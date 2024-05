Odświeżony Nissan Juke. Wrażenia z jazdy, nowości, wersje i ceny

Tradycyjnie, mniej więcej w połowie cyklu życia modelu pojawia się jego odświeżona, zaktualizowana i udoskonalona wersja. Czasami zmiany są radykalne, innym razem subtelne i obejmujące głównie wyposażenie. Nissan postanowił wyważy te wszystkie zmiany i zaserwował odświeżoną wersję Juke’a zarówno pod względem wyglądu, jak i wyposażenia. Jakich nowości możemy spodziewać się po japońskiej propozycji?

Nissan Juke. Stylistyka nadwozia/wnętrze

Nissan Juke z zewnątrz nie zmienił się prawie w ogóle (nieco inny grill i powrót żółtego lakieru) za to w środku otrzymał nowy system, większe ekrany i przebudowaną konsolę środkową. Być może deska rozdzielcza straciła na charakterystycznym uroku, ale zyskała sporo nowoczesnych rozwiązań, które dla wielu użytkowników, poszukujących gadżetów, może być argumentem przemawiającym za zakupem akurat tego modelu. Kamil Rogala Na pierwszy rzut oka z zewnątrz niewiele się zmieniło, ale jest jedna cecha, którą –_paradoksalnie – można przeoczyć. To powrót żółtego koloru do palety lakierów Nissana Juke! Aż trudno uwierzyć, że tego koloru nie było do tej pory w ofercie, a przecież pierwsza generacja właśnie w tym kolorze oferowała najwięcej uroku. Oprócz tego możemy zauważyć subtelne zmiany w przedniej części pojazdu tj. zmodyfikowaną atrapę grilla z mniejszą ilością chromu. Są również nowe wzory felg przypisane do konkretnych wersji wyposażenia i… w zasadzie to tyle. Zdaniem producenta, klienci doceniali nietypowy wygląd Juke’a i bardzo często decydując się na zakup, kierowali się właśnie tym aspektem. Radykalne zmiany nie były zatem wskazane.

Oprócz wprowadzenia nowego żółtego koloru, projektanci i inżynierowie Nissana zaproponowali znaczące zmiany we wnętrzu, mające na celu podwyższenie komfortu podróżowania. Metamorfozie uległy między innymi konsola środkowa oraz panel wskaźników. Teraz zamiast charakterystycznych trzech okrągłych nawiewów w centralnej części z niewielkim ekranem ponad nimi, znajdziemy znacznie większy ekran (12,3 cala zamiast 8 cali), niewielki panel kilku przycisków i pokrętło oraz szeroki nawiew podzielony przyciskiem świateł awaryjnych. Moim zdaniem taka zmiana pozbawiła Juke’a nietypowego wyglądu wnętrza, ale za to zyskaliśmy opcjonalną żółtą ramę, która otacza ekran, panel centralny oraz daszek nad wirtualnymi zegarami. Cały ekran wraz ze zmienionym panelem jest teraz pochylony w kierunku kierowcy pod kątem 8 stopni, dzięki czemu obsługa wszystkich funkcji jest nieco prostsza. Kierowca czuje się również nieco bardziej zintegrowany z autem. Przed kierowcą znajduje się teraz 12,3-calowy cyfrowy ekran TFT, na którym wyświetlane są wskazania prędkości i inne kluczowe informacje. Dostępne są dwa różne podstawowe układy wyglądu zestawu wskaźników, przy czym podstawowy obejmuje dwie klasyczne tarcze i centralną przestrzeń między nimi wyświetlającą wybrane dane. W drugiej wersji zegary są częściowo obrócone, co daje wrażenie trójwymiarowości, a dodatkowo dzięki temu uzyskuje się większą powierzchnię centralną, na której można wyświetlać dodatkowe informacje. To wszystko znane jest oczywiście z innych modeli marki, więc i „mały” Juke dostał to, co w ofercie Nissana najlepsze. Kamil Rogala Przed kierowcą znajduje się teraz 12,3-calowy cyfrowy ekran TFT, na którym wyświetlane są wskazania prędkości i inne kluczowe informacje. Dostępne są dwa różne podstawowe układy wyglądu zestawu wskaźników, przy czym podstawowy obejmuje dwie klasyczne tarcze i centralną przestrzeń między nimi wyświetlającą wybrane dane. W drugiej wersji zegary są częściowo obrócone, co daje wrażenie trójwymiarowości, a dodatkowo dzięki temu uzyskuje się większą powierzchnię centralną, na której można wyświetlać dodatkowe informacje. To wszystko znane jest oczywiście z innych modeli marki, więc i „mały” Juke dostał to, co w ofercie Nissana najlepsze.

Warto również wspomnieć, że system informacyjno-rozrywkowy oferuje ulepszone funkcje rozpoznawania głosu i „rozumienia języka naturalnego”. Oznacza to, że dysponuje szerszym zakresem zwrotów i wyrażeń, które może zrozumieć jako polecenie, a ponadto radzi sobie z zawahaniami lub pauzami mówiącej osoby. Ponadto odświeżony Juke oferuje bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto. To kolejny krok w kierunku coraz silniejszego wpływu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i integracji smartfona z autem. Dla miłośników tych rozwiązań to z pewnością ogromna zaleta. Co prawda podczas krótkiej jazdy testowej nie byłem w stanie sprawdzić wszystkich elektronicznych nowości, ale gdy tylko nadarzy się okazja na pełny test auta, z pewnością wszystko zweryfikuję.

Przy okazji warto również wspomnieć o kilku nowościach w systemach bezpieczeństwa oraz wsparcia kierowcy. Otóż odświeżony Juke jest standardowo wyposażony w system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. System utrzymania pasa ruchu jest dostępny jako opcja, przy czym stanowi wyposażenie standardowe w wersji Tekna. Układ monitoruje pozycję samochodu na pasie ruchu, na przykład na autostradzie i jeśli pojazd zbliży się za bardzo do granicy pasa ruchu wyznaczonego przez białe linie, uruchamia wibracje kierownicy, aby zwrócić uwagę kierowcy. Jeśli kierowca nie zareaguje, samochód automatycznie skoryguje kierunek, aby utrzymać tor jazdy w zakresie obranego pasa ruchu. Swoją drogą jeszcze do niedawna takie wyposażenie w samochodzie tej klasy było rarytasem, dziś z kolei staje się standardem. Miłym dodatkiem jest również lepszej jakości kamera cofania. Teraz zamiast 0,3 megapiksela możemy oglądać obraz z kamery o rozdzielczości 1,3 megapiksela. Trochę szkoda, że producenci samochodów, również klasy premium, z tak dużym oporem stosują kamery o przyzwoitych rozdzielczościach. Progres w odświeżonym Nissanie Juke jest oczywiście godny pochwały i zmianę jakości naturalnie widać gołym okiem, ale jakoś 1,3 megapiksela w konfrontacji z kilkunastoma lub kilkudziesięcioma megapikselami nawet w niedrogich smartfonach nie robi zbyt dużego wrażenia. Tak czy inaczej tylna kamera jest teraz standardem we wszystkich wersjach modelu, a system kamer 360 stopni, który łączy obraz z czterech kamer wokół samochodu, tworząc „widok z lotu ptaka”, jest dostępny jako wyposażenie standardowe w wersji Tekna oraz jako opcja w N Connecta, N-Design oraz N-Sport.

Nissan Juke. Silnik i spalanie

Nissan Juke. Ceny i wyposażenie

opcjonalny lakier – od 1500 do 3000 złotych;

nadwozie dwukolorowe (w wersjach N-Design i N-Sport bez dopłaty) – 5500 złotych;

pakiet Design lub Comort dla wersji Acenta – 2500 złotych;

19-calowe felgi „Aero” (oprócz Acenta i N-Sport) – 1500 złotych;

pakiet technologiczny – od 3500 do 4300 złotych;

pakiet zimowy (tylko dla N-Connecta) – 2500 złotych;

pakiet Premium Audio (tylko dla Tekna) – 4000 złotych.

Podsumowanie

Porównanie Nissan Juke 1.6 Hybrid 143 KM do wybranych konkurentów: Nissan Juke 1.6 Hybrid 143 KM (Multi-Mode) Honda HR-V 1.5 i-MMD 131 KM (e-CVT) Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM (E-CVT) Cena (zł, brutto) od 131 000 od 134 000 od 129 900 Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4210/1800 4340/1790 4180/1765 Wysokość (mm) 1595 1582 1595 Rozstaw osi (mm) 2636 2610 2560 Pojemność bagażnika (l) 354/1292 335/1305 397/1097 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1362 1380 1290 Pojemność zbiornika paliwa (l) 46 40 36 Rodzaj paliwa benzyna (HEV) benzyna (HEV) benzyna (HEV) Napędzana oś przednia przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, Smart Multi Model Hybrid automatyczna, bezstopniowa e-CVT automatyczna, bezstopniowa E-CVT Osiągi



Moc (KM) 143 131 130 Moment obrotowy (Nm) 205 253 185 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 10,1 10,6 10,7 Prędkość maksymalna (km/h) 165 170 170 Spalanie (l/100km) 5,0 (WLTP) 5,4 (WLTP) 4,5 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 114 (WLTP) 122 (WLTP) 103 (WLTP)

