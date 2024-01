Porsche Macan II. Nawet 639 KM, ale tylko z napędem elektrycznym

Porsche wprowadza na rynek swój drugi w pełni elektryczny model. Osiągom porównywalnym z samochodami sportowymi towarzyszy szybkie ładowanie, z mocą do 270 kW, oraz do 613 km zasięgu w cyklu mieszanym WLTP.

Dziesięć lat po premierze Porsche Macan wkracza w drugie pokolenie – tym razem w wydaniu całkowicie elektrycznym. Nowy bazowy SUV mierzy 4784 mm długości, 1938 mm szerokości i 1622 mm wysokości. W pełni elektryczny Macan jest wyposażony w obręcze o średnicy do 22 cali, z oponami o mieszanych rozmiarach. Rozstaw osi zwiększony do 2893 mm – o 86 mm większy niż w poprzedniku – równoważą krótkie nawisy z przodu i z tyłu. Reflektory podzielono na dwie części: spłaszczone górne jednostki świetlne z czteropunktowymi światłami do jazdy dziennej są osadzone w błotnikach i akcentują szerokość samochodu. Nieco niżej umieszczono główny moduł oświetlenia z opcjonalną matrycową technologią LED.

Elektryfikacja pozwoliła na zwiększenie przestrzeni bagażowej. W zależności od wariantu i wyposażenia pojemność tylnego bagażnika wynosi do 540 litrów (w trybie cargo). Dodatkowo pod przednią pokrywą kryje się tzw. frunk, czyli drugi bagażnik o pojemności 84 litrów. Łącznie daje to o 136 litrów więcej niż w poprzedniku. Po całkowitym złożeniu oparcia kanapy pojemność tylnego bagażnika wzrasta do 1348 litrów. Zestaw niezwykle praktycznych cech nowego Porsche Macan kompletuje maksymalny uciąg wynoszący 2000 kg. W zależności od wariantu i wyposażenia pozycja kierowcy i pasażera z przodu została obniżona względem poprzedniego modelu nawet o 28 mm, natomiast podróżujący z tyłu siedzą nawet o 15 mm niżej i mają większą przestrzeń na nogi.

Macan korzysta z najnowszej generacji koncepcji wyświetlania informacji i obsługi, z maksymalnie trzema ekranami. Jest wśród nich wolnostojący zestaw wskaźników o zakrzywionym kształcie i przekątnej 12,6 cala oraz centralny wyświetlacz o przekątnej 10,9 cala. Pasażer może przeglądać informacje, dostosowywać ustawienia systemu inforozrywki czy śledzić przesyłane strumieniowo treści wideo podczas jazdy za pośrednictwem własnego, opcjonalnego ekranu o przekątnej 10,9 cala. Po raz pierwszy koncepcja Porsche Driver Experience obejmuje także wyświetlacz przezierny (head-up) z technologią rozszerzonej rzeczywistości (AR). Wirtualne elementy, takie jak strzałki nawigacji, są wizualnie harmonijnie zintegrowane ze światem rzeczywistym. Obraz pojawia się w odległości około 10 metrów przed kierowcą, a jego wielkość odpowiada wyświetlaczowi o przekątnej 87 cali.

System informacyjno-rozrywkowy nowej generacji bazuje na systemie operacyjnym Android Automotive. Standardowy system Porsche Communication Management (PCM) przenosi moc obliczeniową na nowy poziom. Na przykład asystent głosowy „Hej Porsche” błyskawicznie sugeruje trasy, w tym przystanki na ładowanie. W nowym Centrum aplikacji Porsche podróżujący mogą uzyskać bezpośredni dostęp do popularnych aplikacji zewnętrznych dostawców i instalować je bezpośrednio w samochodzie.

Zarówno Macan 4, jak i Macan Turbo dysponują napędem na wszystkie koła. Silniki elektryczne czerpią energię z umieszczonego w podwoziu akumulatora litowo-jonowego o pojemności 100 kWh brutto, z czego aktywnie można wykorzystać do 95 kWh. Wysokonapięciowy akumulator to kluczowy komponent nowo opracowanej platformy Premium Platform Electric (PPE) o architekturze 800 V, zastosowanej przez Porsche po raz pierwszy właśnie w nowym modelu Macan. Moc ładowania DC wynosi do 270 kW. Na odpowiedniej stacji szybkiego ładowania poziom energii w akumulatorze uzupełnić z 10 do 80% w ciągu około 21 minut. W przypadku stacji ładowania o napięciu 400 V przełącznik wysokiego napięcia w baterii umożliwia ładowanie dzielone – efektywnie dzieli akumulator 800 V na dwa magazyny energii, każdy o napięciu znamionowym 400 V. Umożliwia to wyjątkowo wydajne ładowanie bez dodatkowego wzmacniacza wysokiego napięcia, z mocą do 135 kW. W przypadku domowych wallboxów możliwe jest ładowanie prądem przemiennym z mocą do 11 kW.

Podczas jazdy silniki elektryczne mogą odzyskiwać (rekuperować) energię z mocą do 240 kW. Również zintegrowany Power Box (ang. Integrated Power Box, IPB) przyczynia się do zwiększenia efektywności nowego Porsche Macan. Innowacyjny, kompaktowy moduł IPB łączy trzy komponenty – pokładową ładowarkę AC, grzałkę wysokiego napięcia oraz konwerter DC/DC, ograniczając masę i przestrzeń. Zasięg w cyklu mieszanym WLTP wynosi do 613 km w przypadku wariantu Macan 4 oraz do 591 km dla wariantu Macan Turbo.

