Jak uruchomić samochód za pomocą kabli rozruchowych? Poradnik

Kontrola stanu akumulatora

Uruchamianie auta za pomocą kabli

Uruchamianie samochodu na tzw. pożyczkę, czyli przez kable rozruchowe, to najpopularniejszy, awaryjny i szybki sposób reanimacji rozładowanego akumulatora. Wystarczy poprosić innego kierowcę o pomoc. Podłączenie kabli nie jest trudne: ustawiamy samochody przodem do siebie, upewniając się, że się nie stykają (mogłoby powstać zwarcie). Wyłączamy wszystkie urządzenia w naszym samochodzie, otwieramy maski, a następnie łączymy kablami nasz akumulator z sąsiednim akumulatorem. Najpierw podłączamy bieguny dodatnie (czerwonym kablem), a następnie czarnym kablem lub rzadziej niebieskim – nasz biegun ujemny z biegunem ujemnym drugiego auta (lepiej jednak połączyć ten kabel do tzw. masy, czyli do metalowej części swojego auta). Następnie uruchamiamy sprawne auto – dobrze jest na początku dodać nieco więcej gazu, aby podwyższyć obroty silnika, a tym

samym przesłać więcej prądu do naszego samochodu. Po 2-3 minutach próbujemy uruchomić nasz samochód. Jeśli się udało, nie gasimy go, tylko odłączamy kable w odwrotnej kolejności (najpierw ujemne, potem dodatnie), zamykamy maskę i odjeżdżamy. Musimy jednak pamiętać, że takie awaryjne ładowanie dostarcza naszemu akumulatorowi jedynie prąd potrzebny do uruchomienia silnika, zatem jeśli mamy do przejechania niewielką odległość, samochód może ponownie nie odpalić, gdyż akumulator nie zdąży się naładować w czasie jazdy.