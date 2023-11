Używany Hyundai i30 III (2017-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Hyundai i30 III cieszy się reputacją jako solidnie wykonane i niezawodne auto. Niemniej jednak, podobnie jak każdy pojazd, może być podatne na pewne typowe usterki, takie jak drobne problemy z elektryką, hamulcami, silnikiem 1.4 T-GDI, klimatyzacją i zawieszeniem. Warto podkreślić, że Hyundai i30 III jest uznawany za pojazd o korzystnym stosunku jakości do ceny, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla klientów poszukujących niezawodnego i przystępnego cenowo samochodu.

Czy Hyundai i30 III może stanowić godną alternatywę dla Volkswagena Golfa czy Forda Focusa? Jeszcze kilkanaście lat temu niewielu rozważało tego producenta w kontekście konkurencji dla liderów rynku, jednak obecnie model ten zasługuje na uwagę jako interesująca opcja dla poszukujących intrygującej stylistyki, funkcjonalnego wnętrza i bogatego wyposażenia. W przeciwieństwie do oczywistego wyboru reprezentowanego przez Golfa czy Octavię, Hyundai i30 III prezentuje się jako alternatywa o wyrazistym charakterze. Jakie są opinie na temat tego modelu?

Używany Hyundai i30 III. Nadwozie/wnętrze

Hyundai i30 III to pojazd, który doskonale łączy atrakcyjną, charakterystyczną dla koreańskich aut stylistykę z praktycznością. Jego dynamiczna i nowoczesna sylwetka jest jednocześnie pełna subtelnych, eleganckich linii, nadających mu wyjątkowego charakteru. Przód samochodu wyróżnia się charakterystycznym, dużym grillem oraz smukłymi reflektorami, które harmonijnie integrują się z linią nadwozia. Kolejną istotną cechą stylistyczną jest płynna linia dachu, delikatnie opadająca ku tyłowi pojazdu. Tył również prezentuje się stylowo, z ostrymi krawędziami tylnej szyby, zintegrowanym spojlerem dachowym i szerokimi kloszami lamp tylnych. W białym kolorze i w podstawowej wersji modelu i30 może nie wyróżniać się z tłumu, jednak czerwony lakier i wersja N Line nadają mu wyrazistego, sportowego charakteru. Dodatkowo, nadwozie fastback stanowi niemalże ewenement w tym segmencie, podobnie jak udane rozwiązanie wersji Kombi. Szukający dynamicznych linii z pewnością zainteresują się wersją 5-drzwiową lub wspomnianym fastbackiem. Wnętrze Hyundaia i30 III imponuje przestronnością i nowoczesnym designem, co sprawia, że podróżowanie staje się komfortowe zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Elegancka i prosta deska rozdzielcza współgra z wygodnymi fotelami, które oferują szeroki zakres regulacji, w tym podparcie lędźwiowe, a w najwyższych wersjach nawet wentylację. Samochód obfituje w praktyczne rozwiązania, takie jak schowek na okulary, schowek pod fotelem pasażera oraz uchwyty na kubki pod roletką, co zwiększa jego funkcjonalność. System multimedialny z ekranem dotykowym jest intuicyjny w obsłudze, umożliwiając łatwy dostęp do różnych funkcji, takich jak radio, nawigacja GPS, Bluetooth oraz Apple CarPlay/Android Auto. Materiały wykorzystane we wnętrzu są wysokiej jakości, co gwarantuje solidność i trwałość. Solidne spasowanie elementów wnętrza dodatkowo podnosi poczucie komfortu podczas jazdy. Co do bagażnika, pojazd oferuje pojemność umożliwiającą transport większych przedmiotów, takich jak walizki czy sprzęt sportowy. W wersji Kombi mamy do dyspozycji imponujące 602/1650 litrów przestrzeni, w hatchbacku - 395/1301 litrów, natomiast Fastback zaskakuje nieco większym bagażnikiem, osiągając 450/1351 litrów. Jednak wersja 5-drzwiowa góruje nieco pod względem wysokości bagażnika, podczas gdy fastback oferuje nieco niższą przestrzeń bagażową. Modny wygląd ma swoją cenę.

Używany Hyundai i30 III. Silniki/układ napędowy

Jeśli chodzi o jednostki napędowe, Hyundai i30 III prezentuje się solidnie, choć może nie dorównuje elastyczności oferowanej przez, przykładowo, wspomnianego wcześniej Golfa. W gamie silników benzynowych dostępny jest 1.0 T-GDI o mocy 120 KM i momencie obrotowym 171 Nm, a także 1.4 MPI o mocy 100 KM i momencie obrotowym 134 Nm oraz 1.4 T-GDI generujące 140 KM i 242 Nm. Po przeprowadzeniu liftingu w 2020 roku silnik 1.4 został zastąpiony przez 1.5, dostępny w dwóch wariantach: 110-konnym DPI oraz 160-konnym T-GDI z technologią miękkiej hybrydy.

Nowa jednostka 1.5 to przyjemna i dynamiczna propozycja, oferująca 253 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,4 sekundy, przy średnim spalaniu wynoszącym według producenta 5,9 l/100km. Warto również wspomnieć o wersji N, która wyposażona jest w 2-litrowy silnik T-GDI o mocy 250 lub 280 KM, zależnie od wariantu. Mocniejsza odmiana (392 Nm) potrafi rozpędzić i30 od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 250 km/h. Jeśli natomiast mówimy o silnikach wysokoprężnych, dostępna jest tylko jedna opcja: 1.6 CRDI o mocy od 95 do 136 KM. Najmocniejsza wersja dysponuje 280 Nm momentem obrotowym, co czyni ją atrakcyjną propozycją dla potencjalnych nabywców wersji kombi planujących częste pokonywanie długich tras. Silnik ten charakteryzuje się solidnymi osiągami – przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 10 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 200 km/h – przy jednoczesnym bardzo niskim zużyciu paliwa, oscylującym poniżej 4 l/100km w cyklu mieszanym. To sprawia, że taka konfiguracja staje się wyjątkowo opłacalnym wyborem.

Używany Hyundai i30 III. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Hyundai i30 III, podobnie jak każde inne auto, może ulegać pewnym usterkom w wyniku normalnej eksploatacji. Niemniej jednak, ten model cieszy się opinią dobrze wykonanego i niezawodnego pojazdu, a potencjalne problemy występują stosunkowo rzadko. Usterki elektryczne stanowią jedno z częstszych wyzwań, obejmujące problemy z oświetleniem, audio czy komputerem pokładowym. Mimo że są to usterki stosunkowo proste do naprawy, mogą być dość dokuczliwe. W przypadku hamulców, niektórzy właściciele zgłaszają problemy tj. hałas podczas hamowania czy szybkie zużycie klocków. Usterki silnika, takie jak brak mocy czy niestabilne obroty, są rzadkie, choć zdarzają się, zwłaszcza w silnikach 1.4 T-GDI. Problemy z układem klimatyzacji, takie jak niedziałający wentylator czy nieszczelność układu, również zdarzają się stosunkowo często.

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami widocznych było około 800 ogłoszeń dotyczących Hyundaia i30 III, jest więc w czym przebierać. Przykładowo model z 2019 roku z silnikiem 1.4 MPI i przebiegiem 140 000 kilometrów to koszt około 45 000 złotych. Za wersję Comfort z silnikiem 1.5 DPI i przebiegiem około 110 000 kilometrów z 2021 roku trzeba zapłacić około 60 000 złotych.

Używany Hyundai i30 III. Podsumowanie

Używany Hyundai i30 III zalety:

Używany Hyundai i30 III zalety: dobrze wykonane wnętrze i bogate w wyposażenie, obejmujące np. wentylowane fotele;

efektywne i dynamiczne jednostki napędowe, zwłaszcza w wersji 1.5 T-GDI;

niezły komfort podróży i satysfakcjonujące właściwości jezdne;

dostępność trzech różnych wersji nadwoziowych, w tym atrakcyjnego modelu Fastback;

obszerny i funkcjonalny bagażnik.

Używany Hyundai i30 III wady: nieco przestarzały system i ograniczone moduły wsparcia i bezpieczeństwa;

ograniczona przestrzeń nad głową dla wyższych pasażerów na tylnej kanapie;

wyższe zużycie paliwa w jednostkach benzynowych w porównaniu do konkurencji;

trochę kiepskie tłumienie hałasów wewnątrz pojazdu;

braki w zakresie wyposażenia związanego z bezpieczeństwem i systemami wsparcia kierowcy.

Używany Hyundai i30 III opinie

Wacław z Warki: Osobiście posiadam Hyundaia i30 III i jestem z niego bardzo zadowolony. Wykończenie wnętrza jest naprawdę solidne, a fotele wentylowane to strzał w dziesiątkę, zwłaszcza podczas letnich upałów. Jednostki napędowe są dynamiczne, szczególnie 1.5 T-GDI, co sprawia, że jazda staje się przyjemnością. Co do minusów, zauważyłem pewne niedoróbki w systemie bezpieczeństwa, które warto byłoby poprawić. Ogólnie jednak, biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, uważam i30 III za udany wybór. Anna z Poznania: Mój Hyundai i30 III towarzyszy mi już od kilku lat i mogę powiedzieć, że jest to bardzo praktyczne auto. Duża przestrzeń bagażowa okazuje się nieoceniona podczas dłuższych podróży czy zakupów. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że systemy wsparcia i bezpieczeństwa są trochę zacofane i mogłyby być bardziej zaawansowane. Zauważyłam również, że zużycie paliwa w jednostkach benzynowych jest nieco wyższe niż u konkurencji. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolona z funkcjonalności i praktyczności mojego i30. Marcin z Częstochowy: Po zakupie Hyundaia i30 III zauważyłem kilka mankamentów, zwłaszcza jeśli chodzi o miejsce nad głową na tylnej kanapie - jest zdecydowanie niewystarczające dla wyższych pasażerów. Ponadto, dostrzegam pewne braki w wyposażeniu związane z bezpieczeństwem, które mogłyby być bardziej kompleksowe. Jednak trzeba przyznać, że samochód prowadzi się komfortowo, a jego spory bagażnik okazuje się przydatny. Pomimo pewnych niedoskonałości, uważam, że i30 III to rozsądny wybór dla osób ceniących praktyczność i stosunek jakości do ceny.

Wybrane jednostki napędowe w Hyundai i30 III: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.0 T-GDI 998 ccm 120 KM 171 Nm 190 km/h 11,1 s 5,0 l/100km 110 g/km 1.4 MPI 1368 ccm 100 KM 134 Nm 183 km/h 12,6 s 5,6 l/100km 130 g/km 1.4 T-GDI 1353 ccm 140 KM 242 Nm 210 km/h 8,9 s 5,4 l/100km 117 g/km 1.5 DPI 1498 ccm 110 KM 144 Nm 187 km/h 12,3 s 6,2 l/100km 143 g/km 1.5 T-GDI 48V 1482 ccm 160 KM 253 Nm 210 km/h 8,4 s 5,9 l/100km 134 g/km 1.6 CRDI 1582 ccm 95 KM 280 Nm 186 km/h 12,2 s 3,8 l/100km 95 g/km 1.6 CRDI 1582 ccm 110 KM 280 Nm 190 km/h 11 s 3,8 l/100km 95 g/km 1.6 CRDI 1582 ccm 115 KM 280 Nm 190 km/h 11 s 4,2 l/100km 110 g/km 1.6 CRDI 1582 ccm 136 KM 280 Nm 200 km/h 10,2 s 3,8 l/100km 99 g/km

