Modele Skody z nowym napędem. To hybryda plug-in Mariusz Michalak

W nowych modelach ładowanie z mocą do 11 kW dostępne będzie w stacjach Wallbox oraz punkach ładowania AC, natomiast w punktach szybkiego ładowania DC – do 50 kW. Skoda

Škoda wprowadza technologię plug-in do kolejnych modeli, wcześniej niedostępnych w wersji hybrydowej. Od teraz nowa Škoda Kodiaq oferuje zasięg do 120 kilometrów w trybie całkowicie elektrycznym, a nowa Škoda Superb Combi - do 130 kilometrów.