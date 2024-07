Nowy Defender OCTA. Najmocniejszy Defender w historii

Wyposażono go w opony o średnicy 33 cali, największe, jakie kiedykolwiek zamontowano w produkowanym Defenderze. Paleta kolorów Defendera OCTA obejmuje dwa ekskluzywne nowe wykończenia metaliczne: Petra Copper i Faroe Green, obok Carpathian Grey i Charente Grey, podczas gdy wszystkie modele Defendera OCTA mają kontrastowy dach i tylną klapę w błyszczącym kolorze Narvik Black.

Napędzany 4,4-litrowym silnikiem V8 Twin Turbo z miękką hybrydą, model OCTA to najbardziej ekstremalny i najmocniejszy Defender w historii, z mocą 635 KM i momentem obrotowym do 750 Nm, umożliwiającym przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę w 3,8 sekundy (0-100 km/h w 4,0 sekundy).

Możliwość zamówienia nowego Defendera OCTA będzie dostępna wkrótce, a cena szacunkowa zaczyna się od £145,300 w Wielkiej Brytanii. To około 738 000 zł. Materiały prasowe

Pełne możliwości Nowego Defendera OCTA są odblokowywane za pomocą ulepszonych trybów jazdy. Oprócz domyślnego trybu Comfort, tryb Dynamic zapewnia najwyższą wydajność na drodze, dostosowując ustawienia kierownicy, przepustnicy i zawieszenia pojazdu jednym naciśnięciem przezroczystego przycisku z logo na kierownicy. Długie naciśnięcie tego samego przycisku uzyskuje dostęp do trybu OCTA, pierwszego w historii dedykowanego trybu jazdy off-road w Defenderze z ukierunkowaniem na wydajność.