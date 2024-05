Policja. Recydywa nie popłaca. Dosłownie!

Oznaczało to, że 36-letni kierowca przekroczył prędkość o 70 km/h. Podczas sprawdzania mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że nie było to wykroczenie popełnione po raz pierwszy, a już kolejny raz.

Policjanci z wejherowskiej drogówki podczas nocnego patrolu dokonali pomiaru prędkości Mercedesa jadącego ulicą Gdańską przez Wejherowo. Okazało się, że auto poruszało się z prędkością 110 km/h, a w miejscu gdzie wykonano kontrolę obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h.

To jednak nie są jedyne konsekwencje jakie poniósł kierujący. Jego konto kierowcy zostało uzupełnione o kolejne 14 punktów karnych oraz zatrzymano mu prawo jazdy.

Niestety, przekraczanie prędkości to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że nadmierna prędkość to zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dla pieszych i rowerzystów.