Maxus Deliver 9. Dostawczak z silnikiem Diesla - jakie ma wyposażenie?

Nowy samochód dostawczy w polskiej ofercie marki Maxus jest objęty 5-letnią gwarancją z limitem do 160 tys. km, opcjonalnie jest możliwość jej wydłużenia do 8 lat lub 200 tys. km, co najlepiej świadczy o jego trwałości.

Do wyboru będą furgon oraz podwozie do zabudowy. Ta pierwsza odmiana będzie dostępna na polskim rynku w wersji L3H2 o długości 594 cm, szerokości 206,2 cm i wysokości 253,5 cm. Jej ładowność wynosi 1185 kg, a objętość przestrzeni ładunkowej – 11,55 m3. Podwozie do zabudowy ma długość 6,2 m, a jego ładowność wynosi 1445 kg. Są to między innymi zabudowa izotermiczna, kontener, wywrotka czy skrzynia. Oczywiście jest także możliwość opracowania zabudowy ściśle według wskazówek klienta. Obie odmiany Maxusa Deliver 9 mogą holować przyczepę o masie do 2800 kg, podczas gdy większość konkurencyjnych samochodów ma możliwości o 300 kg mniejsze.

Nowy model lekkiego samochodu dostawczego Maxus jest już dostępny w sprzedaży u autoryzowanych dealerów w Polsce, a pierwsze egzemplarze klienci będą mogli odebrać już w lipcu. Cena Maxusa Deliver 9 w wersji VAN wynosi 134 900 zł netto, ale importer oferuje auta do końca wakacji w promocyjnej cenie 111 990 zł netto.