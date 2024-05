Nowe Porsche 911. Teraz z napędem hybrydowym. Jaka moc i cena?

Porsche zaktualizowało swój kultowy samochód sportowy. Nowe 911 Carrera GTS to pierwsze 911 dopuszczone do ruchu drogowego wyposażone w napęd hybrydowy o wysokich osiągach.

Porsche 911 z napędem hybrydowym

Lekki, mocny zespół T-Hybrid korzysta z nowo opracowanej elektrycznej turbosprężarki. Zintegrowany silnik elektryczny, umieszczony pomiędzy kołem kompresora a kołem turbiny, błyskawicznie ją rozpędza, co powoduje natychmiastowy przyrost ciśnienia doładowania. Elektryczny motor w turbosprężarce pełni także funkcję alternatora – generuje do 11 kW (15 KM). Energia ta jest pozyskiwana ze strumienia spalin. Zastosowanie elektrycznej turbosprężarki, pozbawionej zaworu wastegate, umożliwiło rezygnację z dwóch poprzednich, konwencjonalnych turbosprężarek, co zapewnia bardziej dynamiczne i responsywne oddawanie mocy. Układ napędowy obejmuje również silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, zintegrowany z nową, wzmocnioną ośmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową (PDK). Już na biegu jałowym wspomaga on spalinowego boksera dodatkowym momentem obrotowym, o wartości do 150 Nm, i zapewnia do 40 kW dodatkowej mocy. Porsche łączy oba silniki elektryczne z lekkim, kompaktowym akumulatorem wysokiego napięcia, który rozmiarem i masą odpowiada konwencjonalnemu akumulatorowi rozruchowemu 12 V, ale przechowuje do 1,9 kWh energii (brutto) i działa pod napięciem 400 V. Aby uzyskać optymalną masę własną, na potrzeby pokładowej instalacji elektrycznej 12 V zamontowano lekki akumulator litowo-jonowy. Porsche oferuje nowe 911 Carrera z nadwoziem Coupé w cenie od 643 tys. zł. Porsche Sercem napędu T-Hybrid jest nowo opracowany silnik typu bokser o pojemności 3,6 litra. Układ wysokiego napięcia umożliwia elektryczne zasilanie sprężarki klimatyzacji i rezygnację z napędu pasowego, dzięki czemu jednostka jest znacznie bardziej kompaktowa. W ten sposób powstała nad nią przestrzeń dla falownika impulsowego i przetwornicy DC/DC. Większa średnica cylindra (97 mm) i zwiększony skok tłoka (81 mm) przekładają się na wzrost pojemności skokowej względem poprzednika o 0,6 litra. Silnik zaopatrzono w kontrolę wałka rozrządu VarioCam i sterowanie zaworami za pomocą dźwigienek. Na obszarze całej mapy utrzymuje się tu idealny stosunek mieszanki paliwa i powietrza (lambda = 1).

Nawet bez elektrycznego wspomagania bokser generuje moc 357 kW (485 KM) i maksymalny moment obrotowy 570 Nm. Moc systemowa wynosi 398 kW (541 KM), a systemowy moment obrotowy to 610 Nm. Przyrost mocy w stosunku do poprzednika wynosi 45 kW (61 KM). Nowe 911 Carrera GTS pokonuje swojego poprzednika także w sprincie do 100 km/h, zwłaszcza ze startu zatrzymanego. Efektywna hybryda o wysokich osiągach cechuje się bardzo dynamicznymi właściwościami jezdnymi, a jednocześnie pozwala ograniczyć emisję CO2 przy znacznie niższej dodatkowej masie niż w przypadku samochodów z hybrydowym napędem plug-in. W stosunku do poprzednika masa własna wzrosła zaledwie o 50 kilogramów.

911 Carrera nadal dysponuje 3,0-litrowym silnikiem typu bokser z podwójnym turbodoładowaniem. Również ta jednostka została gruntownie zmodernizowana. Otrzymała m.in. chłodnicę międzystopniową z wariantów Turbo, która jest teraz umieszczona bezpośrednio pod osłoną tylnej pokrywy, nad silnikiem. Turbosprężarki zastosowane w nowym 911 Carrera pochodzą z poprzednich modeli GTS. Dzięki tym modyfikacjom Porsche jednocześnie zredukowało emisję spalin i zwiększyło moc – do 290 kW (394 KM) – przy zachowaniu maksymalnego momentu obrotowego o wartości 450 Nm. Nowe 911 Carrera Coupé przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 s (3,9 s z pakietem Sport Chrono) i rozwija maksymalną prędkość 294 km/h. W porównaniu do poprzednika oznacza to poprawę, odpowiednio, o 0,1 s oraz 1 km/h.

Porsche 911. Zoptymalizowane zawieszenie i aktywna aerodynamika

Kompleksowo zmodernizowano także zawieszenie 911 Carrera GTS. Po raz pierwszy do standardowej specyfikacji należy skrętna tylna oś, która zwiększa stabilność przy wysokich prędkościach i zmniejsza średnicę zawracania. Co więcej, system stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) został zintegrowany z instalacją wysokiego napięcia hybrydy o wysokich osiągach. Pozwoliło to na zastosowanie elektrohydraulicznego układu sterowania, dzięki któremu system jest jeszcze bardziej elastyczny i precyzyjny w działaniu. Charakterystyczne dla GTS-a prowadzenie zapewnia sportowe zawieszenie ze zmiennym systemem amortyzatorów (PASM) oraz zmniejszonym o 10 mm prześwitem.

Dla nowego 911 zarezerwowano łącznie siedem wzorów obręczy kół o średnicy 19 i 20 cali lub 20 i 21 cali. Po raz pierwszy w 911 Carrera dostępne są felgi Exclusive Design z panelami z włókna węglowego, które zmniejszają współczynnik oporu powietrza, a tym samym zwiększają efektywność. Warianty 911 Carrera GTS standardowo poruszają się na kołach z 20-calowymi obręczami o szerokości 8,5 cala i oponami 245/35 ZR 20 z przodu oraz 21-calowymi felgami o szerokości 11,5 cala i oponami 315/30 ZR 21 z tyłu. Szersze tylne ogumienie pozwala lepiej wykorzystać zwiększone osiągi, a przy tym poprawia dynamikę jazdy i przyczepność nowego 911 Carrera GTS.

Nowe Porsche 911. Wygląd zewnętrzny

Zmiany obejmują nowe zderzaki, specyficzne dla danego wariantu. Po raz pierwszy Porsche zintegrowało wszystkie funkcje oświetlenia ze standardowymi obecnie reflektorami LED Matrix, z charakterystyczną czteropunktową sygnaturą. Pozwoliło to na rezygnację z dodatkowych modułów oświetlenia i wygospodarowanie miejsca na większe otwory chłodzące.

Po obu stronach przedniego pasa 911 Carrera GTS znajduje się pięć pionowo rozmieszczonych aktywnych klap wlotu powietrza chłodzącego widocznych z zewnątrz oraz po jednej ukrytej. Po raz pierwszy w 911 uzupełniają je adaptacyjne, sterowane wspólnie z klapami dyfuzory w przedniej części podwozia. Elementy te kierują przepływem powietrza zgodnie z wymaganiami: gdy zapotrzebowanie na moc jest minimalne, zamknięte klapy optymalizują aerodynamikę. Kiedy zapotrzebowanie rośnie – na przykład na torze – klapy kierują do chłodnic duże ilości powietrza. Czujniki systemów wspomagających znajdują się teraz za błyszczącą powierzchnią pod tablicą rejestracyjną. ZOBACZ TAKŻE: Ubezpieczenie OC. Czym grozi ucieczka z miejsca kolizji? Opcjonalnie Porsche oferuje dla 911 nowe reflektory z LED Matrix HD o rozdzielczości ponad 32 tys. punktów świetlnych. Wysokowydajne światła drogowe oświetlają drogę na dystansie ponad 600 m. Lampy te wyposażono także w innowacyjne dodatkowe funkcje, takie jak dynamiczne doświetlanie zakrętów zależne od trybu jazdy, rozjaśnianie pasa ruchu, oświetlenie obszarów robót drogowych i zwężeń oraz nieoślepiające światła drogowe, działające z precyzją jednego piksela.

Zmodyfikowany tylny pas świetlny ze zintegrowanym łukiem i napisem „PORSCHE” sprawia, że tył 911 wydaje się głębszy i szerszy. Przeprojektowany tylny grill z pięcioma listwami z każdej strony łączy się z szybą i przechodzi w chowany spojler. Tablica rejestracyjna jest teraz umieszczona wyżej, a tylny zderzak ma klarowną strukturę. Specyficzne dla poszczególnych wariantów układy wydechowe są elegancko zintegrowane z efektownym żebrowaniem dyfuzora. Opcjonalnie dla 911 Carrera dostępny jest sportowy układ wydechowy. Odmiany 911 Carrera GTS standardowo wyposażono w sportowy układ wydechowy dostosowany do charakterystyki GTS. Wersje coupé nowego 911 Porsche standardowo oferuje z dwumiejscowym wnętrzem. Porsche Osiągi 911 Coupé dodatkowo zwiększa opcjonalny pakiet aerodynamiczny Aerokit. Obejmuje on charakterystyczny przedni zderzak SportDesign z unikalnym przednim spojlerem, dopasowane osłony progów oraz lżejsze, nieruchome tylne skrzydło. Elementy te zmniejszają siłę nośną i poprawiają przyczepność samochodu sportowego.

Nowe Porsche 911. W pełni cyfrowy kokpit i rozszerzona łączność

Wersje coupé nowego 911 Porsche standardowo oferuje z dwumiejscowym wnętrzem. Konfiguracja siedzeń 2+2 jest dostępna na życzenie, bez dopłaty. W kokpicie znane DNA designu 911 łączy się z nowoczesną technologią: koncepcja Porsche Driver Experience skupia się na osi kierowcy oraz na intuicyjnej, szybszej obsłudze. Podstawowe elementy sterujące zostały rozmieszczone bezpośrednio na kierownicy lub wokół niej. Należą do nich standardowy przełącznik wyboru trybu jazdy, zmieniona dźwignia sterowania systemami wspomagającymi i, po raz pierwszy w 911, przycisk rozruchu – oczywiście po lewej stronie kierownicy. W schowku w konsoli środkowej znajduje się teraz chłodzony schowek na smartfon z funkcją indukcyjnego ładowania.

Po raz pierwszy 911 ma w pełni cyfrowy zestaw wskaźników. Zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 12,6 cala w elegancki sposób wpisuje się w nową koncepcję obsługi i wyświetlania informacji. Można go dostosowywać w szerokim zakresie – oferuje aż siedem widoków, w tym ekskluzywny Classic, inspirowany tradycyjnym zestawem pięciu wskaźników Porsche z centralnie umieszczonym obrotomierzem.

System Porsche Communication Management (PCM) jest nadal obsługiwany za pośrednictwem centralnego 10,9-calowego ekranu o wysokiej rozdzielczości. Znacząco udoskonalono tu jednak możliwości dostosowywania trybów jazdy oraz obsługę systemów wspomagających kierowcę. Zmodernizowane 911 oferuje także nowe funkcje łączności. Kod QR upraszcza proces logowania do PCM za pomocą identyfikatora Porsche ID, a interfejs Apple CarPlay® jest głębiej zintegrowany z samochodem. Ten drugi na życzenie prezentuje informacje na zestawie wskaźników i umożliwia sterowanie funkcjami auta bezpośrednio w ekosystemie Apple®, na przykład za pośrednictwem asystenta głosowego Siri®. Po raz pierwszy opcjonalnie dostępna jest funkcja strumieniowego przesyłania wideo podczas postoju. A aplikacje takie jak Spotify® i Apple Music® mogą być używane jako natywne aplikacje w PCM, bez połączonego smartfona.

Nowe Porsche 911. Cena

Porsche oferuje nowe 911 Carrera z nadwoziem Coupé w cenie od 643 tys. zł. Ceny 911 Carrera GTS Coupé rozpoczynają się od 854 tys. zł. 911 Carrera Cabriolet kosztuje od 711 tys. zł, a 911 Carrera GTS Cabriolet – od 922 tys. zł. Opcjonalny pakiet aerodynamiczny Aerokit kosztuje 30 401 zł dla 911 Carrera, a 23 395 zł dla 911 Carrera GTS. Dostawy 911 Carrera rozpoczną się późnym latem, a 911 Carrera GTS – pod koniec 2024 roku.

