid o mocy 125 KM i momencie obrotowym 170 Nm. Silnik posiada wsparcie ze strony układu miękkiej hybrydy, który dba o płynną pracę m.in. systemu Start/Stop. To wszystko przekłada się na nieco lepsze osiągi i elastyczność, bowiem sprint od 0 do 100 km/h zajmuje w tym modelu 9,6 sekundy, prędkość maksymalna to 191 km/h, a średnie spalanie zdaniem producenta to 5,4 sekundy. O ile Citroen C3 nie posiada alternatywy w postaci przekładni automatycznej, tak Ford Puma może być łączony zarówno ze skrzynią manualną o sześciu przełożeniach, jak również siedmiobiegowym automatem.