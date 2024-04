Nowy Mercedes-Benz G 580 EQ. Jaki zasięg ma elektryczna Klasa G?

Cztery indywidualnie sterowane silniki elektryczne umieszczone w pobliżu kół sprawiają, że nowa, elektryczna Klasa G oferuje ma sprawdzić się zarówno na utwardzonych nawierzchniach, jak i w terenie. To pierwszy masowo produkowany pojazd Mercedes-Benz Group z indywidualnym napędem poszczególnych kół.

Cztery silniki zintegrowano z ramą drabinkową – z przodu i z tyłu znalazły się obudowy mieszczące po dwie jednostki. Napęd jest realizowany za pośrednictwem krótkich półosi, co oznacza, że do podwozia można było przykręcić także tylne silniki elektryczne. Każdy z motorów rozwija moc szczytową 108 kW (147 KM), co daje łącznie maksymalną moc całkowitą 432 kW (588 KM). Maksymalny całkowity moment obrotowy wynosi 1164 Nm. We współpracy z ESP® i centralnym sterowaniem układem napędowym (CPC) moment obrotowy jest zawsze dostarczany dokładnie tam, gdzie zupełnie nowa elektryczna Klasa G potrzebuje trakcji. Nową, elektryczną Klasę G można ładować zarówno prądem przemiennym (AC), jak i stałym (DC). Mercedes Ze swoim innowacyjnym napędem nowy Mercedes-Benz G 580 z technologią EQ przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,7 sekundy. Jego prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 180 km/h. Ponieważ silniki elektryczne mogą błyskawicznie wygenerować maksymalny moment obrotowy, w pełni elektryczny pojazd terenowy wyróżnia się ogromną siłą ciągu.

Do uzyskania efektu blokad mechanizmów różnicowych nowa elektryczna Klasa G wykorzystuje wektorowanie momentu obrotowego. Takie rozwiązanie umożliwia precyzyjne dozowanie siły napędowej na każde koło.

Oto serce każdego samochodu elektrycznego – wysokonapięciowy akumulator. W nowej, elektrycznej Klasie G dwuwarstwowy akumulator litowo-jonowy składa się z 216 ogniw rozmieszczonych w 12 modułach pomiędzy trzema poziomami chłodzenia. Zintegrowano go z ramą drabinkową, wykonaną ze stali o grubości do 4 mm. W rezultacie nowa, elektryczna Klasa G jest idealnie przygotowana do ambitnych terenowych wyzwań. Pojemność użytkowa akumulatora wynosi 116 kWh. Dzięki temu Mercedes-Benz G 580 z technologią EQ dysponuje energią wystarczającą do przejechania do 473 km w cyklu mieszanym WLTP.

Nową, elektryczną Klasę G można ładować zarówno prądem przemiennym (AC), jak i stałym (DC). Ładowarka pokładowa prądu przemiennego osiąga moc do 11 kW. Szybkie ładowanie prądem stałym jest możliwe z mocą do 200 kW. Na odpowiedniej stacji ładowania DC czas potrzebny do uzupełnienia energii z 10 do 80% stanu wynosi około 32 minut.

Nowa, elektryczna Klasa G oferuje trzy programy ładowania: Standard, Praca i Dom. Użytkownicy mogą ustawić parametry takie jak czas odjazdu i maksymalny poziom naładowania, a także uruchomić klimatyzację postojową. Programy Dom i Praca można aktywować w zależności od lokalizacji. Włączają się one automatycznie, gdy tylko pojazd zostanie zaparkowany i podłączony do ładowania w przypisanym miejscu. Użytkownicy są o tym informowani za pośrednictwem systemu MBUX. Cztery silniki zintegrowano z ramą drabinkową – z przodu i z tyłu znalazły się obudowy mieszczące po dwie jednostki. Mercedes ZOBACZ TAKŻE: Nowy Mercedes-Benz CLE Cabriolet. Ile sekund potrzeba na złożenie dachu?

Układ rekuperacji w nowej, elektrycznej Klasie G zamienia energię kinetyczną pojazdu na energię elektryczną podczas jazdy wybiegiem (żeglowania) oraz w trakcie hamowania. Silniki elektryczne pełnią wtedy funkcję generatorów i doładowują akumulator wysokiego napięcia. Rekuperacja podczas żeglowania rozpoczyna się, gdy tylko kierowca zdejmie nogę z pedału gazu w położeniu jazdy D lub R. W pozycji D, korzystając z manetek przy kierownicy, można ręcznie wybrać jeden z kilku dostępnych poziomów działania rekuperacji:

D Auto: pojazd automatycznie dostosowuje intensywność rekuperacji w zależności od ruchu drogowego. Asystent ECO wskazuje w zestawie wskaźników, kiedy kierowca powinien zdjąć nogę

z pedału gazu, a pojazd sam dobiera wtedy odpowiedni poziom rekuperacji.

D+: brak rekuperacji – pojazd toczy się swobodnie

D: normalna rekuperacja

D-: silna rekuperacja, mocniejsze wytracanie prędkości podczas jazdy wybiegiem

D--: maksymalna rekuperacja, maksymalne opóźnienie podczas jazdy wybiegiem

ZOBACZ TAKŻE: Najmocniejszy Mercedes-AMG SL. Cena ponad milion złotych to dopiero początek Aby zapobiec porażeniu prądem i zwarciom, Mercedes-Benz opracował wielostopniową koncepcję ochrony układu wysokiego napięcia. Obejmuje ona osiem zasadniczych elementów zapewniających bezpieczeństwo akumulatora i wszystkich podzespołów, w których występuje napięcie powyżej 60 V. Należą do nich np. samokontrolujący się układ wysokiego napięcia, który wyłącza się automatycznie w przypadku poważnej kolizji.

