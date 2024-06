Policja uruchamia specjalną mapę. Zobacz co będzie pokazywać

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że to właśnie latem dochodzi do ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych.

"Słoneczna pogoda sprzyja przekraczaniu dopuszczalnej prędkości przez kierowców, a to skutkuje większą liczbą zdarzeń. W wakacje rośnie także udział wypadków z udziałem dzieci oraz użytkowników jednośladów" - przekazał rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński.

Krupiński zaapelował do pieszych o to, by jeśli to możliwe korzystać z chodników, a jeśli ich nie ma z pobocza. "Osoby poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jeśli nie są na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku, muszą nosić elementy odblaskowe i jaskrawe ubrania, ponieważ zapewniają one wczesne zauważenie przez kierowców" - zaznaczył. Przypomniał również, że dzieci do lat 7 mogą korzystać z drogi jedynie pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat.