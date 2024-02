Używana Tesla Model 3 (od 2017 r.). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Tesla Model 3 to samochód elektryczny, który wprowadza do świata Tesli i elektryków. Może mieć czasem problemy z jakością (nie każdy model), ale ma świetne wyposażenie z nowymi i interesującymi technologiami. Czy warto zainwestować w ten model? Jeśli uda się znaleźć zadbany egzemplarz bez podejrzanej przeszłości, auto odwdzięczy się sporą frajdą z jazdy oraz obcowania z nowoczesnymi gadżetami.

Tesla to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych producentów samochodów elektrycznych na świecie, a Model 3 jest z kolei najbardziej dostępny i prawdopodobnie najpopularniejszy na rynku. Nowoczesne technologie, nowatorskie podejście, a do tego niewygórowana cena, niezłe osiągi i zasięg. Jest sporo zalet, ale i istotne wady. Poznajmy bliżej to ciekawe auto oraz opinie użytkowników.

Używana Tesla Model 3. Nadwozie/wnętrze

Tesla Model 3 to samochód elektryczny o unikatowym i nowatorskim stylu, który podbił serca wielu kierowców. Jego nadwozie jest eleganckie i proste, bez zbędnych dodatków i ozdobników. Przód samochodu jest gładki i opływowy, bez tradycyjnego i typowego dla samochodów spalinowych (choć nie tylko) grilla. Pod zderzakiem jest duży wlot powietrza, który chłodzi baterię i wspomaga klimatyzację. Boki samochodu mają delikatne kształty, z wyraźnym akcentem za przednim kołem. Klamki są schowane i zintegrowane z karoserią, a dach płynnie przechodzi w tył integrując się z klapą bagażnika. Na tylnej klapie jest tylko mała lotka o ciekawym kształcie, która jest zintegrowana z linią boczną. Całość prezentuje się nowocześnie i w odpowiedniej konfiguracji dość stylowo, choć są również głosy, że Model 3 nie grzeszy estetyką. Opinii jest tak dużo, jak upodobań i preferencji kierowców. Tesla Model 3 ma 4676 mm długości, 1885 mm szerokości i 1435 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2870 mm. A jak to auto prezentuje się w środku? Tesla O ile z zewnątrz auto nie budzi większej sensacji, tak w środku na pewno przykuje uwagę większości. Imponujący minimalizm i oszczędność formy przełamana ogromnym ekranem w centralnej części. Na miejsce także nie można narzekać. Model 3 to samochód o przestronnym wnętrzu dla pasażerów z przodu, niezależnie od ich wzrostu. Rzecz jasna opisywany model ma mniej miejsca na nogi i głowę niż Model Y, co wynika z jego budowy i kształtu. Z tyłu jest wystarczająco miejsca dla osób do ok. 180 cm wzrostu, nawet na długich trasach. Samochód ma płaską podłogę, co ułatwia siedzenie trzeciemu pasażerowi pośrodku, ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na ograniczoną funkcjonalność. Model 3 nie ma dużego bagażnika i jest ograniczony przez nadwozie typu sedan, więc nie jest idealny dla rodzin i osób, które często podróżują z dużym bagażem. Pojemność bagażnika w standardowym ułożeniu oparć to 405 litrów. Nie jest źle, ale nieregularne kształty wewnątrz, brak praktycznych dodatków i wąski otwór załadunkowy nie poprawiają ergonomii.

Zamiast praktycznego bagażnika dostajemy jednak coś zupełnie innego. Tesla słynie bowiem z oferowania wielu dodatków i funkcji w swoich samochodach. W Modelu 3 mamy nawigację satelitarną, swobodny dostęp do internetu oraz takich usług, jak Netflix i Spotify. Możemy też bawić się aplikacjami, takimi jak gry samochodowe sterowane kierownicą, czy zmieniać dźwięk klaksonu. Samochód ma też dwie podkładki do ładowania telefonów bezprzewodowo pod ekranem multimedialnym i porty USB-C w środku do szybkiego ładowania. Wnętrze samochodu jest proste i nowoczesne, jak w skandynawskich sklepach meblowych, co podoba się fanom Tesli.

Używana Tesla Model 3. Silniki/układ napędowy

Tesla Model 3 ma trzy wersje do wyboru: bazową z napędem na tył, zwiększoną z napędem na obie osie i Performance z najlepszymi osiągami. Bazowa wersja P50 ma baterię 50 kWh (brutto) i moc 261 KM, co daje zasięg około 354 km. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,8 s i osiąga 209 km/h. Wersja Long Range Dual Motor ma baterię 80,5 kWh (brutto) i moc 441 KM, co przekłada się na zasięg do 560 km. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,6 s i osiąga 233 km/h. Wersja Performance ma identyczną baterię, ale moc 513 KM po liftingu w 2020 roku. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,3 s co pozwala jej stawać w szranki z naprawdę mocnymi samochodami sportowymi z najwyższych półek.

Używana Tesla Model 3, Typowe usterki/sytuacja rynkowa Tesla Model 3 to kompaktowy samochód elektryczny z wieloma czujnikami i kamerami. Mimo takiego asortymentu zabezpieczeń, zaniedbany egzemplarz może być uszkodzony na skutek eksploatacji w zatłoczonych miastach i na parkingach. Rysy czy wgniotki, które są drogie w naprawie, mogą być nieumiejętnie tuszowane, więc warto dokładnie to sprawdzić. Przed zakupem trzeba sprawdzić nie tylko karoserię czy felgi aluminiowe, ale i mechanikę wewnętrzną, na przykład system siedzeń. Trzeba się upewnić, że wszystko działa dobrze, na przykład ekran dotykowy, drzwi, komunikacja i klapa tylna. Model 3 nie ma dużych problemów, ale może mieć małe i denerwujące usterki, głównie w elektronice i multimediach.

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 150 ogłoszeń dotyczących Tesli Model 3. Przykładowo egzemplarz z 2020 roku w wersji Long Range AWD i przebiegiem 66 000 kilometrów to koszt około 165 000 złotych. Za około 120 000 złotych można znaleźć model z 2018 roku w wersji Long Range RWD i z przebiegiem 80 000 kilometrów.

Używana Tesla Model 3. Podsumowanie

Używana Tesla Model 3. Podsumowanie

Tesla Model 3 to samochód elektryczny, który wprowadza do świata Tesli i elektryków. Może mieć czasem problemy z jakością (nie każdy model), ale ma świetne wyposażenie z nowymi i interesującymi technologiami. Czy warto zainwestować w ten model? Jeśli uda się znaleźć zadbany egzemplarz bez podejrzanej przeszłości, auto odwdzięczy się sporą frajdą z jazdy oraz obcowania z nowoczesnymi gadżetami.

Używana Tesla Model 3 zalety: spory wybór na rynku wtórnym;

dużo wersji i konfiguracji do wyboru (od podstawowej po Performance);

nowoczesne technologie na pokładzie i mnóstwo możliwości konfiguracji;

świetne osiągi i przyzwoite zasięgi;

przestronne i wygodne wnętrze. Używana Tesla Model 3 wady: spore problemy z jakością niektórych egzemplarzy;

naprawy i serwis mogą być problematyczne (kiepska dostępność serwisów i części);

niepraktyczny bagażnik.

Używana Tesla Model 3. Opinie

Krzysztof z Legionowa: Tesla Model 3 to najlepszy samochód, jaki kiedykolwiek miałem. Jest szybki, oszczędny, bezpieczny i piękny. Nie muszę się martwić o paliwo, olej, przeglądy ani emisje. Samochód jest bardzo inteligentny i potrafi się sam prowadzić, parkować i unikać kolizji. Wnętrze jest przestronne i eleganckie, a ekran dotykowy jest jak tablet z dostępem do wszystkich funkcji i aplikacji. Samochód ma też dużo miejsca na bagaż i dodatkowe schowki. Jestem bardzo zadowolony z mojej Tesli i nie zamieniłbym jej na żaden inny samochód. Ewa z Poznania: Tesla Model 3 to dobry samochód, ale ma też kilka wad. Po pierwsze, jest drogi. Musiałam wziąć kredyt, żeby go kupić, a i tak nie mogłam sobie pozwolić na najlepszą wersję. Po drugie, ładowanie jest kłopotliwe. Nie mam garażu ani stacji ładowania w pobliżu, więc muszę jeździć do Superchargerów lub szukać innych miejsc. Po trzecie, samochód ma kilka usterek i niedopracowań. Na przykład, lakier jest słabej jakości i łatwo się rysuje, a drzwi czasem się zacinają. Samochód jest fajny, ale nie idealny. Tomasz z Wrocławia: Tesla Model 3 to kiepskie auto. Nie rozumiem, dlaczego ludzie się nim zachwycają. To tylko zabawka dla bogaczy, która nie ma sensu w Polsce. Samochód jest mały, niewygodny i niepraktyczny. Nie ma klamki, lusterka ani zegarów. Wszystko jest na ekranie, który jest mało responsywny i często się zawiesza. Samochód jest też awaryjny i drogi w naprawie. Nie mówiąc o tym, że elektryczność też nie jest darmowa ani ekologiczna. Wolę jeździć normalnym samochodem, który ma silnik, skrzynię biegów i zapach benzyny.

Wybrane jednostki napędowe w Tesla Model 3: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie energii Zasięg Standard 60 kWh 325 KM 420 Nm 225 km/h 6,1 s 14 kWh/100km 491 km Long Range 80,5 kWh 441 KM 493 Nm 233 km/h 4,4 s 14,8 kWh/100km 568 km Performance 80,5 kWh 513 KM 660 Nm 261 km/h 3,3 s 16,5 kWh/100km 507 km

