Volkswagen Golf R 2025. Silnik, osiągi, wyposażenie

Volkswagen Golf R. Bardziej agresywny wygląd

Nowe Golfy R bazują na ósmej generacji tego modelu, która na początku roku przeszła gruntowną modernizację. Auto wygląda bardziej agresywnie dzięki przeprojektowanej przedniej części z matrycowymi reflektorami IQ.LIGHT, podświetlanym znaczkiem VW, wlotami powietrza w zderzaku i nowymi tylnymi światłami LED. Nowe, 19-calowe kute felgi aluminiowe Warmenau są dostępne za dopłatą. Imponują one świetnym wyglądem, niską masą (zaledwie 8 kg) i zapewniają bardzo wydajne chłodzenie hamulców, co jest szczególnie istotne podczas jazdy na torze wyścigowym.

Volkswagen Golf R. Zmiany w wyposażeniu

Nowy system infotainment również został przeprojektowany, a jego wyświetlacz ma teraz przekątną 12,9 cala. Dzięki nowemu oprogramowaniu i strukturze menu obsługa jest teraz znacznie łatwiejsza. Na nowo opracowano również sterowanie podświetlanymi, dotykowymi sliderami automatycznej klimatyzacji i regulacji głośności, a także asystenta głosowego IDA, który ma dostęp do opartego na sztucznej inteligencji narzędzia ChatGPT, aby odpowiadać na pytania. Zoptymalizowano również działanie przycisków na kierownicy.

Volkswagen Golf R. Wnętrze

Wnętrze obu odmian Golfa R jest niezwykle ergonomiczne i wykończone w stylu znanym z modeli R. Kierowca i pasażer mają do dyspozycji sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Wnętrze może być za dopłatą wykończone czarną skórą nappa z elementami o wyglądzie karbonu z niebieskimi wstawkami i logo R na oparciu fotela. Na życzenie wnętrze Golfa R może być ozdobione elementami z prawdziwego włókna węglowego. To wszystko sprawia, że auto jest jeszcze bardziej wyjątkowe.

Volkswagen Golf R. Jaki ma napęd?

Nowe Golfy R dysponują mocą 333 KM, którą generuje dwulitrowy silnik z turbodoładowaniem. Moment obrotowy jest przekazywany na wszystkie koła za pośrednictwem 7-biegowej skrzyni DSG. By napęd był jak najbardziej wydajny auto jest wyposażone w system R-Performance Torque Vectoring. Poprawia on stabilność i właściwości jezdne, dbając o odpowiedni rozdział momentu obrotowego na tylne koła podczas pokonywania zakrętów. Maksymalny moment obrotowy w nowym Golfie R wynosi 420 Nm. Prędkość maksymalna to 250 km/h i może zostać zwiększona o kolejne 20 km/h, jeśli właściciel zamówi opcjonalny pakiet R-Performance.