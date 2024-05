Samochód używany. Te modele najszybciej znajdują nowych właścicieli

Mini Cooper to najszybciej sprzedający się model na rynku wtórnym w 2024 r., który na nowego właściciela czekał przeciętnie 13 dni. W I kwartale 2024 r. wystawionych było na sprzedaż 212 takich samochodów. Ich mediana cen wynosiła 19 150 zł, mediana wieku – 16 lat, a medina przebiegu – 159 000 km. Tuż za Mini najszybciej sprzedającym się autem używanym był Opel Grandland – właściciele tego modelu czekali przeciętnie 14 dni na kupca. Na rynku wtórnym oferowano do sprzedaży 116 takich modeli, a mediana cen wynosiła 76 000 zł, ponieważ na ogół były to samochody młode – mediana wieku wynosiła 5 lat, a mediana przebiegu 74 000 km.