Test opon zimowych. Siedem najlepszych opon w rozmiarze 205/60 R16 92H

Testy opon są bardzo ważnym kryterium przy wyborze i zakupie nowego ogumienia. Zazwyczaj ich autorzy, najczęściej duże automobilkluby i redakcje motoryzacyjne, dokładają wiele starań, by ich wyniki były jak najbardziej rzetelne i obiektywne. Choć czasami różnie z tym bywa, a światem oponiarskim targały już niejedne afery związane z preparowaniem opon pod poszczególne testy tak, by wypadały one w nich najlepiej.