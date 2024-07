Auta używane. Niemieckie samochody z niepewną przeszłością

Auta używane. Samochody z Niemiec mogą mieć zmieniony przebieg

6,5% wszystkich samochodów sprowadzonych z Niemiec do Polski i sprawdzonych przez carVertical miało cofnięty przebieg. Taki wynik to sygnał ostrzegawczy dla dealerów używanych aut, którzy powinni zachować szczególną ostrożność szukając ofert za granicą. Ale trzeba też zauważyć, że połowa z tych aut (3,7%) miała skorygowany licznik już po sprowadzeniu do Polski.