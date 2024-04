Mercedes Klasa T 1.5 180d 116 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

W segmencie kombi-vanów panuje pewna stagnacja. Niektórzy producenci ograniczają się do napędów elektrycznych, inni obserwują zmieniające się warunki rynkowe, a jeszcze inni utrzymują w sprzedaży kilka opcji silnikowych, oczekując na odpowiedź konsumentów. Mercedes Klasa T to przykład takiego „samochodu-ducha”. Choć dostępny jest w kilku wersjach, na ulicach trudno go spotkać wśród dominujących crossoverów i hatchbacków. Jakie zaskakujące cechy posiada i czy wyróżnia się na tle pojazdów projektowanych zgodnie z najnowszymi trendami?

W segmencie kombi-vanów panuje pewna stagnacja. Niektórzy producenci ograniczają się do napędów elektrycznych, inni obserwują zmieniające się warunki rynkowe, a jeszcze inni utrzymują w sprzedaży kilka opcji silnikowych, oczekując na odpowiedź konsumentów. Mercedes Klasa T to przykład takiego „samochodu-ducha”. Choć dostępny jest w kilku wersjach, na ulicach trudno go spotkać wśród dominujących crossoverów i hatchbacków. Jakie zaskakujące cechy posiada i czy wyróżnia się na tle pojazdów projektowanych zgodnie z najnowszymi trendami?

Mercedes Klasa T. Nadwozie i wnętrze

Niewątpliwie, przestronność i funkcjonalność to kluczowe atuty Mercedesa klasy T. Zewnętrzne podobieństwa do Renault Kangoo są najbardziej widoczne z boku i z tyłu, gdzie bez zauważenia logo producenta łatwo o pomyłkę Kamil Rogala Kombi-van: idealne połączenie przestronności i stylu. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek motoryzacyjny zalewają crossovery i SUV-y, wybór idealnego rodzinnego pojazdu może być wyzwaniem. Moda i estetyka często przeważają nad funkcjonalnością, skłaniając niektórych do rezygnacji z przestrzeni. Jednak dla tych, którzy cenią sobie maksymalną przestrzeń w kompaktowych wymiarach, z dużą ilością miejsca nad głową i swobodą dla rodziny, żaden crossover w tej samej cenie nie dorówna kombi-vanowi. Mercedes Klasa T, stworzony we współpracy z Renault i będący technicznym odpowiednikiem modelu Kangoo, łączy w sobie wszystkie zalety i wady tego typu pojazdu.

Niewątpliwie, przestronność i funkcjonalność to kluczowe atuty wspomnianego modelu. Zewnętrzne podobieństwa do Renault Kangoo są najbardziej widoczne z boku i z tyłu, gdzie bez zauważenia logo producenta łatwo o pomyłkę. Na szczęście, front pojazdu prezentuje się znacznie lepiej i bardziej charakterystycznie dla Mercedesa, z szerokim zderzakiem ozdobionym dużymi wlotami powietrza, które przypominają nieco te stosowane w modelach z serii AMG. Szeroki grill z poziomymi listwami i centralnie umieszczone duże logo, a także eleganckie klosze lamp, nie pozostawiają wątpliwości co do marki, mimo że nie jest to „czystej krwi” Mercedes. We wnętrzu dostrzegamy podobieństwo do Renault Kangoo, z twardymi plastikami. Jest jednak znaczny postęp w stosunku do modelu Citan Tourer. Zamiast twardych plastików na podłokietnikach z przodu, zastosowano nieco lepszej jakości materiały i odrobine pianki Kamil Rogala We wnętrzu również dostrzegamy podobieństwo do Renault Kangoo, z twardymi plastikami. Jest jednak znaczny postęp w stosunku do modelu Citan Tourer. Zamiast twardych plastików na podłokietnikach z przodu, zastosowano nieco lepszej jakości materiały i odrobine pianki. Nie jest to komfort, jakiego bym sobie życzył, ale charakter auta podpowiada, że tutaj liczy się coś innego. Panel sterowania klimatyzacją jest znany z innych modeli Renault, jednak Mercedes wzbogacił wnętrze o własne, charakterystyczne i bardzo estetyczne nawiewy i system MBUX. Mimo że jest to uproszczona wersja, system jest intuicyjny w obsłudze i łatwo się do niego przyzwyczaić.

Tylna część pojazdu oferuje bogactwo przestrzeni, a na oparciach przednich siedzeń znajdują się składane stoliki, co jest praktycznym rozwiązaniem dla rodzin. Jedną z ciekawszych funkcji są siedzenia drugiego rzędu, które można złożyć na płasko. Dzięki podziałowi kanapy w proporcji 60:40, po złożeniu uzyskujemy płaską powierzchnię bagażnika z możliwością pozostawienia jednego lub dwóch miejsc dla pasażerów. To wygodne rozwiązanie, jednak może stanowić problem dla wysokich osób siedzących z przodu, ponieważ po złożeniu tylnych siedzeń, przednie fotele nie mogą być w pełni cofnięte. Warto to rozważyć, zwłaszcza jeśli planuje się częste przewożenie dużych ładunków przez osoby o wzroście powyżej 180 cm. Standardowa pojemność bagażnika wynosi 520 litrów, ale po złożeniu siedzeń zwiększa się do imponujących 2900 litrów. Ten wariant posiada zbiornik paliwa o pojemności 54 litrów i jest zbudowany na platformie Renault–Nissan CMF-CD.

Mercedes Klasa T. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Do testu dostałem odmianę oznaczoną jako 118d, co oznacza, że pod maską pracował silnik wysokoprężny 1.5 o mocy 116 KM i momencie obrotowym 270 Nm. Parametry na papierze nie imponują, ale to w zupełności wystarczy do sprawnego napędzania tego auta zarówno w trasie, jak i w mieście. Dynamika co prawda nie jest zaskakująca, bowiem przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje nieco ponad 13 sekund, a prędkość maksymalna to 177 km/h, ale mimo to autem jeździło mi się przyjemnie, a siedmiobiegowa skrzynia automatyczna świetnie współpracuje z tym silnikiem. Poza tym średnie zużycie paliwa w różnych warunkach znacząco poprawia całościowy obraz:

zużycie paliwa w mieście (50 km/h) – 6,5-7 l/100km;

zużycie paliwa w trasie (70-100 km/h) – 5-6 l/100km;

zużycie paliwa na drodze ekspresowej i autostradzie (120-140 km/h) – 7,5-9 l/100km. To naprawdę przyjemne auto do jazdy po mieście, gdzie odwdzięcza się zadowalającą dynamiką i zwrotnością. W trasie, przy spokojnej jeździe niewielki silnik wysokoprężny pokazuje swoje największe zalety. Gdy jechałem bardzo spokojnie „przyklejając” się do auta ciężarowego, zużycie paliwa spadło poniżej 5 l/100 km. Minusem jest oczywiście spory hałas przy wyższych prędkościach, ale aerodynamika auta oraz charakterystyka nadwozia mają swoje prawa.

Mercedes Klasa T. Ceny i wyposażenie

Mercedes Klasa T stanowi atrakcyjną opcję dla rodziny, oferując przestronność i funkcjonalność. Jednakże, jego atrakcyjność może być podważona przez wysokie ceny dobrze wyposażonych modeli Kamil Rogala Cennik Mercedesa Klasy T otwiera kwota 142 776 złotych (brutto) za wersję krótką z silnikiem 1.3 o mocy 102 KM. Za 169 831 złotych kupimy odmianę długą ze 131-konnym silnikiem benzynowym. Model z silnikiem wysokoprężnym 1.5 180d i z automatyczną skrzynią biegów, w odmianie wyposażenia Progressive trzeba już zapłacić 176 723 złotych. Po dodaniu dodatków i pakietów z wyposażenia opcjonalnego, kwota końcowa może zbliżyć się do 200 000 złotych.

Mercedes Klasa T. Podsumowanie

Szeroki grill z poziomymi listwami i centralnie umieszczone duże logo, a także eleganckie klosze lamp, nie pozostawiają wątpliwości co do marki, mimo że nie jest to „czystej krwi” Mercedes. Kamil Rogala Mercedes Klasa T stanowi atrakcyjną opcję dla rodziny, oferując przestronność i funkcjonalność. Jednakże, jego atrakcyjność może być podważona przez wysokie ceny dobrze wyposażonych modeli. Trochę szkoda, że producent nie pokusił się o dalej idące zmiany i poprawki we wnętrzu, co pozwoliłoby skusić większą liczbę klientów. Smutne jest również to, że ten interesujący segment rynku zaczyna być coraz bardziej ignorowany przez wielu producentów.

Mercedes Klasa T – zalety: praktyczne i bardzo przestronne nadwozie;

ogromny bagażnik po złożeniu oparć kanapy;

oszczędna i wystarczająco dynamiczna jednostka napędowa;

dość sprawnie działający system info-rozrywki;

kilka przydatnych i praktycznych rozwiązań we wnętrzu. Mercedes Klasa T – wady: wysoka cena po doposażeniu;

trochę za mało „Mercedesa w Mercedesie”,

złożona kanapa blokuje regulację foteli przednich. Porównanie Mercedes Klasa T 1.5 180d 116 KM (AT7) do wybranych konkurentów:

