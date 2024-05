Ubezpieczenie OC. Czym grozi ucieczka z miejsca kolizji?

- Z prawnego punktu widzenia to kwestia drugorzędna, czy doszło do większego zderzenia lub do tzw. szkody parkingowej. Osoba, która doprowadziła do zniszczenia czyjegoś mienia lub uszczerbku na zdrowiu, musi za szkodę zapłacić. Portfele kierowców chroni w takiej sytuacji obowiązkowe ubezpieczenie OC – ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie niejako w imieniu sprawcy. Oczywiście pod pewnymi, opisanymi w ustawie warunkami. Zwracam przede wszystkim uwagę na art. 43, który mówi m.in., że kto spowodował szkodę i zbiegł z miejsca wypadku, ten może spodziewać się roszczenia z żądaniem zwrotu wypłaconej poszkodowanemu kwoty. Jeżeli oczywiście ubezpieczycielowi lub UFG uda się ustalić, kim jest sprawca. Często się to udaje, m.in. dzięki coraz powszechniejszemu monitoringowi – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

To dobra wiadomość dla poszkodowanych, że dostają pieniądze nawet wtedy, gdy nie wiadomo, kto zniszczył ich samochód. Szkodę zgłaszają po prostu do UFG lub dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które następnie przekazuje sprawę do tej instytucji. To ona bowiem odpowiada za wypłatę odszkodowania, gdy sprawca jest niezidentyfikowany lub nie ma ważnej polisy OC – rocznie z UFG do poszkodowanych z tego tytułu trafia ok. 100 mln zł.