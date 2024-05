Lamborghini Huracán. Historia najbardziej wszechstronnego supersamochodu

2014 Huracán LP 610-4: instynktowna technologia

Coupé Huracán LP 610-4, to model, który zadebiutował podczas Geneva Motor Show w 2014 roku. Samochód został wyposażony w silnik V10 o mocy 610 KM osiąganych przy 8250 obr./min., napęd na cztery koła i system dwusprzęgłowy Lamborghini LDF. Do wyboru kierowcy są trzy tryby jazdy: Strada, Sport i Corsa. Pojazd jest także pierwszym modelem Lamborghini z cyfrowym wyświetlaczem na desce rozdzielczej z 11-calowym ekranem. W 2015 marka zaprezentowała także wersję cabrio: Spyder.

2016 Huracán LP 580-2: przyjemna technologia

2016 Huracán Performante: rzeźbiony przez wiatr

2019 Huracán EVO: codzienna jazda na wyższym poziomie

2020 Huracán EVO RWD: powrót do napędu na tylne koła

2021 Huracán STO: z myślą o torze wyścigowym

STO napędza silnik EVO o mocy 640 KM, z przekalibrowanymi ustawieniami, tak aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia z jazdy oraz tryb napędu tylko na tylne koła. Opracowano jednak zupełnie nowe tryby jazdy: STO – przeznaczony do jazdy drogowej, Trofeo - do użytku na torze wyścigowym oraz Pioggia - do śliskich warunków drogowych. Po raz pierwszy w samochodzie produkcyjnym użyto także opracowane we współpracy z firmą Brembo hamulce CCM-R, pochodzące z Formuły 1.