Mercedes-Maybach EQS SUV. Polska prezentacja topowego SUV-a z oferty Mercedesa

Definicja luksusu ewoluuje wraz z postępem technologicznym i zmianami preferencji klientów. Kiedyś luksus kojarzył się z długimi limuzynami napędzanymi potężnymi silnikami V12, ale obecnie elektryczne SUV-y również zdobywają uznanie jako luksusowe pojazdy dla bardzo wybrednych i wymagających klientów. Mercedes-Maybach EQS SUV to doskonały przykład nowej ery luksusu.

Cofnijmy się w czasie do początku XX wieku…

Wilhelm Maybach, jako dyrektor techniczny w firmie Gottlieba Daimlera, zaprojektował pierwszy model Mercedesa - 35 HP, znany również jako Simplex. Jego konstrukcja obejmowała nisko położony środek ciężkości, aluminiowy silnik umieszczony wzdłużnie z przodu pojazdu, podwójne wałki rozrządu i innowacyjną chłodnicę o strukturze plastra miodu. Te przełomowe rozwiązania techniczne uczyniły go prekursorem dzisiejszych samochodów osobowych. Po triumfie nowego modelu w wyścigach w Nicei w 1901 roku, Wilhelm Maybach otrzymał tytuł „Roi des Constructeurs” - „Króla konstruktorów”. Motto „Tworzyć najlepsze wśród najlepszych” stało się przewodnią zasadą dla Wilhelma Maybacha i jego syna Karla, kiedy ponad sto lat temu przedstawili światu swój rewolucyjny model, Maybach 22/70 HP W 31. To wydarzenie zapoczątkowało historię, która uczyniła markę Mercedes-Maybach symbolem wyjątkowości i ekskluzywności w świecie motoryzacji. Ogłoszona w 1921 roku na wystawie samochodowej w Berlinie, ta dewiza pozostaje ważna do dziś. Przez dekady, gdy samochody Maybacha były wybierane przez arystokrację, światowych liderów, gwiazdy filmu i sportu, podwójne „M” stało się symbolem najwyższej jakości technicznej i luksusu.

Debiut modelu Maybach W 3 we wrześniu 1921 roku zapoczątkował legendę. Jego dostojna elegancja i zaawansowana technologia odróżniały go od innych pojazdów tamtych czasów. Od hamulców na wszystkich kołach, które były nowością w niemieckich samochodach, po planetarną skrzynię biegów połączoną z sześciocylindrowym silnikiem, umożliwiającą płynną jazdę na jednym biegu, aż po luksusowe wnętrze wykończone drewnem i skórą - Maybach W 3 był ucieleśnieniem ekskluzywności, nieznanym dotąd światu.

I w tym kontraście widzimy dziś nowego Mercedesa-Maybacha – EQS SUVa. Co o nim wiemy i jakie robi wrażenie na żywo?

Elektryzujący – dosłownie i w przenośni – przepych i luksus

Debiut elektrycznego SUV-a EQS 680 od Mercedes-Maybach wywołał szeroką gamę reakcji, zarówno wśród fanów marki, jak i wśród posiadaczy topowych modeli. Pojazd ten, będący ogromnym SUV-em z emblematem Maybacha, wywołuje dyskusje na temat tego, czy elektryczne pojazdy mogą być uznane za superluksusowe, zwłaszcza gdy tradycyjnie oczekuje się, że takie auta będą przewozić właściciela na tylnym siedzeniu na długie dystanse. Z drugiej strony, cisza i spokój, które oferują samochody elektryczne, są idealnym uzupełnieniem luksusu.

Mercedes-Maybach EQS SUV wyróżnia się unikalnym wzornictwem, z ikoniczną gwiazdą Mercedesa i eleganckim czarnym panelem, który jest nowoczesną interpretacją tradycyjnej osłony chłodnicy Maybacha. Opcjonalne dwukolorowe malowanie, starannie dobrane materiały i wyrafinowane detale tworzą przestronne wnętrze, które oferuje pasażerom wyjątkowy komfort w stylu kokonu, podnosząc poprzeczkę w segmencie luksusowych elektrycznych SUV-ów. Osobiście doświadczyłem tej wygody i mogę potwierdzić, że komfort siedzeń jest niezrównany – trudno było mi opuścić te fotele i ustąpić innym, aby sami mogli je sprawdzić.

Jedną z ekskluzywnych cech są automatyczne drzwi komfortowe, dostępne z przodu i z tyłu pojazdu. System ten działa w taki sposób, że klamki wysuwają się automatycznie, gdy kierowca zbliży się do pojazdu na odległość mniejszą niż 6 metrów. Choć podobna funkcja była już dostępna w Mercedesie Klasy E, EQS SUV idzie o krok dalej – drzwi kierowcy otwierają się automatycznie, gdy odległość zmniejszy się do około 1,5 metra. Funkcję powitalną można włączyć lub wyłączyć za pomocą centralnego wyświetlacza systemu MBUX, a pozostałe drzwi można obsługiwać zdalnie, za pomocą kluczyka lub przez ekran. Co więcej, drzwi kierowcy zamykają się automatycznie po naciśnięciu pedału hamulca, a system bezpieczeństwa zapobiega kolizjom z autami stojącymi obok podczas ich otwierania. Podobny system miałem okazję testować w nowym BMW Serii 7, ale tam wymagane było dotknięcie klamki, podczas gdy w EQS SUV nawet tej czynności nie trzeba wykonywać. Wydaje się, że granicą absurdalnego już komfortu jest… autonomiczne prowadzenie.

A co znajdziemy we wnętrzu?

Wnętrze tego pojazdu wyposażone jest w standardowy panel MBUX Hyperscreen, który służy pasażerom z przodu i zachwyca animacjami startowymi w stylu Mercedes-Maybach na trzech wyświetlaczach. Panel ekranów, zaprojektowany specjalnie dla tego modelu, prezentuje się w eleganckim ciemnoniebieskim odcieniu. Wyjątkową cechą jest animowany wyświetlacz zestawu wskaźników w trybie MAYBACH, z animacjami przypominającymi jedwabny szal falujący na wietrze, które dynamicznie zmieniają rozmiar i jasność, a obramowanie wskaźników w kolorze różowego złota dodaje ekskluzywnego charakteru.

Centralny wyświetlacz oferuje tzw. warstwę zerową z dominującą mapą nawigacyjną, co pozwala kierowcy na wykonanie 80% najczęstszych interakcji bez konieczności przełączania aplikacji. System inteligentnie dostosowuje się do potrzeb użytkownika, oferując spersonalizowane sugestie. Pasażerowie z tyłu mają dostęp do szerokiej gamy funkcji informacyjno-rozrywkowych dzięki dwóm wyświetlaczom o przekątnej 11,6 cala umieszczonym w oparciach przednich siedzeń, co zapewnia im równie bogate doświadczenie, jak pasażerom z przodu. Rozrywka na najwyższym poziomie jest możliwa dzięki standardowemu systemowi MBUX High-End Rear Seat Entertainment, który umożliwia łatwe udostępnianie treści między wyświetlaczami. Tylny tablet MBUX, będący częścią standardowego wyposażenia, jest użyteczny zarówno wewnątrz, jak i poza pojazdem. ZOBACZ TAKŻE: Mercedes Klasa E 300e 4MATIC 313 KM. Test, wrażenia z jazdy, wyposażenie, ceny i konkurencja

Nie można również pominąć mobilnego SPA. Tylne fotele Executive, podobnie jak przednie, są wyposażone w wentylację, funkcję masażu oraz ogrzewanie karku i ramion. Dostępny jest również masaż łydek oraz pakiet szoferski. Gdy pasażer z prawej strony zdecyduje się na rozłożenie swojego siedzenia, fotel przed nim automatycznie przesunie się do przodu, zapewniając maksymalną przestrzeń i wygodę. Choć niekończąca się podróż w takim komforcie byłaby idealna, nawet duża bateria w tak ciężkim pojeździe ma swoje ograniczenia. Jednakże sesja masażu podczas ładowania baterii? To brzmi jak doskonały sposób na relaks!

Mocy nie zabraknie! A zasięgu?

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV to potęga na kołach, dysponująca mocą 658 KM i momentem obrotowym 950 Nm. Wyposażony w system napędowy 4MATIC, posiada dwa silniki – jeden z przodu, drugi z tyłu – co zapewnia napęd na wszystkie koła z dynamicznym rozdziałem momentu obrotowego pomiędzy osiami. Dynamiczne przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 4,4 sekundy, a prędkość maksymalna osiąga 210 km/h. Akumulator o pojemności 118 kWh umożliwia szybkie ładowanie z mocą do 200 kW przy użyciu prądu stałego (DC), co pozwala na zwiększenie zasięgu o 230 km w ciągu zaledwie 15 minut. W teorii, zasięg w cyklu mieszanym WLTP to 607 kilometrów, ale realistycznie, nawet 400 kilometrów zasięgu dla tak obszernego i ciężkiego pojazdu jest imponującym wynikiem.

Podsumowanie

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV to wyjątkowy pojazd, który łączy luksus z nowoczesnym napędem elektrycznym. Cena tego modelu w Polsce zaczyna się od 979 900 zł. Jednak, gdy korzystałem z konfiguratora, cena wzrosła do ponad 1 300 000 złotych. To spora suma, ale warto zauważyć, że Polska jest drugim rynkiem w Europie pod względem sprzedaży modeli z logo podwójnego M. To dowodzi, że oferowane przez tę markę pojazdy są niezwykle atrakcyjne dla pewnej grupy odbiorców – osób, które chcą pokazać swoje osiągnięcia i sukcesy. Nowy Mercedes-Maybach EQS SUV na pewno przyczyni się do podkreślenia ich wyjątkowości.

Podstawowe dane techniczne Mercedesa-Maybach EQS 680 SUV: Mercedes-Maybach EQS 680 SUV 118 kWh 658 KM (AT1) Cena (zł, brutto) od 979 900 Typ nadwozia/liczba drzwi SUV/5 Długość/szerokość (mm) 5125/1959 Wysokość (mm) 1725 Rozstaw osi (mm) 3210 Pojemność bagażnika (l) 440/b.d. Liczba miejsc 5 Masa własna (kg) 3000 Napędzana oś 4x4 Rodzaj silnika elektryczny Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 1-stopniowa Osiągi Moc (KM) 658 Moment obrotowy (Nm) 950 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 4,4 Prędkość maksymalna (km/h) 210 Średnie zużycie energii (kWh/100km) 22,2 (WLTP) Zasięg (km) 607 (WLTP)

