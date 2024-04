Porsche Cayenne GTS 2024. Silnik, wyposażenie, cena w Polsce

Porsche Cayenne GTS. Podwozie i zawieszenie

Cayenne GTS wyróżnia specyficzne dla wariantów GTS podwozie oraz zmniejszony o 10 mm prześwit. Samochód jest teraz standardowo wyposażony w adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z Porsche Active Suspension Management (PASM), a także w Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Wszystkie elementy podwozia i układy sterowania, takie jak Porsche Traction Management (PTM) czy opcjonalny system Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), zaprojektowano specjalnie z myślą o optymalnych osiągach na utwardzonej nawierzchni.

Porsche Cayenne GTS. Jaki ma silnik?

4,0-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem, opracowany przez Porsche i produkowany w Stuttgarcie-Zuffenhausen, przeszedł gruntowną modernizację. Zaowocowało to zwiększeniem efektywności oraz znacznym przyrostem mocy: motor generuje obecnie 368 kW (500 KM), co w porównaniu z poprzednikiem oznacza dodatkowe 30 kW (40 KM). Maksymalny moment obrotowy wynosi teraz 660 Nm, o 40 Nm więcej niż wcześniej. Zmodernizowana 8-biegowa skrzynia Tiptronic S zauważalnie śrubuje poziom właściwości jezdnych za sprawą krótszych czasów reakcji i szybszej zmiany biegów w trybach Sport oraz Sport Plus.