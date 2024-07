Peugeot E-5008. Przestrzeń dla 7 osób i komfort podróży

Nowy Peugeot E-5008 wyznacza nowe standardy, stając się jedynym w pełni elektrycznym SUV-em oferującym wyjątkową i komfortową przestrzeń dla 7 pasażerów i zasięg elektryczny do 660 km. Model oparty na platformie STLA Medium, E-5008 ma spełnić potrzeby klientów poszukujących dużego SUV-a o wyrazistym designie, przyjaznym wnętrzu oraz dużym zasięgu i wysokiej wydajności elektrycznej.

Nowy Peugeot E-5008 ma potwierdzić elastyczny charakter platformy Stellantis STLA Medium i jest pierwszym modelem, który korzysta z rozszerzonej konfiguracji. Rozstaw osi wynoszący 2,90 m jest wyjątkowo duży, dzięki czemu samochód jest bardzo przestronny, a jego całkowita długość wynosi 4,79 m. Innowacyjna platforma STLA Medium została zaprojektowana, aby spełnić oczekiwania klientów w zakresie tego, co jest dla nich najważniejsze: zasięgu (do 660 km), czasu ładowania (od 20% do 80% w 30 minut), przyjemności z jazdy, osiągów, wydajności i usług połączonych (planer podróży, inteligentne ładowanie, funkcja „vehicle-to-load”, aktualizacje bezprzewodowe OTA).

Peugeot E-5008. Z zewnątrz

Peugeot Nowego E-5008 wyróżnia stylistyka SUV-a, która inspiruje solidnością i bezpieczeństwem, w połączeniu z bardzo dynamiczną sylwetką. Wysoka linia nadwozia i mocno zarysowane linie boczne, podobnie jak jego wymiary (długość: 4,79 m, szerokość: 1,89 m, wysokość: 1,69 m) sprawiają, że model świetnie prezentuje się na drodze. Łuk tylnej szyby jest podkreślony przez boczne elementy stylistyczne, natomiast przód charakteryzuje się nową sygnaturą świetlną i innowacyjnym przednim grillem, który idealnie łączy się z kolorem nadwozia.

Osłona chłodnicy jest podkreślona przez smukłą, elegancką czarną listwę obejmującą cały przód E-5008, w której umieszczono ultrakompaktowe reflektory LED dostępne we wszystkich wersjach. Nowy E-5008 oferuje gładkie, eleganckie, pionowe boki, podkreślające wyrafinowanie poprzez ukrycie uszczelek bocznych szyb w drzwiach. Zredukowano liczbę ozdobnych akcentów nadwozia, a chromowane elementy zostały usunięte na rzecz elementów lakierowanych: Meteor Grey na przednim spojlerze i tylnym zderzaku, Orbital Black na obudowach lusterek i dolnej linii pojazdu. Nowy E-5008 jest dostępny w sześciu kolorach: niebieskim Obsession Blue, niebieskim Ingaro Blue, białym Okenite White, czarnym Pearl Black, szarym Artense Grey i szarym Titanium Grey. Nowy E-5008 GT jest standardowo oferowany w wersji dwukolorowej, z błyszczącym czarnym dachem. Nowy E-5008 oferuje gładkie, eleganckie, pionowe boki, podkreślające wyrafinowanie poprzez ukrycie uszczelek bocznych szyb w drzwiach. Zredukowano liczbę ozdobnych akcentów nadwozia, a chromowane elementy zostały usunięte na rzecz elementów lakierowanych: Meteor Grey na przednim spojlerze i tylnym zderzaku, Orbital Black na obudowach lusterek i dolnej linii pojazdu. Nowy E-5008 jest dostępny w sześciu kolorach: niebieskim Obsession Blue, niebieskim Ingaro Blue, białym Okenite White, czarnym Pearl Black, szarym Artense Grey i szarym Titanium Grey. Nowy E-5008 GT jest standardowo oferowany w wersji dwukolorowej, z błyszczącym czarnym dachem.

Peugeot E-5008. Wewnątrz

Szczepan Dobrowolski Producent zdecydował się połączyć dwa z trzech podstawowych elementów Peugeot i-Cockpit® – wyświetlacz kierowcy i duży centralny ekran dotykowy. Są one teraz zintegrowane w zakrzywionym panoramicznym wyświetlaczu, składającym się z pojedynczego 21-calowego panelu o wysokiej rozdzielczości, który rozciąga się od lewego końca deski rozdzielczej do konsoli środkowej. Panoramiczny wyświetlacz wydaje się unosić nad deską rozdzielczą. Efekt „lewitacji" jest podkreślany przez oświetlenie LED, którego źródło znajduje się pod wyświetlaczem. Panoramiczny wyświetlacz o przekątnej 21 cali, umieszczony w sposób zapewniający optymalną ergonomię, jest lekko zakrzywiony w kierunku kierowcy, a jednocześnie doskonale dostępny dla wzroku pasażera. Ten duży cyfrowy wyświetlacz o wysokiej jakości łączy w sobie dwie kluczowe funkcje Peugeot i-Cockpit®: - po lewej stronie panoramicznego wyświetlacza, zestaw wskaźników prezentuje nad kompaktową kierownicą wszystkie informacje związane z prowadzeniem pojazdu: prędkość, moc, systemy wspomagające jazdę, przepływ energii. - po prawej stronie panoramicznego wyświetlacza, na środku deski rozdzielczej, znajduje się ekran dotykowy dostępny zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. Można go używać do nawigacji, sterowania ogrzewaniem/klimatyzacją, systemami multimedialnymi/łączności itp.

W wersji Allure modelu E-5008, nowy Peugeot i-Cockpit® składa się standardowo z dwóch 10- calowych ekranów cyfrowych zintegrowanych w jednym panelu na panoramicznym wyświetlaczu i daje ten sam efekt unoszenia się, co 21-calowy panel.

Kompaktowa kierownica, będąca od samego początku kluczowym elementem Peugeot i-Cockpit®, została gruntownie przeprojektowana, aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia z jazdy i większy komfort. Zachowała oczywiście swoje kompaktowe wymiary, lecz zyskała unowocześniony design: nowo zaprojektowana centralna poduszka jest mniejsza i „odizolowana” od ramion kierownicy, aby zapewnić efekt lewitacji podobny do tego, który cechuje panoramiczny wyświetlacz na desce rozdzielczej. Przyciski sterowania na kompaktowej kierownicy są nowe i zapewniają optymalną ergonomię. Automatycznie wykrywają dotyk palców kierowcy, lecz aby uniknąć pomyłkowych manewrów są aktywowane tylko wtedy, gdy kierowca je naciśnie. Nowa kompaktowa kierownica w modelu E-5008 GT jest standardowo podgrzewana. W nowym panoramicznym Peugeot i-Cockpit® za kompaktową kierownicą pojawiły się dwie nowe, smukłe i eleganckie manetki oraz dwie łopatki do hamowania rekuperacyjnego.

W centralnej części deski rozdzielczej znajdują się i-Toggles, w pełni konfigurowalne przyciski dotykowe, które można zaprogramować tak, aby zapewniały szybki dostęp do 10 ulubionych funkcji użytkownika: dzwonienie do ulubionego kontaktu, uruchamianie nawigacji do często używanego miejsca docelowego, dostrajanie radia do ulubionej stacji, ustawianie idealnej temperatury klimatyzacji itp.

Wersja Allure jest standardowo wyposażona w system Peugeot i-Connect®, zapewniający pełną łączność z otoczeniem dzięki funkcji bezprzewodowego klonowania ekranu (Apple CarPlay/Android Auto). Wrażenie technologicznego zaawansowania potęguje instalowany w standardzie w wersji E-5008 GT system Peugeot i-Connect® Advanced. Jest on połączony z wydajnym i skutecznym systemem nawigacji TomTom z dostępem do Internetu, wyposażonym w funkcję planowania trasy „trip planner”.

Asystent głosowy „OK PEUGEOT", rozpoznający naturalną mowę, zapewnia dostęp do wszystkich funkcji związanych z systemem informacyjno-rozrywkowym, ogrzewaniem, klimatyzacją, a także do funkcji telefonu. Teraz jest on nawet w stanie rozróżnić polecenia wydawane przez kierowcę i pasażera. Sztuczna inteligencja, ChatGPT, będzie również dostępna w modelu E-5008, aby zapewnić interakcję między pasażerami a pojazdem. Ponadto, aby móc udzielić użytkownikom odpowiedzi na ewentualne pytania, system obejmuje także dokumentację pokładową oraz link do materiałów dydaktycznych, dostępny za pośrednictwem kodu QR. Aktualizacje systemu odbywają się w trybie „over the air".

Dzięki dużemu rozstawowi osi, nowy E-5008 oferuje niezwykłą przestrzeń na nogi dla pasażerów w drugim rzędzie, a trzeci rząd wyznacza nowy standard w segmencie C-SUV pod względem komfortu. Drugi rząd nowego E-5008 jest wyposażony w wygodne fotele, które łączą przesuwną kanapę 60/40 z oparciami 40/20/40, zapewniając idealne połączenie modułowości i komfortu. Oparcia foteli w drugim rzędzie odchylają się niezależnie w pięciu pozycjach, zapewniając pasażerom komfort podczas długich podróży. Szczególną uwagę zwrócono na wykończenie, wykorzystując wysokiej jakości materiał dla wszystkich siedzeń w drugim rzędzie. Dostęp do trzeciego rzędu siedzeń nie ma sobie równych dzięki systemowi Easy Access. Umożliwia on jednoczesne całkowite pochylenie i przesunięcie do przodu foteli w drugim rzędzie. To nowe rozwiązanie znacznie poprawia dostęp do trzeciego rzędu siedzeń. Manewrowanie jest proste, a elementy sterujące znajdują się w górnej części oparcia siedzenia. W połączeniu z szerokim wejściem zapewnionym przez duże tylne drzwi, system ten ułatwia pasażerom różnego wzrostu zajęcie miejsc w trzecim rzędzie. E-5008 może wygodnie pomieścić do siedmiu pasażerów. Rząd 3 oferuje prawdziwą kanapę z dwoma niezależnymi oparciami wyposażonymi w regulowane zagłówki. Fotele zapewniają prawdziwy komfort: grube i miękkie poduszki, wyższe oparcie i zoptymalizowaną przestrzeń nad głową dla dorosłych. Nowy Peugeot E-5008 jest zatem w stanie dostosować się do wszelkich potrzeb, oferując od dwóch do siedmiu wygodnych miejsc oraz imponującą pojemność bagażnika.

Nowy Peugeot E-5008 posiada bagażnik o pojemności 748 litrów w konfiguracji 5-miejscowej, 259 litrów w konfiguracji 7-miejscowej i do 1 815 litrów w konfiguracji 2-miejscowej. Po złożeniu wszystkich tylnych siedzeń, nowy E-5008 oferuje ogromną, płaską powierzchnię podłogi bagażnika i do 2 metrów długości ładunkowej.

Znajdującą się za trzecim rzędem siedzeń podłogę bagażnika można podnieść i schować pionowo za siedzeniami, robiąc tym samym miejsce na dodatkowe walizki i bagaż podręczny. Pod trzecim rzędem siedzeń znajdują się dodatkowe schowki. Dzięki pojemności wynoszącej około 80 litrów, przestrzeń ta jest idealna do przechowywania różnych przedmiotów, których nie widać z zewnątrz, takich jak na przykład ulubiony sprzęt sportowy. Aby optymalnie wykorzystać tę przestrzeń, jako wyposażenie dodatkowe oferowana jest specjalna szuflada. Roletę bagażnika, którą w razie potrzeby można dopasować do drugiego lub trzeciego rzędu, można włożyć do specjalnego schowka pod podłogą bagażnika. Wreszcie, aby ułatwić załadunek, E-5008 w wersji GT jest standardowo wyposażony w elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.

W celu ułatwienia wszelkich manewrów, E-5008 jest standardowo wyposażony w kamerę, zapewniającą kierowcy widok do tyłu lub widok panoramiczny „z lotu ptaka”. Kamera ta jest zaopatrzona w dyszę spryskującą, zapewniającą idealny widok strefy za samochodem w każdych warunkach. Nowy E-5008 może być wyposażony w dostępny w opcji system Peugeot VisioPark 360°, który dzięki 4 kamerom umieszczonym blisko przednich i tylnych kół oraz 12 czujnikom rozmieszczonym na obwodzie samochodu zapewnia widok bezpośredniego otoczenia w promieniu 360°. Pozwala on skutecznie omijać wszelkie przeszkody znajdujące się w pobliżu samochodu. Ponad 40 systemów wspomagania kierowcy i systemów bezpieczeństwa, kolejny krok w stronę jazdy półautonomicznej Dzięki systemowi Drive Assist Plus 2.0, Peugeot E-5008 wspomaga kierowcę, wykorzystując do tego dane z zamontowanych w samochodzie urządzeń sygnalizujących (czujników, kamer, radarów itd.) oraz informacje z systemu nawigacji z dostępem do Internetu. Te systemy wspomagania służą odciążeniu kierowcy w prowadzeniu samochodu na wielopasmowych arteriach komunikacyjnych, takich jak autostrady.

Adaptacyjny tempomat z funkcją Stop & Go oraz funkcją utrzymywania samochodu w osi pasa ruchu: kontroluje on kierunek jazdy i prędkość nowego E-5008, aby utrzymać go na wybranym pasie ruchu z zachowaniem prędkości wstępnie określonej przez kierowcę. Półautomatyczna zmiana pasa ruchu. Na życzenie kierowcy pomaga mu w wykonywaniu manewru zmiany pasa ruchu. W tym celu wystarczy włączyć kierunkowskaz i wcisnąć umieszczony na kierownicy przycisk „OK”, a system przestawi samochód na nowy żądany pas ruchu. Sygnalizowanie z wyprzedzeniem ograniczeń prędkości. Wykrywa wszelkie zmiany w ograniczeniach prędkości, odczytuje znaki drogowe, zbiera informacje z systemu nawigacji połączonego z Internetem i sugeruje kierowcy odpowiednie dostosowanie ustawień aktywnego tempomatu. W przypadku wykrycia deszczu, system bezzwłocznie sugeruje zmniejszenie prędkości do ograniczeń obowiązujących w takim przypadku, na przykład ze 130 do 110 km/h na autostradzie. Te funkcje jazdy półautonomicznej wymagają zatwierdzenia przez kierowcę. Zespół czujników nadzoruje kierowcę, aby stale trzymał ręce na kierownicy.

Peugeot E-5008. Napęd

Szczepan Dobrowolski Nowy Peugeot E-5008 oferuje gamę elektrycznych i zelektryfikowanych układów napędowych, które wyznaczają standardy w segmencie nie tylko pod względem zasięgu, ale także wyboru oferowanego klientom. Zaprojektowany od samego początku jako model elektryczny, nowy E-5008 dysponuje gamą zeroemisyjnych silników (w cyklu WLTP w trakcie homologacji) oferujących od 500 do 660 km zasięgu elektrycznego, w tym AWD z podwójnym układem silnika i wersję ze zwiększonym zasięgiem. Ta gama synchronicznych silników z magnesami trwałymi posiada większą moc i wyższą sprawność energetyczną.

Wersje z napędem na 2 koła dysponują mocą 157 kW (345 Nm) lub 170 kW (345 Nm). W wersji z napędem na 4 koła, wyposażonej w 2 silniki, łączna moc wynosi 237 kW (157 kW silnik przedni i 80 kW silnik tylny). Silnik przedni zapewnia moment obrotowy 345 Nm, a tylny 170 Nm. Wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy 400V o składzie chemicznym NMC (nikiel, mangan i kobalt) jest umieszczony pod podłogą i zasila elektryczny silnik napędowy samochodu. Pozostałe odbiorniki prądu (światła, system informacyjno-rozrywkowy itp.) są zasilane z akumulatora 12V, który z kolei jest zasilany z akumulatora wysokonapięciowego za pośrednictwem przetwornika. System regulacji cieplnej akumulatora wykorzystuje układ chłodzenia cieczą. Umożliwia ultraszybkie ładowanie akumulatora, zapewnia optymalny zasięg i wydłuża jego żywotność. Pompa ciepła w naturalny sposób zapewnia komfortową temperaturę dla użytkowników, jednocześnie oszczędzając energię z akumulatora.

Platforma STLA Medium „BEV-by-design” dysponuje rekordowym zapasem energii zmagazynowanej między kołami, sięgającym 98 kWh. Ta wysoce efektywna konstrukcja, która zapewnia również wydajną aerodynamikę (SCx 0,77), oznacza, że E-5008 oferuje największy w tym segmencie samochodów zasięg (do 660 km). Umieszczone na lewym błotniku gniazdo ładowania umożliwia podłączenie przewodów ładowania Trybu 2/3 (prądu zmiennego) i Trybu 4 (prądu stałego). Ładowanie ze źródeł prądu zmiennego umożliwiają dwa rodzaje ładowarek pokładowych, spełniające wszystkie potrzeby klientów i rozwiązania w zakresie ładowania: montowana w standardzie ładowarka prądu trójfazowego o mocy 11 kW i dostępna w późniejszym terminie jako opcja ładowarka prądu trójfazowego o mocy 22 kW. W przypadku ładowania prądem stałym gniazdo Trybu 4 w nowym Peugeot E-5008 umożliwia korzystanie ze źródeł o mocy do 160 kW. Pozwala to na odzyskanie 100 km zasięgu w zaledwie 10 minut i naładowanie akumulatora od 20% do 80% w 30 minut.

Model E-5008 Hybrid o mocy 136 KM i skrzynią biegów e-DCS6 jest wyposażony w system PEUGEOT HYBRID 48V, który składa się z silnika benzynowego nowej generacji o mocy 136 KM współpracującego z nową 6-stopniową, dwusprzęgłową zelektryfikowaną skrzynią biegów z wbudowanym silnikiem elektrycznym. Dzięki akumulatorowi doładowywanemu podczas jazdy, technologia ta zapewnia dodatkowy moment obrotowy przy niskich obrotach i nawet o 15% niższe zużycie paliwa (5,8 l/100 km w cyklu mieszanym WLTP). Podczas jazdy po mieście, nowy model 5008 Hybrid 136 e-DCS6 może nawet do 50% czasu poruszać się wyłącznie w zeroemisyjnym trybie elektrycznym. Nowy 5008 poszerza swoją gamę jednostek napędowych poprzez wprowadzenie hybrydy typu Plug-In (195 e-DCS7), która łączy silnik elektryczny o mocy 92 kW z silnikiem spalinowym o mocy 150 KM, co daje łączną moc 195 KM. Jego akumulator o dużej pojemności pozwala na osiągnięcie zasięgu ponad 80 km podczas jazdy w trybie w 100% elektrycznym. Wersja ta wyposażona jest w 60-litrowy zbiornik paliwa, dzięki czemu może pochwalić się rekordowym zasięgiem.

Peugeot E-5008. Pierwsze wrażenia z jazdy

Szczepan Dobrowolski E-5008 to rzeczywiście duże i bardzo komfortowe auto, które bez dużych wyrzeczeń pomieści aż 7 pasażerów. Oczywiście w takiej opcji pojemność bagażnika jest symboliczna, ale coś za coś.

Auto z zewnątrz przyciąga uwagę, a trochę kanciasta z ostro narysowanymi liniami przetłoczeń sylwetka nadwozia, jest zwarta i uporządkowana. Wewnątrz od razu rzuca się w oczy szeroki ekran rozpościerający się przed oczami kierowcy. To dość proste w zamyśle ale bardzo funkcjonalne, a przede wszystkim nowoczesne rozwiązanie. Dostęp do wszystkich elementów sterujących jest prosty i w miarę intuicyjny. Użytkownicy innych aut marki Peugeot pewnie będą zdziwieni przeniesieniem dźwigni zmiany napędów z konsoli między fotelami przednimi na konsolę przed kierowcą.

Auto w wersji elektrycznej (a wyłącznie takim modelem jeździliśmy) mimo swoich gabarytów i masy nie jest zawalidrogą, porusza się sprawnie i szybko przyspiesza, jak na pojazd elektryczny przystało. Zmierzone przez nas zużycie energii, oscylowało koło danych podawanych przez producenta (w naszym wypadku 17,7 kWh/100). Ale to efekt spokojnej jazdy po mało uczęszczanych drogach lokalnych.

Wnętrze auta wykonane jest z wysoką dbałością o szczegóły. Materiałowe wykończenie tapicerki a konsoli środkowej choć w chwili zakupu auta wygląda wręcz rewelacyjnie, to jednak trzeba pamiętać, że będzie ono miało tendencję do szybkiego brudzenia się.

Napęd elektryczny z bardzo pojemną baterią robią wrażenie. Szkoda jednak, że producent nie zdecydował się na zainstalowanie 70-80 litrowego zbiornika paliwa i dość wydajnego turbodiesla. Sprzedaż takiego zestawu byłaby murowana! Oczywiście środowiskowe regulacje UE, ograniczają w tym zakresie markę, zatem dla potencjalnego nabywcy pozostanie jeszcze alternatywa w postaci wersji hybrydowej i hybrydy plug-in. Oczywiście wersji całkowicie elektrycznej trudno jest coś zarzucić, ale wersja wysokoprężna z pewnością byłaby ciekawą alternatywą.

Peugeot E-5008. Kiedy w sprzedaży?

Szczepan Dobrowolski Sprzedaż nowego modelu rozpocznie się jesienią 2024 roku. Gama będzie obejmować dwie wersje Allure i GT, każda z trzema pakietami opcji ułatwiającymi wybór i trzema silnikami elektrycznymi (210 KM, 230 KM z dużym zasięgiem i 320 KM Dual Motor z napędem na 4 koła), a także dwa zelektryfikowane układy napędowe, hybrydowy 48V (136 KM) i hybrydowy Plug-In (195 KM).

Nowy model będzie produkowany wyłącznie w fabryce w Sochaux i jest objęty programem ALLURE CARE oferującym dodatkową ochronę do 8 lat/160 000 km, najdłuższą spośród wszystkich europejskich marek.

Ceny zostaną podane wkrótce.

Najważniejsze dane techniczne modelu Peugeot 5008: E-5008 210hp Plug-in hybrid 195 Hybrid 136 Cena (zł, brutto) BD BD BD Typ nadwozia/liczba drzwi SUV/5 SUV/5 SUV/5 Długość/szerokość (mm) 4790/1890 4790/1890 4790/1890 Wysokość (mm) 1690 1690 1690 Rozstaw osi (mm) 2900 2900 2900 Pojemność bagażnika (l) 748/916 748/916 748/916 Liczba miejsc 7 7 7 Masa własna (kg) 2293 2123 1780 Pojemność baterii (kWh) 73 - - Pojemność silnika - 1598 1199 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń Aut/1 Aut/7 Aut/6 Osiągi





Moc (KM) 210 150 136 Moment obrotowy (Nm) 345 300 230 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,7 8,3 11,3 Prędkość maksymalna (km/h) 170 220 200 Zużycie energii (kWh/100km)/paliwa (l/100km) 17,7-18,3 1,0-1,1 5,8-5,9 Zasięg (km) 488-502 - -

