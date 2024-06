Maxus e-Deliver 7. Kolejna propozycja elektrycznego dostawczaka z Chin

Maxus w Polsce rośnie w siłę

Maxus co prawda nie ma zbyt długiej historii w Polsce, ale w dość krótkim czasie sieć dealerska mocno się rozrosła, a to dla większości odbiorców jest kwestią niezwykle ważną. Już teraz w portfolio jest kilka modeli, a już niedługo dołączy do nich nowy elektryczny samochód dostawczy Maxus e-Deliver 7. Pojazd ten, będący zupełnie nowym projektem, łączy w sobie cechy niezbędne dla współczesnych furgonetek: nowoczesny, a nawet futurystyczny design, obszerną przestrzeń ładunkową, wysoką ładowność oraz imponujący zasięg. Wyróżnia się również rozbudowanym wyposażeniem standardowym, które zwiększa zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo użytkowników.

Maxus e-Deliver 7. Co o nim wiemy?

Na starcie sprzedaży dostępna będzie bateria o pojemności 88 kWh, a w kolejnych miesiącach dołączy do niej opcja akumulatora 77 kWh. Zasięg pojazdu według normy WLTP mieści się w przedziale od 310 do 370 km w cyklu mieszanym oraz od 452 do 542 km w cyklu miejskim. Maksymalna moc ładowania to 11 kW przy użyciu prądu przemiennego (AC) i do 90 kW na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym (DC), z czasem ładowania od 20% do 80% wynoszącym około 43 minuty. Być może takie parametry (w porównaniu do topowych modeli osobowych) nie robią wrażenia, ale w przypadku firm, które dziennie pokonują niewielkie dystanse po mieście, a nocą auto stoi w bazie i się ładuje, te parametry są w zupełności akceptowalne.

Elektryczny samochód sportowy, limuzyna czy duży SUV? Wielu kręci na takie pomysły nosem, ale elektryczny samochód miejski lub dostawczy? To w wielu przypadkach może mieć sporo sensu. Kolejnym przedstawicielem tego drugiego nurtu jest Maxus e-Deliver 7. Poznaliśmy go bliżej na prezentacji w Polsce. Kamil Rogala

Maxus e-Deliver 7 napędzany jest silnikiem o mocy 204 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 330 Nm, co zapewnia bardzo dobre osiągi dla samochodu tej klasy – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje od 11,4 do 11,9 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 120 km/h (w trybie Eco do 90 km/h). Obecnie wprowadzane modele mają napęd na przednią oś, ale już w drugiej połowie roku pojawi się także wersja z napędem na cztery koła. W trzecim kwartale planowane jest wprowadzenie modelu z silnikiem wysokoprężnym, który ma potencjał do zmiany układu sił w segmencie średnich samochodów dostawczych na polskim rynku.