Używany Jeep Compass (2017-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Jeep Compass to jeden z wielu crossoverów segmentu C na rynku, ale jako jeden z nielicznych potrafi dostosować się do wielu wymagań. Co prawda po liftingu zespoły napędowe nie są nastawione na jazdę w terenie, ale przed zmianami było wiele ciekawych konfiguracji dla wymagających użytkowników. Czy warto zainteresować się tym autem na rynku wtórnym?

Używany Jeep Compass. Nadwozie/wnętrze

Jeep Compass to zaskakująco solidne i przyjazne w codziennym użytkowaniu auto. Nie zapewnia nowoczesnego wyposażenia i gadżetów, ale może prezentować się bardzo świeżo i interesująco. Jeśli ktoś szuka kompaktowego crossovera do miasta, ale od czasu do czasu potrzebuje trakcji w trudnym terenie, Jeep Compass będzie dobrym wyborem. Jeep Obecnie oferowana generacja Jeepa Compassa wyróżnia się współczesnym designem, który jednak nie pozwala zapomnieć o dziedzictwie marki. Charakterystyczny dla Jeepa siedmioszczelinowy grill jest uzupełniony o eleganckie, kompaktowe reflektory z wyraźnymi sygnaturami LED w topowych modelach. Z przodu dominuje też dynamicznie zaprojektowany zderzak z wytrzymałymi osłonami. Nadwozie otacza wiele elementów z tworzywa sztucznego, w tym matowe, czarne listwy ochronne, które nadają Compassowi wygląd gotowy do off-roadu i chronią go przed zarysowaniami. Jeep, z prześwitem wynoszącym 216 mm, obiecuje lepsze możliwości terenowe niż standardowy crossover. Z tyłu znajduje się kompaktowa klapa bagażnika i duże lampy z atrakcyjnymi liniami LED. Chromowana listwa biegnie wzdłuż linii okien i schodzi na dolną część tylnej szyby. Różne wersje wyposażenia, takie jak S czy Trailhawk, nadają Compassowi unikalny charakter. Wymiary Jeepa Compass drugiej generacji to 4394 mm długości, 1819 mm szerokości i 1605 mm wysokości, przy rozstawie osi wynoszącym 2636 mm. A co znajdziemy we wnętrzu? Jeep Compass to zaskakująco solidne i przyjazne w codziennym użytkowaniu auto. Nie zapewnia nowoczesnego wyposażenia i gadżetów, ale może prezentować się bardzo świeżo i interesująco. Jeśli ktoś szuka kompaktowego crossovera do miasta, ale od czasu do czasu potrzebuje trakcji w trudnym terenie, Jeep Compass będzie dobrym wyborem. Jeep Wnętrze Jeepa Compassa II przed modernizacją charakteryzowało się funkcjonalnym, choć nieco przestarzałym wyglądem, z dominacją twardego plastiku i niskim tunelem środkowym. Elementy z błyszczącego plastiku, które z czasem traciły na estetyce, były widoczne w całej kabinie. Centralna część deski rozdzielczej zawierała lewarek zmiany biegów oraz w modelach 4x4, duże pokrętło do sterowania napędem, łatwe w obsłudze nawet w rękawicach. Wszystkie przyciski były wyraźne i łatwo dostępne. Duży ekran multimedialny w proporcjach 4:3 był otoczony szeroką ramą z błyszczącego plastiku. Przed kierowcą znajdowały się tradycyjne zegary umieszczone w tubach oraz spory ekran komputera pokładowego. Całość prezentowała solidność i prostotę, ale stylistycznie pozostawiała wiele do życzenia.

Po liftingu w 2021 roku, wnętrze Compassa przeszło kompletną metamorfozę, stając się bardziej nowoczesne i eleganckie. Tunel środkowy został podwyższony, a pokrętło do zmiany trybów jazdy zastąpiono dużym przełącznikiem. Panel sterowania klimatyzacją również przeszedł zmiany, a duży ekran systemu info-rozrywki teraz wyłania się ponad linię deski rozdzielczej. Zastosowano nowe materiały, formy i faktury, jednak nadal obecny jest nadmiar błyszczącego plastiku. Ekran przed kierowcą, mimo swoich rozmiarów, jest mało czytelny z powodu drobnych czcionek i nieintuicyjnej obsługi. Fotele zasługują z kolei na pochwałę za komfort i estetykę, podobnie jak solidna kierownica z grubym wieńcem. Tylna kanapa jest przestronna i wygodna, a środkowy pasażer musi zmierzyć się z niewysokim, ale szerokim tunelem środkowym. Bagażnik jest wystarczający, choć boczne plastikowe elementy podatne są na zarysowania, a luźne przedmioty mogą hałasować. Pojemność bagażnika to 438 litrów, która po złożeniu siedzeń wzrasta do 1693 litrów. Wersja hybrydowa plug-in oferuje pojemność bagażnika 420 litrów, zwiększającą się do 1230 litrów po złożeniu siedzeń.

Używany Jeep Compass. Silniki/układ napędowy

Gama silnikowa Jeepa Compassa II przedstawia wyraźny podział na okres przed i po modernizacji, co spotkało się z mieszanymi reakcjami wśród entuzjastów marki. W początkowej fazie dostępny był silnik benzynowy 1.4 MultiAir o mocy 140 lub 170 KM, przy czym wariant mocniejszy dysponował momentem obrotowym 250 Nm, możliwością połączenia z napędem 4x4 i 9-stopniową skrzynią automatyczną. Chociaż nie był wyjątkowo ekonomiczny, zapewniał efektywną jazdę terenową i dobre osiągi dla tego typu pojazdu – przyspieszenie do 100 km/h w 9,5 sekundy i maksymalną prędkość 200 km/h. W roku 2020 wprowadzono silnik 1.3 GSE o mocy 130 lub 150 KM oraz jednostki wysokoprężne: 1.6 MJD o mocy 120 KM i 2.0 MJD o mocy 140 lub 170 KM. Silniejsza wersja Diesla, generująca 370 Nm momentu obrotowego, przekształcała Compassa w imponującą maszynę terenową, wyprzedzającą większość crossoverów pod względem właściwości jezdnych. Nie był szybki, ale oferował rozsądną ekonomię spalania na poziomie 6 l/100 km i świetnie radził sobie w trudnym terenie.

W roku 2020 Jeep Compass II wprowadził znaczące zmiany w gamie silnikowej, inaugurując erę hybryd plug-in. Wprowadzono wówczas wersję 1.3 GSE PHEV oznaczoną jako 4xe, dostępną w konfiguracjach o mocy 190 lub 240 KM. Te mocne jednostki hybrydowe zapewniają imponujące osiągi, z przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w czasie zaledwie 7,3 sekundy dla mocniejszej wersji, przy maksymalnej prędkości wynoszącej 200 km/h. Napęd przekazywany jest na koła przez 6-stopniową skrzynię automatyczną. Jednakże, niektórzy krytykują elektryczny napęd na cztery koła za brak tradycyjnego mechanizmu z blokadą. Dodatkowo, ciężka bateria o pojemności 11 kWh, zmniejszona pojemność bagażnika i zbiornika paliwa o pojemności 37 litrów narzucają pewne ograniczenia. Po wyczerpaniu baterii, hybryda charakteryzuje się wzmożonym spalaniem, co w połączeniu z małym zbiornikiem paliwa skutkuje ograniczonym zasięgiem na poziomie 350-400 km na jednym tankowaniu. Dla osób niezainteresowanych hybrydą PHEV, dostępne są alternatywne jednostki: silnik 1.3 GSE o mocy 130 lub 150 KM, silnik 1.5 MHEV o mocy 130 KM oraz silnik Diesla 1.6 MultiJet II również o mocy 130 KM. Należy jednak zauważyć, że żadna z tych wersji nie oferuje napędu 4x4, który jest dostępny wyłącznie w hybrydzie PHEV.

Używany Jeep Compass. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Jeep Compass w topowych konfiguracjach przed modernizacją był często wybierany ze względu na swoje zdolności terenowe. Z tego powodu, przy zakupie warto szczegółowo ocenić stan karoserii, felg, a także podwozia, aby wykluczyć poważne uszkodzenia. Nie zapomnij również o dokładnym przeglądzie instalacji elektrycznej oraz poszukiwaniu śladów wilgoci pod dywanikami. Silniki stosowane w Compassie są dobrze znane z innych pojazdów Fiata, jednak odnotowano liczne przypadki awarii. W przypadku modeli z silnikiem Diesla, zwróć uwagę na filtr cząstek stałych, który może być narażony na zablokowanie. Problemy z silnikami Diesla często wynikały z niedopilnowania DPF lub zanieczyszczenia oleju. Mimo że Jeep może wydawać się solidny, nie jest to model bezawaryjny, dlatego dokładna inspekcja wybranego egzemplarza jest kluczowa.

W dniu publikacji artykułu na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 220 ogłoszeń dotyczących Jeepa Compassa. Przykładowo model z 2019 roku z silnikiem benzynowym 1.4 o mocy 140 KM i przebiegiem 62 000 kilometrów to koszt około 83 000 złotych. Za około 90 000 złotych kupimy model 2019 roku z przebiegiem 90 000, ale w topowej wersji Trailhawk, silnikiem benzynowym o mocy 170 KM i napędem 4x4.

Używany Jeep Compass. Podsumowanie

Jeep Compass to zaskakująco solidne i przyjazne w codziennym użytkowaniu auto. Nie zapewnia nowoczesnego wyposażenia i gadżetów, ale może prezentować się bardzo świeżo i interesująco. Jeśli ktoś szuka kompaktowego crossovera do miasta, ale od czasu do czasu potrzebuje trakcji w trudnym terenie, Jeep Compass będzie dobrym wyborem.

Używany Jeep Compass zalety: przyjemna dla oka stylistyka, szczególnie w wyższych wersjach wyposażenia (np. S lub Trailhawk);

solidnie wykonane i ergonomiczne wnętrze przed liftingiem;

po liftingu z kolei znacząco poprawiła się stylistyka i materiały;

dostępne wersje zarówno z manualną, jak i automatyczną przekładnią;

przed liftingiem trafimy na wersje z napędem 4x4 i silnikami Diesla;

po liftingu z kolei znajdzie się coś dla miłośników hybryd, nawet kosztem właściwości terenowych. Używany Jeep Compass wady: wnętrze częściowo wykonane z twardych i dość tanich tworzyw;

nie jest to auto dla szukających gadżetów i nowoczesnych rozwiązań;

po liftingu poprawiła się stylistyka, ale ucierpiały właściwości terenowe;

wersje z hybrydą PHEV oferują bardzo niski zasięg (mały zbiornik paliwa).

Używany Jeep Compass. Opinie

Kamil z Lublina: “Jeep Compass II to świetny wybór dla osób szukających kompaktowego SUV-a z dobrymi właściwościami terenowymi. Używany model, który kupiłem, sprawdza się zarówno w mieście, jak i na nieutwardzonych drogach. Warto jednak zwrócić uwagę na stan techniczny, szczególnie jeśli auto było eksploatowane w terenie.” Ewa z Gdańska: “Zakup używanego Jeepa Compassa II to była dla mnie dobra decyzja. Auto oferuje komfortową jazdę i przestronne wnętrze. Jednakże, zauważyłam, że plastiki w kabinie mogą szybko się zużywać, co wpływa na ogólny wygląd wnętrza. Polecam dokładne sprawdzenie wyposażenia elektrycznego przed zakupem.” Tomasz z Krakowa: “Compass II to moje pierwsze auto z napędem 4x4 i jestem zadowolony z jego możliwości. Silnik Diesla, który posiadam, oferuje dobrą równowagę między mocą a zużyciem paliwa. Niestety, miałem kilka drobnych problemów z elektroniką, ale poza tym, samochód jest niezawodny i dobrze się prowadzi.”

Wybrane jednostki napędowe w Jeep Compass: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.4 MultiAir 1368 ccm 140 KM 230 Nm 192 km/h 9,8 s 6,2 l/100km 132 g/km 1.3 MultiAir 1332 ccm 150 KM 270 Nm 199 km/h 9,2 s 5,5 l/100km 112 g/km 1.5 MHEV T4 1469 ccm 130 KM 240 Nm 193 km/h 10 s 6,0 l/100km 118 g/km 1.3 GSE PHEV T4 1332 ccm 240 KM 270 Nm 200 km/h 7,3 s 1,9 l/100km 66 g/km 2.0 MJD 1956 ccm 170 KM 370 Nm 190 km/h 9,5 s 6,0 l/100km 116 g/km

