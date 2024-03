Ford 1.0 EcoBoost. Jakie wady ma ten silnik Forda?

Nie wszystko działa...

Już na przełomie 2012/13 zdiagnozowano pierwsze problemy z układem chłodzenia. Defekty pompy cieczy nie należały do rzadkości, co powodowało pękanie aluminiowych głowic i co gorsze także i wykonanych z żeliwa bloków silników. Do przegrzania dochodziło także wówczas, gdy pękały plastikowe przewody układu chłodzenia lub zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. Do połowy 2016 r. dość powtarzalną awarią było przepalenie uszczelki pod głowicą i to przy relatywnie niewielkim przebiegu (poniżej 50 tys. km). Innym problemem była sytuacja, gdy przez nietrwałą uszczelkę i otwór w aluminiowej obudowie napędu rozrządu płyn chłodzący wyciekał do oleju. Równocześnie poziom zalecanego przez Forda oryginalnego płynu Super Plus Premium obniżał się, a poziom oleju silnikowego (norma WSS M2C913D) wzrastał. Powtarzalnym defektem było pęknięcie głowicy przy łączeniu z kolektorem wylotowym, a ściśle – z łącznikiem pomiędzy głowicą a turbospreżarką. Defekt był trudny do zdiagnozowania bez demontażu turbosprężarki i zdarzały się przypadki jej zużycia poniżej 60 tys. km przebiegu. Mechanicy wspominają o wadliwych termostatach montowanych przed 2015 r. Z innych problemów można wymienić rozszczelnienie się pokrywy zaworów powodujące wycieki oleju spod uszczelki. Według nich tu pomoże tylko wymiana pokrywy a nie tylko uszczelki. Problematyczna jest także pompa paliwa napędzana krzywką wałka rozrządu. Ford przeprowadzał kilka akcji serwisowych, jednak i tak 1.0 EB jest uznawany za silnik „podniesionego ryzyka”. Zdarza się nagromadzenie nagarów na tłokach – to typowe dla jednostek z bezpośrednim wtryskiem.