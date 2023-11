Używana Skoda Kamiq (2019-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Skoda Kamiq to samochód, który praktycznie nie pozostawia miejsca na poważne zarzuty. Choć może nie błyszczy wizualnie, to w odpowiedniej konfiguracji potrafi przyciągnąć wzrok. Jednak to, co naprawdę się liczy, kryje się wewnątrz, ponieważ w swoich kompaktowych rozmiarach oferuje niezwykle przestronne, wygodne i funkcjonalne rozwiązania, idealne dla rodzin. Dodatkowo, w wersji z silnikiem 1.5 TSI, potrafi zaskoczyć doskonałą dynamiką i przyjemnymi właściwościami jezdnymi.

Aktualnie, wielu klientów, wybierając nowe samochody z segmentu B lub C, zauważa z rosnącym zainteresowaniem segment crossoverów. Jednym z interesujących wyborów jest Skoda Kamiq. Praktyczna, przestronna, oszczędna, z mnóstwem ciekawych rozwiązań i gadżetów. Jakie są recenzje i opinie na temat tego modelu?

Używana Skoda Kamiq. Nadwozie/wnętrze

Skoda Kamiq, mimo nietypowego rozwiązania przednich świateł, prezentuje stonowaną stylistykę, która szczególnie przypadnie do gustu starszym kierowcom. Pod względem charakteru, Kamiq przypomina nieco model Yeti, który przed liftingiem był niezwykle charakterystyczny i wyrazisty, ale po zmianach stracił nieco ze swojego pierwotnego charakteru. Podzielone przednie światła dodają mu charakteru, są odważne, lecz nie w sposób przesadzony. Linia boczna jest bardzo klasyczna i harmonijna. Model z większymi felgami sprawia wrażenie podwyższonego i nieco agresywnego. Dodatkowego uroku dodają stosunkowo krótkie zwisy.

Tylna część pojazdu charakteryzuje się nieregularną linią świateł, które przypominają delikatnie zarysowane pazury, łagodnie nachodzące łukiem na klapę bagażnika i prezentujące ładną grafikę wewnętrzną. Ciekawostką jest, że producent prawie całkowicie zrezygnował z plastikowych nakładek na nadwoziu. Nie znajdziemy ich na nadkolach, a jedynie na progach i zderzakach. O ile w niższych wersjach wyposażenia Kamiq jest idealnym autem, aby wtopić się w tłum, to w niektórych konfiguracjach, np. z czerwonym lub zielonym lakierem, można się wyróżnić na ulicy. Model ten mierzy 4241 mm długości, 1793 mm szerokości i 1531 mm wysokości. Rozstaw osi to 2651 mm. A co znajdziemy w środku? Skoda Kamiq zaskakuje różnorodnością faktur, kształtów oraz innowacyjnych rozwiązań. Trochę nietypowe, jak na rodzinną Skodę. W centralnej części wnętrza znajduje się duży panoramiczny ekran, a przed kierowcą można zobaczyć zestaw wirtualnych wskaźników. Pod ekranem centralnym umieszczone są nawiewy w kształcie odwróconego trapezu, a niżej znajduje się niewielki panel do sterowania klimatyzacją i nawiewami. Klienci mają możliwość wyboru spośród kilku kolorów wykończenia wnętrza, co dodaje całości charakteru i rozświetla środek pojazdu. Dodatkowo, chromowane listwy na drzwiach, które płynnie przechodzą w klamki, prezentują się bardzo elegancko.

Jeśli chodzi o praktyczne aspekty, standardowy bagażnik ma pojemność wynoszącą bardzo przyzwoite 400 litrów, natomiast po złożeniu oparć kanapy możliwe jest uzyskanie aż 1395 litrów przestrzeni. Przestronność wnętrza w Kamiqu jest wiodąca w klasie, bowiem niewielu rywali w tym segmencie jest tak przestronnych z tyłu. Przestrzeń zarówno nad głową, jak i na nogi jest zbliżona do SUV-ów z wyższej klasy, a bagażnik jest świetnie zorganizowany. To prawda, że Puma jest nieco większa w tym obszarze, ponieważ ma sprytnie ukryty schowek pod podłogą, ale Kamiq nadal świetnie nadaje się na zakupy lub np. do przewożenia dużego wózka. Siedzenie i kierownica mają wiele możliwości regulacji, aby kierowca mógł znaleźć wygodną pozycję. Warto wybrać nieco wyższą odmianę, aby zyskać m.in. regulowane podparcie odcinka lędźwiowego.

Używana Skoda Kamiq. Silnik/układ napędowy

W Skodzie Kamiq dostępne są różne jednostki napędowe, w tym jedna o imponujących osiągach - 1.5 TSI o mocy 150 KM i momencie obrotowym wynoszącym 250 Nm. W połączeniu z 7-biegową przekładnią automatyczną DSG zapewnia to naprawdę zadowalający i dający sporo frajdy poziom osiągów. Dla tych, którzy poszukują dyskretnego, ale szybkiego samochodu, ta wersja może być nie lada niespodzianką. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje tylko 8,2 sekundy, a prędkość maksymalna osiąga 212 km/h. Dla spokojniejszych kierowców dostępne są jednostki 1.0 TSI o mocy od 95 do 115 KM. W przypadku najmocniejszej z nich, kierowca dysponuje 200 Nm momentu obrotowego i może przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 9,9 sekundy. Dostępna jest także wersja z silnikiem 1.6 TDI o mocy 115 KM i momencie obrotowym 250 Nm. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje około 10 sekund, a średnie spalanie wynosi nieco ponad 4,2 l/100 km.

Używana Skoda Kamiq. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Skoda Kamiq to rozsądny, praktycznie nowy samochód, dlatego nie ma potrzeby podejmowania znaczących kompromisów. Wybór jest szeroki, co pozwala na poszukiwanie dobrze utrzymanych egzemplarzy. Warto jednak dokładnie zbadać wnętrze pod kątem śladów zużycia oraz felgi pod kątem ewentualnych uszkodzeń spowodowanych kontaktem z krawężnikami. Pomijając czasami zawieszający się system info-rozrywki, trudno mieć poważne zastrzeżenia do tego pojazdu. Jest on prosty, łatwy w naprawach, a części zamienne są łatwo dostępne i przystępnie wyceniane. Rozważając zakup, warto również poszukać auta z pozostałą gwarancją producenta, co zapewni pewność na początkowe miesiące użytkowania.

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było ponad 110 ogłoszeń dotyczących Skody Kamiq. Przykładowo model z 2020 roku z silnikiem 1.0 TSI 115 KM i z przebiegiem 35 000 kilometrów to koszt około 82 000 złotych. Za około 100 000 złotych można znaleźć model z 2021 roku w wersji Ambition z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM i z przebiegiem 13 000 kilometrów.

Używana Skoda Kamiq. Podsumowanie

Używana Skoda Kamiq. Podsumowanie

Używana Skoda Kamiq. Zalety i wady

Zalety: bardzo praktyczne i przestronne wnętrze dla całej rodziny;

dynamiczna, oszczędna i dająca sporo przyjemności z jazdy;

silnik 1.5 TSI daje zaskakująco dobrą dynamikę i nie pali zbyt wiele;

w przypadku wyższych wersji wyposażenia, zaskakująco estetyczne i dobrze wyposażone wnętrze. Wady: wybierając niższą wersję wyposażenia skazujemy się na smutne i raczej nudne wnętrze;

bazowa wersja 1.0 TSI oferuje przeciętną dynamikę i kulturę pracy;

jak na crossovera, brakuje ochronnych nakładek i nieco więcej prześwitu.

Używana Skoda Kamiq. Opinie użytkowników

Darek z Krakowa: Skoda Kamiq jest naprawdę wszechstronnym samochodem. Jako rodzina z dwójką dzieci, przestrzeń i wygoda wewnątrz auta są dla nas priorytetem, a Kamiq spełnia te oczekiwania. Szczególnie doceniamy to, jak pomimo kompaktowych rozmiarów jesteśmy w stanie zmieścić się wygodnie i z bagażem. Silnik 1.5 TSI zapewnia imponującą dynamikę, co zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Kamiq to praktyczny wybór, a przy tym nie musimy rezygnować z komfortu jazdy. Marta z Warszawy: Skoda Kamiq to auto, które uwiodło mnie swoją funkcjonalnością. Jeżdżę nią głównie po mieście i z łatwością znajduję miejsca parkingowe, a także manewruję w zatłoczonym ruchu. Wnętrze jest bardzo przestronne i wygodne, co jest dla mnie i mojej rodziny niezwykle ważne. Możemy liczyć na wsparcie w codziennych obowiązkach. Poza tym, samochód jest ekonomiczny, co przekłada się na mniejsze wydatki na paliwo. Anna z Wrocławia: Skoda Kamiq to dla mnie udane połączenie komfortu i niezawodności. Jestem osobą, która ceni spokojną jazdę i właśnie to znajduję w Kamiqu. Nie muszę martwić się o awarie czy koszty serwisu, co jest dla mnie kluczowe. Jednocześnie auto oferuje wystarczającą moc, żeby sprawnie poruszać się po drogach. Wysoki komfort jazdy i funkcjonalne wnętrze sprawiają, że jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru.

Wybrane jednostki napędowe w Skoda Kamiq: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 1.0 TSI 999 ccm 95 KM 175 Nm 181 km/h 11,1 s 5,1 l/100 km 1.0 TSI 999 ccm 115 KM 200 Nm 194 km/h 9,9 s 5,1 l/100 km 1.5 TSI 1498 ccm 150 KM 250 Nm 213 km/h 8,2 s 5,7 l/100 km 1.6 TDI 1598 ccm 115 KM 250 Nm 193 km/h 10,2 s 4,2 l/100 km

