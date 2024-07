Ołena Zełenska kupiła auto za 4,5 mln euro? Wyjaśniamy

Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD), będące częścią Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, zdementowało te informacje na portalu X. „Mężczyzna na filmie wykazuje oznaki sztucznie wygenerowanego deepfake'a” – napisało CPD.

Bugatti Tourbillon został po raz pierwszy pokazany publicznie 20 czerwca 2024 roku i to przez internet, więc prywatny pokaz, o którym mówi rzekomy sprzedawca, nie mógł mieć miejsca. Zwłaszcza że, jak donosi serwis Carwow, Bugatti wprowadza jeszcze drobne zmiany do modelu Tourbillon. Firma zamierza wyprodukować tylko 250 sztuk, na które zamówienia będą zbierane dopiero w 2025 roku, z dostawą przewidzianą na 2026 rok. CPD napisało, że to kolejna próba zdyskredytowania rodziny prezydenta Ukrainy przez Rosjan.