Sprzedaż samochodów. Polacy kupują auta i długo, długo nic - nowe dane z rynku

Dane GUS nie pozostawiają złudzeń. Sprzedaż samochodów, motocykli oraz części zamiennych była najszybciej rosnącą, zdefiniowaną kategorią produktów w I kwartale br. Przyrost o 18,7% rdr pozwolił wyprzedzić drugie na liście paliwa ( plus 12,5%) oraz trzecie - farmaceutyki i kosmetyki (plus 6,1%). Szybciej rosła tylko kategoria „pozostałe”, ale ciężko powiązać ja z konkretną grupą produktów. Mniej niż przed rokiem Polacy kupili natomiast mebli i sprzętu RTV, odzieży i butów oraz … książek. Dane GUS podawane są w cenach stałych, co oznacza, że eliminują efekt wzrostu sprzedaży wynikający z inflacji.

Dla pełnego obrazu sytuacji trzeba jednak przyznać, że sprzedaż aut., motocykli i części zamiennych ma 8,3-proc. udział w sprzedaży detalicznej. Carsmile.pl