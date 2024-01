Toyota Corolla 1.8 Hybrid 140 KM vs Hyundai i30 1.5 T-GDI 160 KM. Rozsądne hatchbacki w sportowych przebraniach

Wielu miłośników motoryzacji chciałoby na co dzień jeździć sportowym hatchbackiem z mocnym silnikiem i głośnym wydechem, ale bardzo często rozsądek (portfel również) podpowiadają, że wybór słabszej, oszczędniejsze, tańszej i znacznie wygodniejszej wersji będzie rozsądniejszy. Ale czy to oznacza, że musimy rezygnować ze sportowego wyglądu i dodatków? W naszym zestawieniu sprawdzimy oferty Toyoty Corolli oraz Hyundaia i30 z popularnymi silnikami, ale w sportowych odmianach wyposażenia.

Toyota Corolla vs Hyundai i30. Nadwozie i wnętrze

Toyota Wnętrze Toyoty Corolli jest solidne, ale nie zachwyca. Jest ergonomiczne, ale niektóre rozwiązania mogłyby być lepsze. Deska rozdzielcza jest wyraźnie oddzielona od konsoli środkowej, co nadaje lekkości i oryginalności, ale ekran z szeroką, błyszczącą ramką, wystający ponad kształt kokpitu, jest nieestetyczny i niepraktyczny. System info-rozrywki też nie jest najlepszy, ponieważ nie ma zaawansowanych funkcji multimedialnych, które mają konkurencyjne modele. Częściowo wirtualne zegary są przeciętne i niezbyt czytelne, ale na szczęście, funkcjonalność i ergonomia Toyoty Corolli są na wysokim poziomie, a obsługa wszystkich funkcji jest łatwa i bezproblemowa. Fotele w wersji GR Sport są świetne i zapewniają dobre podparcie boczne w okolicy lędźwiowej i ud. Wnętrze jest dostatecznie przestronne, ale wąski otwór drzwiowy z tyłu może być problematyczny dla wysokich pasażerów. Podłoga jest nierówna, co może obniżyć komfort pasażera na środku. Hyundai Hyundai i30 to samochód, który łączy w sobie atrakcyjną, typową dla koreańskich aut stylistykę i praktyczność. Jego sylwetka jest dynamiczna i nowoczesna, a w odmianie N Line jeszcze bardziej podkreślona przez sportowe akcenty. Przód samochodu charakteryzuje się dużym, charakterystycznym grillem i smukłymi reflektorami, które idealnie pasują do linii nadwozia. Inną ważną cechą stylistyczną jest płynna linia dachu, która łagodnie schodzi ku tyłowi pojazdu. Tył także wygląda stylowo, z ostrymi kantami tylnej szyby, spojlerem dachowym i szerokimi lampami tylnymi. W białym kolorze i w podstawowej wersji model i30 może być niezbyt widoczny, ale czerwony lakier i wersja N Line sprawiają, że ma wyrazisty, sportowy wygląd. System multimedialny z ekranem dotykowym jest łatwy w obsłudze i daje dostęp do różnych funkcji, takich jak radio, nawigacja GPS, Bluetooth czy Apple CarPlay/Android Auto. Materiały użyte we wnętrzu są wysokiej jakości, co zapewnia solidność i trwałość. Dobrze spasowane elementy wnętrza dodatkowo zwiększają poczucie komfortu podczas jazdy. Jeśli chodzi o bagażnik, wersja 5-drzwiowa oferuje standardowo 395 litrów, zaś po złożeniu oparć jest to aż 1301 litrów. W porównaniu do konkurenta z Japonii, różnica jest spora.

Toyota Corolla vs Hyundai i30. Dane techniczne, osiągi i spalanie

O ile Hyundai i30 wygrywa z Toyotą Corollą układem i przestronnością wnętrza, tak japońska propozycja ma asa w rękawie w postaci napędu hybrydowego. Co prawda nie daje on sportowych emocji, ale kusi płynnością i ekonomią. Do napędu w wybranej przez nas wersji służy układ 1.8 Hybrid o mocy 140 KM z automatyczną skrzynią bezstopniową e-CVT. Moc silnika spalinowego to skromne 98 KM (142 Nm), ale jest on wspierany przez silnik elektryczny o mocy 95 KM (185 Nm). Napęd trafia oczywiście na przednie koła, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,1 sekundy. Prędkość maksymalna to 180 km/h a średnie spalanie to 4,6 l/100 km.

Koreański konkurent ma w sobie więcej werwy, ale kosztem spalania. Pod maską Hyundaia i30 pracuje bowiem silnik 1.5 T-GDI o mocy 160 KM i momencie obrotowym 253 Nm. Napęd również kierowany jest na przednie koła, ale za pośrednictwem 7-biegowej dwusprzęgłowej przekładni DCT. Jest również możliwość wybrania przekładni 6iMT, czyli skrzyni manualnej, która współpracuje z systemem miękkiej hybrydy. Jak to się przekłada na osiągi? Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 8,6 sekundy, zaś prędkość maksymalna to 210 km/h. Brak przekładni CVT zdecydowanie polepsza doznania ze sportowej jazdy. Spalanie nie jest zdecydowanie wyższe – zdaniem producenta jest to średnio 5,5 l/100 km.

Toyota Corolla vs Hyundai i30. Ceny i wyposażenie

17-calowe felgi aluminiowe GR Sport;

tapicerkę materiałową z elementami ze skóry syntetycznej;

światła główne LED;

przyciemniane szyby tylne;

przednie i tylne czujniki parkowania;

ładowarka indukcyjna dla smartfona;

podgrzewane wycieraczki przedniej szyby;

przyciemniane szyby tylne;

światła do jazdy dziennej i pozycyjne LED;

dodatki z pakietu N Line;

18-calowe felgi N Line;

fotel kierowcy z elektryczną regulacją odc. lędźwiowego;

fotel kierowcy z regulacją długości siedziska;

tapicerkę materiałowo-skórzaną N Line;

dwustrefową klimatyzację z nawiewami z tyłu etc.

Toyota Corolla vs Hyundai i30. Podsumowanie

Oba modele oferują sporo przestrzeni, praktyczne wnętrze i dużo komfortu dla całej rodziny, choć są skierowane do nieco innych grup odbiorców. Toyota Corolla w wersji GR Sport prezentuje się nieco lepiej, jest bardziej agresywna i sportowo nacechowana…, ale tylko wizualnie. Napęd hybrydowy o mocy 140 KM i przekładnia bezstopniowa skutecznie hamują chęć dynamicznej jazdy. Hyundai i30 wygląda nieco skromniej, ale za to silnik 1.5 T-GDI we współpracy z dwusprzęgłowym automatem serwuje nieco więcej emocji, a to wszystko w wyraźnie niższej cenie.

Podstawowe dane techniczne obu modeli: Toyota Corolla (GR Sport) 1.8 Hybrid 140 KM (e-CVT) Hyundai i30 (N Line) 1.5 T-GDI 48V 160 KM (AT7) Euro NCAP 5/5 5/5 Wysokość (mm) 1460 1455 Rozstaw osi (mm) 2640 2650 Długość/szerokość (mm) 4370/1790 4340/1795 Pojemność bagażnika (l) 351/1052 395/1301 Cena (zł, brutto) od 148 400 od 130 500 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 hatchback/5 Liczba miejsc 5 5 Masa własna (kg) 1345 1282 Układ napędowy benzyna (HEV) benzyna (MHEV) Pojemność baterii zbiornika paliwa (l) 43 50 Napędzana oś przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, bezstopniowa e-CVT automatyczna, 7-stopniowa Osiągi Moc (KM) 140 160 Moment obrotowy (Nm) 185 (silnik elektr.) 253 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,1 8,6 Prędkość maksymalna (km/h) 180 210 Średnie zużycie paliwa (l/100 km) - dane fabryczne 4,6 5,5 Emisja CO2 (g/km) 100 126 Wyposażenie seryjne wybranych wersji: Toyota Corolla (GR Sport) 1.8 Hybrid 140 KM (e-CVT) Hyundai i30 (N Line) 1.5 T-GDI 48V 160 KM (AT7) Poduszki powietrzne 7 6 Układ ABS S S Układ ESP S S Wspomaganie układu kierowniczego S S Centralny zamek S S Elektrycznie sterowane szyby p/t S/S S/S Lusterka zewnętrzne sterowane elektr./podgrzewane S/S S/S Klimatyzacja manualna/automatyczna -/S -/S Radioodtwarzacz /CD/MP3 S/-/S S/-/S S wyposażenie standardowe

O wyposażenie za dopłatą

- wyposażenie niedostępne

* opcje dostępne w pakietach wyposażeniowych Nasza ocena: Toyota Corolla (GR Sport) 1.8 Hybrid 140 KM (e-CVT) Hyundai i30 (N Line) 1.5 T-GDI 48V 160 KM (AT7) Przestronność wnętrza

* Silnik * * Osiągi

* Podwozie * * Poziom hałasu (odczuwalny) * * Zużycie paliwa *

Wyposażenie * * Cena

* Wynik końcowy ***** (5) ******* (7)

