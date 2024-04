Odświeżone Audi Q7 2024. Pierwsza jazda, zmiany, dane techniczne, ceny i wyposażenie

Audi Q7 otworzyło nowy rozdział w historii rodzinnych SUV-ów. Wielkie, komfortowe, luksusowe, nawet 7-osobowe i rewelacyjnie wyposażone. Druga generacja prezentuje się znacznie lepiej, ale niesie ze sobą ten sam ładunek wszechobecnego przepychu. Teraz Audi zaprezentowało wersję po drugim liftingu, a my mieliśmy okazję sprawdzić, jakie zmiany zaserwowali nam inżynierowie z Ingolstadt.

Audi Q7 miało zdefiniować luksus i komfort na nowo, z rozmachem i pewną dozą ekstrawagancji. Pierwsza generacja tego modelu spełniła te oczekiwania z nawiązką, zdobywając popularność nawet wśród sceptycznie nastawionych fanów marki i inaugurując trend na masywne, nieco toporne SUV-y. Druga generacja, choć zachowuje charakterystyczne cechy – przestronność, bogate wyposażenie i potężne silniki – wniosła świeże spojrzenie stylistyczne, które przypadło do gustu wielu klientom. Poprzednik, z jego monumentalnymi rozmiarami i zaokrąglonymi kształtami, mógł wydawać się nieco nieforemny. Obecna wersja po kilku zmianach, z ostrymi liniami i dynamicznymi przetłoczeniami, wydaje się być znacznie bardziej zgrabna. Dodatkowo, z pakietem S line i imponującymi felgami, Audi Q7 prezentuje się atrakcyjnie, z nutą sportowej elegancji, ale bez utraty swojej majestatycznej postury. Jakie zmiany zafundowali nam styliści? Co zmieniło się w ofercie i wyposażeniu?

Audi Q7 2024. Nadwozie i wnętrze

Audi Q7, z jego długą i nisko osadzoną sylwetką, może przypominać rozmiarami obszerne kombi. Dzięki pneumatycznemu zawieszeniu i możliwości obniżenia prześwitu, niekiedy może być kojarzone z Audi A6 Allroad. To luksusowe, rodzinne auto jest idealnym wyborem dla tych, którzy szukają przestrzeni i komfortu, ale niekoniecznie chcą wysokiego SUV-a. Audi Q7 imponuje rozmiarami, ale nie jest to tylko kwestia wizualna, bowiem oferuje opcjonalny trzeci rząd siedzeń i pojemny bagażnik, który nawet przy pełnym obłożeniu siedzeń, zachowuje sporo miejsca na bagaż. Różnorodność wersji i konfiguracji pozwala dostosować pojazd do indywidualnych potrzeb. Wymiary samochodu to 5063 mm długości, 1970 mm szerokości, 1741 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2995 mm. A co dokładnie zmieniło się w odświeżonym modelu?

Udoskonalona stylistycznie osłona chłodnicy Audi Singleframe w kształcie ośmiokąta posiada teraz pionowe wstawki z chromowanym wykończeniem. W bazowym wydaniu nadwozia mają one kształt łzy, a w linii S line oraz w topowym modeli SQ7 – litery L. Już na pierwszy rzut Na tym nie koniec: nowa interakcja konturów grilla i reflektorów, teraz umieszczonych wyżej, tworzy wyraźnie odmienione wzornictwo przedniego pasa. Wygląd akcentują nowe, wydatne wloty powietrza otoczone lakierowaną ramką, wyraźnie zintegrowane z muskularną architekturą pojazdu. Wracając jeszcze do Singleframe, teraz może być dostępna w różnych wersjach kolorystycznych. Opcjonalnie dostępne pakiety optyczne Czerń oraz Czerń Plus obejmują akcenty wokół osłony Audi Singleframe, bocznych szyb oraz na przednich i tylnych zderzakach. Oprócz tego na nowo zaprojektowane reflektory HD Matrix LED ze światłami laserowymi jako dodatkową wiązką światła, a także cyfrowe światła do jazdy dziennej umieszczone w górnej poziomej krawędzi. W połączeniu z cyfrowymi tylnymi lampami OLED (z możliwością zmiany kształtu sygnatury), po raz pierwszy dostępnymi dla Q7, charakter klasy premium staje się tu jeszcze wyraźniejszy. Co jeszcze się zmieniło?

Audi systematycznie zredukowało elementy dekoracyjne, tak aby nadać Q7 jeszcze „czystszy" i bardziej purystyczny wygląd. Aby na pierwszy rzut oka odróżnić wersję bazową od pakietu stylistycznego nadwozia S line, części przedniego zderzaka, wykończenie drzwi i dyfuzor w wydaniu bazowym mają kontrastujący odcień, podkreślający solidny, off-roadowy wygląd. Od teraz zabraknie również oznaczeń wersji silnikowych, więc nie dowiemy się, czy jedzie przed nami 45 TDI, czy może 55 TFSI. No i to, co dla niektórych bardzo ważne, od teraz wszystkie silniki Audi Q7 są wyposażone w układ wydechowy z funkcjonalnymi, wizualnie atrakcyjnymi końcówkami układu wydechowego. Koniec z atrapami! W ofercie pojawiły się także nowe wzory felg oraz kilka nowych kolorów nadwozia. A co znajdziemy w środku? Kabina Audi Q7 to kwintesencja luksusu, co czyni ją niezwykle komfortowym miejscem. Staranne wykonanie wnętrza z pewnością przyciągnie nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie Audi Q7 znajduje się szeroka paleta materiałów miłych w dotyku, a wszelkie twarde plastiki zostały dyskretnie ukryte. Elegancję podkreślają detale z autentycznego metalu lub drewna, w zależności od preferencji. System informacyjno-rozrywkowy jest intuicyjny i bogaty w funkcje, ale o zmianach napiszę za chwilę. Przestrzeń wewnątrz jest imponująca – nawet osoby o wzroście powyżej 190 cm będą czuć się swobodnie, z dużą ilością miejsca nad głową, na nogi i łokcie. Dostęp do drugiego rzędu siedzeń ułatwiają szerokie drzwi i niskie progi. Bagażnik po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń pomieści 780 litrów (lub 865 litrów opcjonalnych siedzeń), a po złożeniu wszystkich siedzeń dostępna jest przestrzeń ładunkowa o pojemności 1908 litrów. Na uwagę zasługuje również obecność mocowań IsoFix również na środkowym miejscu w drugim rzędzie.

W ramach aktualizacji modelu Audi poszerza także gamę oferowanych aplikacji: po raz pierwszy podróżujący mogą bezpośrednio korzystać z popularnych aplikacji zewnętrznych dostawców (np. Spotify lub Amazon Music). Regularne aktualizacje oprogramowania i stale poszerzane portfolio aplikacji pozwalają na jeszcze większą indywidualizację systemu operacyjnego – modułowego zestawu narzędzi informacyjno-rozrywkowych trzeciej generacji (MIB 3). Zakres jego funkcjonalności poszerza sklep z ofertą aplikacji specyficzną dla danego rynku. Fakt, nie jest to funkcjonalność systemu na bazie Google’a, ale dla tych, którzy chcą korzystać z systemu producenta auta a nie Android Auto i/lub Apple CarPlay, możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych będzie bardzo dużym usprawnieniem.

Zmiany objęły także obszar systemów wspomagających kierowcę. W szczególności unowocześniono wyświetlacz otoczenia. Wirtualny kokpit Audi virtual cockpit prezentuje teraz między innymi ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu, informuje o innych użytkownikach drogi (wykrywa i wyświetla sylwetki ciężarówki, samochodów osobowych i motocykli), ostrzega o odległości, wizualizuje działanie asystenta skrzyżowań, a także może wskazywać informacje o sygnalizacji świetlnej online – to wszystko w jakości Full HD. Działanie systemu postaramy się przybliżyć, gdy auto pojawi się u nas na dłuższy test.

Audi Q7 2024. Silniki i dane techniczne

Nowa gama Audi Q7 rozpoczyna się od modelu 45 TDI quattro, który charakteryzuje się zużyciem paliwa na poziomie 7,8–8,4 l/100 km. Jego trzylitrowy silnik wysokoprężny generuje moc 231 KM i oferuje imponujący moment obrotowy 500 Nm, dostępny między 1500 a 3000 obr./min. Model ten przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,1 sekundy, a jego maksymalna prędkość to 226 km/h. Akurat taką wersją miałem okazję pokonać kilkadziesiąt kilometrów w okolicach Zakopanego i musze przyznać, że do spokojnej jazdy takie parametry w zupełności wystarczą. Być może po zapakowaniu bagażu i/lub kompletu pasażerów dynamika mogłaby ucierpieć, ale elastyczność i moment obrotowy silnika V6 zasługuje na uznanie. Problem? Owszem, stanowi go skrzynia biegów, a konkretniej jej oprogramowanie. Przekładnia stara się jak najdłużej utrzymywać jak najwyższy bieg i próba szybkiego włączenia się do ruchu lub przyspieszenia bardzo często kończy się zbyt długim oczekiwaniem na reakcję. Oczywiście wszystkie bolączki niweluje tryb S skrzyni, ale mimo wszystko chciałbym, aby reakcja na gaz była zawsze jak najszybsza – bez względu na tryb jazdy.

Kolejny wariant, 50 TDI quattro, również ze zużyciem paliwa 7,8–8,4 l/100 km, dysponuje większą mocą 286 KM i momentem obrotowym 600 Nm, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,1 sekundy i osiągnięcie prędkości maksymalnej 241 km/h. Jak widać różnica w dynamice jest znacząca, choć nie miałem okazji sprawdzić tej wersji „na własnej skórze”.

Oczywiście Audi Q7 to również świetne silniki benzynowe. Bazowa wersja to 55 TFSI zużywa od 10,1 do 11,0 l/100 km paliwa. Sześciocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 3 litrów i bezpośrednim wtrysku paliwa rozwija moc 340 KM oraz maksymalny moment obrotowy 500 Nm, dostępny w zakresie 1370–4500 obr./min. Taka wersja Audi Q7 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,6 sekundy i ma elektronicznie ograniczoną prędkość maksymalną 250 km/h. Dla najbardziej wymagających jest odmiana SQ7, która na szczęście pozostaje w ofercie. W ramach modernizacji produktu SQ7 TFSI korzysta teraz z uznanej jednostki 4.0 TFSI o mocy 507 KM i maksymalnym momencie obrotowym 770 Nm, połączonej z ośmiobiegową przekładnią tiptronic oraz stałym napędem na wszystkie koła quattro. Z tym silnikiem SQ7 TFSI przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,1 sekundy, a elektronicznie ograniczona prędkość maksymalna wynosi 250 km/h. Kolejność zapłonu 1-3-7-2-6-5-4-8 sprawia, że jednostka 4.0 TFSI zapewnia charakterystyczny, sportowy i przyjemny dla ucha dźwięk.

Audi Q7 2024. Ceny i wyposażenie

Cena odświeżonego Audi Q7 w wersji 45 TDI zaczyna się od 344 000 złotych, Za wersję 50 TDI zapłacimy 362 800 złotych, a za 55 TFSI – 376 200 złotych. Topowy wariant SQ7 TFSI to koszt 397 400 złotych. Oczywiście jak to w Audi i innych markach premiom bywa, kluczowe jest wyposażenie dodatkowe, a to może podnieść cenę pojazdu o kilkadziesiąt procent. Konfigurując wersję SQ7 wystarczyło mi kilka kliknięć, aby dodać do ostatecznej kwoty ponad 150 000 złotych. Ale to jeszcze nic, bowiem po dodaniu niemal wszystkich dodatków w konfiguratorze udało się stworzyć egzemplarz za… ponad 900 000 złotych. Tak, wyposażenie dodatkowe może kosztować tyle, co wersja bazowa. Wyposażenie dodatkowe jest niezwykle bogate i zróżnicowane i co prawda nie wszystko warto wybierać, ale jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę.

Jednym z nich jest aktywne zawieszenie pneumatyczne. Elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne z bezstopniowo regulowanym, adaptacyjnym tłumieniem jest dostępne w konfiguratorze jako adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne (adaptive air suspension) lub adaptacyjne sportowe zawieszenie pneumatyczne (adaptive air suspension sport), będące standardowym wyposażeniem SQ7. Zawieszenie to umożliwia regulację prześwitu w zakresie do 90 milimetrów, w zależności od preferencji kierowcy i warunków drogowych. Zapewnia ono stałą kontrolę wysokości pojazdu, automatycznie obniżając go o 30 milimetrów na autostradzie, w zależności od prędkości oraz o 15 milimetrów w wersji sportowej. W trybie terenowym, przy użyciu funkcji „Podnieś” w systemie Audi drive select, prześwit może zostać zwiększony o 60 milimetrów. Dodatkowo, opcjonalna tylna oś skrętna, standardowa w SQ7 TFSI, zwiększa bezpieczeństwo i komfort jazdy. Przy niskich prędkościach tylne koła skręcają się do pięciu stopni w przeciwnym kierunku niż przednie, co redukuje średnicę zawracania o jeden metr i ułatwia manewrowanie. Przy wyższych prędkościach, tylne koła skręcają się w tym samym kierunku co przednie, co przekłada się na lepszy komfort i stabilność jazdy. Dla wariantów V6 TFSI i TDI dostępny jest również pakiet dynamicznej jazdy Advanced, zawierający elektromechaniczną aktywną stabilizację przechyłów i tylną oś skrętną.

Audi Q7 2024. Podsumowanie

Audi Q7 to wyjątkowo przestronne, komfortowe, funkcjonalne i bogato wyposażone auto rodzinne. Choć jest to opcja kosztowna zarówno w zakupie, jak i użytkowaniu, oferuje niezrównane doznania z jazdy i bez problemu pomieści 7-osobową rodzinę podczas wakacyjnych podróży. Po zmianach nie nastała rewolucja, ale nikt jej nie oczekiwał, bowiem od 2015 roku Audi Q7 drugiej generacji stanowi jedną z najciekawszych propozycji tego typu na rynku.

Porównanie Audi Q7 do wybranych konkurentów: Audi Q7 3.0 V6 45 TDI 231 KM (AT8) BMW X5 3.0 R6 30d 298 KM (AT8) Mercedes GLE 2.0 300d 269 KM (AT9) Cena (zł, brutto) od 344 000 od 393 500 od 367 600 Typ nadwozia/liczba drzwi SUV/5 SUV/5 SUV/5 Długość/szerokość (mm) 5063/1970 4935/2005 4924/2018 Wysokość (mm) 1741 1765 1797 Rozstaw osi (mm) 2995 2975 2995 Pojemność bagażnika (l) 780/1908 650/1870 630/2055 Liczba miejsc 5/7 5/7 5/7 Masa własna (kg) 2110 2220 2260 Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 8-stopniowa automatyczna, 8-stopniowa automatyczna, 9-stopniowa Osiągi



Moc (KM) 231 298 269 Moment obrotowy (Nm) 500 670 550 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,1 6,1 6,9 Prędkość maksymalna (km/h) 229 233 230 Zużycie paliwa (l/100km) 7,8 (WLTP) 7,1 (WLTP) 6,9 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 204 (WLTP) 187 (WLTP) 181 (WLTP)

