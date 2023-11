Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM. Wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny, wyposażenie

Z Renault Espace zdążyliśmy się już poznać jakiś czas temu na zagranicznych jazdach, ale tym razem mogliśmy sprawdzić, jak spisuje się w naszych polskich, jesiennych warunkach na trasie z Warszawy do Wrocławia. Pokręciliśmy się również po mieście, sprawdziliśmy spalanie w różnych warunkach i mamy garść spostrzeżeń. Jak wypadł Espace z nowym napędem hybrydowym?

Renault Espace. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Renault Espace jest mniejszy od poprzednika, nie ma napędu na cztery koła czy mocniejszego silnika benzynowego bądź Diesla, ale oferuje mnóstwo przestrzeni wewnątrz, nowoczesne dodatki, sprawny system i naprawdę świetną stylistykę. Czy warto się nim zainteresować? Owszem, choć cena zaczynająca się od około 200 000 złotych może nieco studzić zapał. Kamil Rogala Nowa generacja Renault Espace różni się znacząco od poprzedniej, pomimo trendu wzrostu rozmiarów w kolejnych generacjach samochodów. Zamiast tego, najnowszy model jest mniejszy, korzystając z modułowej platformy CMF-CD. Choć skrócono go o 14 cm, przestrzeń wewnętrzna została zoptymalizowana, oferując nawet 2,48 m przestrzeni od kokpitu do trzeciego rzędu siedzeń. Pasażerowie w drugim rzędzie cieszą się 321 mm przestrzeni na wysokości kolan, co wraz z możliwością przechylenia oparcia do 31° zapewnia wyjątkowy komfort. Dodatkowo, aby lepiej wykorzystać przestrzeń i dostosować wnętrze do różnych wzrostów, drugi rząd wyposażono w kanapę składającą się z dwóch części, przesuwaną na odcinku 220 mm. To umożliwia zwiększenie przestrzeni na wysokości kolan do wspomnianych 321 mm lub zwiększenie pojemności bagażnika do 777 l w wersji 5-miejscowej. W konfiguracji 7-miejscowej bagażnik ma 159 litrów pojemności.

Renault Espace. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Dodatkowo, zastosowano przekładnię wielotrybową, której działanie może wydawać się niejasne, jednak producent twierdzi, że możliwe jest aż 15 kombinacji pracy napędu, co pozwala na maksymalne zmniejszenie emisji CO2 i redukcję zużycia paliwa. Mimo że silnik 1.2 w samochodzie siedmioosobowym może wydawać się niewielki, w praktyce moc 200 KM z napędu hybrydowego sprawdza się bardzo dobrze, zapewniając efektywną i oszczędną jazdę. No właśnie – jak napęd spisał się w trasie i jakie jest spalanie? Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, bowiem spalanie np. w warunkach miejskich jest naprawdę niskie – biorąc pod uwagę gabaryty auta. W mieście bez problemu można zejść poniżej 6 l/100 km, a podczas przebijania się przez poranne, wrocławskie korki udało się uzyskać 5,5 l/100 km. Pewnie uda się zejść jeszcze niżej po odpowiednim poznaniu charakterystyki napędu. W trasie, przy prędkości 120 km/h udało się uzyskać wynik 6,5 l/100 km, przy 140 km/h trzeba doliczyć niespełna litr.

Zawieszenie spisuje się poprawnie, jest komfortowo dostrojone, lekko przechylając się na zakrętach, co jednak nie izoluje kierowcy całkowicie od otoczenia. W połączeniu z odpowiednio zestrojonym układem kierowniczym, oferuje kierowcy solidny zestaw informacji z drogi. Przełączając się w tryb Sport, zauważamy nieco ostrzejszą reakcję na pedał przyspieszenia i zmniejszenie siły wspomagania, jednak ogólna charakterystyka nie ulega drastycznym zmianom. Warto zwrócić uwagę na stabilność w zakrętach i zaskakująco dobrą zwrotność, zasługującą na uwagę dzięki systemowi 4Control Advanced, czyli systemowi skrętnej tylnej osi.

Nowa generacja tego systemu umożliwia skręcanie tylnych kół przy niskich prędkościach pod większym kątem (do 5°) w kierunku przeciwnym do kół przednich, co przekłada się na imponującą zwrotność pojazdu. Dzięki temu średnica zawracania nowego Espace jest porównywalna do Renault Clio (10,4 metra). Naprawdę imponujące i ciekawe doznanie! Przy wyższych prędkościach koła tylne skręcają się o 1° w tym samym kierunku, co przednie, co dodatkowo zapewnia lepszą stabilność.

Renault Espace. Ceny i wyposażenie

światła tylne LED morowane z efektem włókien 3D;

kierunkowskazy sekwencyjne przednie i tylne;

relingi dachowe w kolorze czarnym;

listwa w górnej części szyb w kolorze czarnym;

listwa F1 w kolorze grafitowym;

logotypy Renault w kolorze Ice Black;

felgi aluminiowe 20-calowe;

deskę rozdzielczą pokrytą miękką pianką, elementy dekoracyjne z alcantary przeszytej niebieską nicią;

tapicerkę materiałową łączoną z elementami Alcantary czarną z niebieskimi przeszyciami. Jeśli zamiast sportowych akcentów ktoś woli nieco więcej komfortu i luksusu, powinien sięgnąć po odmianę Iconic, w której znajdzie m.in.: zagłówki z regulacją portfelową na przednich miejscach;

fotel kierowcy z regulacją elektryczną w 6-kierunkach oraz elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego i masażem;

fotel pasażera z regulacją elektryczną w 6 kierunkach;

fotele przednie, kierownica i przednia szyba podgrzewana.

Pod dodaniu wszystkiego co się da do topowej wersji Iconic, cena końcowa opiewa na kwotę 238 900 złotych.

Podsumowanie

Renault Espace jest mniejszy od poprzednika, nie ma napędu na cztery koła czy mocniejszego silnika benzynowego bądź Diesla, ale oferuje mnóstwo przestrzeni wewnątrz, nowoczesne dodatki, sprawny system i naprawdę świetną stylistykę. Czy warto się nim zainteresować? Owszem, choć cena zaczynająca się od około 200 000 złotych może nieco studzić zapał. Kamil Rogala Renault Espace jest mniejszy od poprzednika, nie ma napędu na cztery koła czy mocniejszego silnika benzynowego bądź Diesla, ale oferuje mnóstwo przestrzeni wewnątrz, nowoczesne dodatki, sprawny system i naprawdę świetną stylistykę. Czy warto się nim zainteresować? Owszem, choć cena zaczynająca się od około 200 000 złotych może nieco studzić zapał.

Porównanie Renault Espace do wybranych konkurentów: Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM (Multi-Mode) Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 190 KM (AT7) Kia Sorento 1.6 T-GDI HEV 230 KM (AT6) Cena zł (brutto) od 192 200 od 183 350 od 186 900 Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4722/1843 4697/1882 4810/1900 Wysokość (mm) 1645 1681 1700 Rozstaw osi (mm) 2738 2790 2815 Pojemność bagażnika (l) 777/1818 835/2065 902/2085 Liczba miejsc 5 lub 7 5 lub 7 5 lub 7 Masa własna (kg) 1587 1647 1666 Napędzana oś przednia 4x4 przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, Multi-Mode automatyczna, 7-stopniowa automatyczna, 6-stopniowa Osiągi



Moc (KM) 200 190 230 Moment obrotowy (Nm) 205 (silnik spalinowy) 320 265 (silnik spalinowy) Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,8 7,5 8,6 Prędkość maksymalna (km/h) 175 216 193 Zużycie paliwa (l/100km) 4,7 (WLTP) 8,1 (WLTP) 6,4 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 104 (WLTP) 183 (WLTP) 145 (WLTP)

