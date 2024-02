Używane Audi A4 B9 (2015-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używane Audi A4 B9. Nadwozie/wnętrze

Audi A4 od lat budzi ogromne zainteresowanie wśród miłośników tej marki. Z jednej strony oferuje wstęp do segmentu sedanów premium, z drugiej może być sensownie wycenione, szczególnie z rynku wtórnego. Jakie są opinie o Audi A4 B9? Audi

Wielu producentów stara się z generacji na generację tworzyć coś nowego, by wpisać się w nową modę, trendy etc. Tymczasem nadwozie Audi A4 B9 to wciąż tradycyjny sedan lub kombi o nazwie Avant, o bardzo klasycznej, raczej eleganckiej linii. Mimo to w ofercie od wielu generacji były również odmiany specjalne tj. uterenowione Allroad z wyższym zawieszeniem i licznymi nakładkami na nadwozie. Można również pokusić się o usportowione S4 i bardzo mocne, topowe RS4 z nadwoziem kombi (Avant). Wymiary? Audi nazywa swoją wersję sedan Limousine i ma ona 4726 mm długości, 1842 mm szerokości, 1427 mm wysokości oraz rozstaw osi 2820 mm. Wnętrze nie jest zbyt przestronne, ale to typowe dla aut premium, które często są mniej obszerne niż ich odpowiedniki z popularnych marek. Wersja kombi (Avant) ma podobne gabaryty i różni się tylko milimetrem w długości. A jak jest we wnętrzu?

Audi A4 od lat budzi ogromne zainteresowanie wśród miłośników tej marki. Z jednej strony oferuje wstęp do segmentu sedanów premium, z drugiej może być sensownie wycenione, szczególnie z rynku wtórnego. Jakie są opinie o Audi A4 B9? Audi

Audi A4 B9 ma wnętrze tradycyjne, stonowane i eleganckie – w typowo niemieckim stylu. Nie znajdziemy tu zbyt wielu ozdobników czy gadżetów, jak u niektórych konkurentów, ale to właśnie lubią fani tej marki. Wnętrze jest proste, symetryczne i harmonijne, z delikatnymi przejawami stylistycznej finezji. Na uwagę zasługuje konsola centralna z wygiętą listwą, pod którą jest schowek na drobiazgi i pokrętło do radia. W centrum jest lewarek skrzyni biegów, panel do systemu info-rozrywki i uchwyty na kubki. To wszystko jest schludne i ergonomiczne. Powyżej jest panel z przyciskami do najważniejszych funkcji i duży, czytelny panel do klimatyzacji. Wszystko to dobrze się komponuje i wygląda. Srebrne listwy i zamszowa tapicerka dodają całości klasy. Po liftingu z 2019 roku niewiele się zmieniło, oprócz tego, że z konsoli centralnej zniknął panel do systemu z pokrętłem i zastąpiono go większym ekranem. Niektórzy uważają, że jest niewygodne, nieładne i po prostu zbędne.