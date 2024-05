Lexus RZ z nowym napędem. Jaki ma zasięg?

RZ 300e korzysta z tej samej baterii litowo-jonowej o pojemności 71,4 kWh brutto co wersja z napędem wszystkich kół. Bez tylnej osi eAxle oraz inwertera masa auta została zmniejszona, co przełożyło się na zwiększenie zasięgu. W zależności od wersji wyposażenia i rozmiaru kół średni zasięg Lexusa RZ 300e na jednym ładowaniu wynosi od 429 do 479 km.

Podobnie jak RZ 450e także przednionapędowy RZ 300e dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia – Business, Prestige i Omotenashi. Klienci mają do wyboru sześć lakierów oraz trzy dwukolorowe malowania nadwozia, a także trzy kolorystyki wnętrza. W standardzie RZ 300e ma najnowszy pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + 3, dwustrefową automatyczną klimatyzację z czujnikiem wilgotności, podgrzewane przednie fotele, elektroniczne klamki z asystentem bezpiecznego wysiadania (Safe Exit Assist), inteligentny kluczyk z dodatkowym zabezpieczeniem antykradzieżowym Ultra Wide Band (UWB), system multimedialny Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją, 14-calowym, dotykowym wyświetlaczem, inteligentnym asystentem głosowym Lexus Concierge, a także 4-letnim pakietem danych, który umożliwia m.in. aktualizacje auta over-the-air.