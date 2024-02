Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM. Cz. 2 – walory praktyczne i ergonomia

Renault Espace E-Tech. Praktyczne rozwiązania we wnętrzu

Ponadto ekran jest dość wyraźnie skierowany w stronę kierowcy, a tuż pod nim znajdziemy rząd przełączników do najważniejszych funkcji klimatyzacji oraz dwa przyciski – świateł awaryjnych i centralnego zamka. Co prawda ekrany pokryto błyszczącą powłoką, a ramki wokół nich dość szybko zbierają kurz, ale nie jest to wyjątek Espace’a, a raczej norma u większości producentów.

Wracając jeszcze na chwilę do systemu. Renault już w kolejnym aucie wprowadza system Google Automotive, który jest połączeniem tradycyjnego systemu info-rozrywki Renault ze wszystkimi opcjami dot. trybów jazdy, ustawień ekranu, komputera pokładowego etc. z usługami Google’a, które bardzo przypominają Android Auto. Możemy zatem pobrać wybrane aplikacje, zalogować się na własne konto by np. synchronizować cele nawigacji etc. Działa to sprawnie, wygląda bardzo dobrze, cały system jest czytelny i dość prosty w obsłudze, ale ilość opcji i możliwości może początkowo wprowadzać nieład. Z drugiej strony jednak, zazwyczaj dość rzadko ustawiamy np. indywidualne opcje w trybach jazdy czy też ustawienia kamer 360 stopni (swoją drogą – bardzo dobrej jakości). Poza tym, jeśli ktoś woli, zawsze może wciąż korzystać z Android Auto i/lub Apple CarPlay.

Niektórzy uważają, że najnowsza generacja Renault Espace w pogoni za modą straciła rodzinny charakter i przestrzeń. A może Renault chce dopasować się do nowego modelu rodziny oraz ich potrzeb, które zmieniały się na przestrzeni lat? Sprawdziliśmy to podczas naszego testu i odkryliśmy wiele ciekawych rozwiązań. Kamil Rogala

Testowałem odmianę Iconic, która miała jasną skórę we wnętrzu, wstawki drewniane i ogólnie prezentowała się bardziej elegancko, niż np. Esprit Alpine. Moim zdaniem to właśnie ta bardziej elegancka odmiana lepiej pasuje do rodzinnego i podróżniczego charakteru Espace’a. Do tego mnóstwo przestrzeni, ogromne okno dachowe nad głowami, dobrze spasowane elementy i niezłej jakości materiały. Trochę przeszkadzał mi lekki nadmiar połyskującego plastiku, który szybko zbierał kuch i odciski palców, a to nie wpływało pozytywnie na odbiór całości, ale poza tym trudno się do czegokolwiek przyczepić. Podobnie jak w Megane E-Tech oraz Australu, pozycja za kierownicą początkowo może wydawać się nietypowa, ale po kilku poprawkach dość szybko poczułem się w tym aucie komfortowo. Tunel środkowy to zapożyczony z Australa specyficzny wolant, który w zasadzie nie ma konkretnego zastosowania, ale… bardzo go polubiłem! Pod wygodną podpórką pod rękę/nadgarstek znajdziemy ładowarkę indukcyjną na smartfona. Gdy wolant jest w pozycji skierowanej do tyłu, przed nim znajdziemy dodatkowy mały schowek na drobiazgi, porty USB-C, gniazdo zapalniczki oraz uchwyty na kubki. Tuż przed wolantem jest wąski uchwyt na smartfon z wyciętym miejscem na kabel, dzięki czemu swoje urządzenie możemy ładować za pomocą kabla i mieć na nie cały czas widok. Niestety większe smartfony w ochronnych etui nie trzymają się zbyt stabilnie. Gdy wolant przesuniemy do przodu (towarzyszy temu miłe dla ucha „cykanie”), uzyskamy dostęp do głębokiego schowka (niestety bez żadnego wykończenia materiałem. Dodatkowy schowek (też pojemny i również bez wykończenia) znajdziemy pod rozkładanym na boki podłokietnikiem.