Omoda & Jaecoo. Premiera nowych marek z Chin na polskim rynku

Jeszcze kilka lat temu chińskie marki traktowaliśmy nieco po macoszemu, jak coś egzotycznego i raczej niepasującego do naszego rynku, konsumentów, wymagań etc. Dziś w Europie jest kilkunastu producentów z Kraju Środka, kilku zadomowiło się również na polskim rynku, a lada dzień w salonach pojawią się kolejne modele marek Omoda i Jaecoo. Co wiemy o tych producentach i jakie auta znajdą się w ich portfolio?

Poznajmy marki Omoda i Jaecoo

Już od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje o marce Omoda, w tle przwijały się także notki na temat marki Jaecoo, ale podsumujmy to co wiemy i czego dowiedzieliśmy się kilka dni temu podczas oficjalnej prezentacji marek na polskim rynku. Firma Chery Automobile, będąca spółką macierzystą dla marek Omoda i Jaecoo, jest pionierem w chińskim przemyśle motoryzacyjnym. Jako pierwsza chińska firma osiągnęła bardzo wysoki poziom w kluczowych technologiach motoryzacyjnych dzięki własnym badaniom i niezależnemu rozwojowi. Przez 21 kolejnych lat, Chery utrzymuje pozycję lidera w eksporcie samochodów osobowych wśród chińskich producentów. W roku 2023, Chery odnotowało globalną sprzedaż 1,88 miliona pojazdów, co stanowi wzrost o 52% w porównaniu z poprzednim rokiem. Z tego 930 000 pojazdów zostało wyeksportowanych, co oznacza podwojenie liczby w stosunku do roku poprzedniego. Obecność marki Chery rozciąga się na 80 krajów i regionów, a jej produkty cieszą się zaufaniem ponad 13 milionów klientów na całym świecie. Omoda to marka, której DNA składa się z połączenia elementów przyszłości: mody, sztuki, technologii i innowacji, z głębokim zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. Jej slogan: "Cross For Future", odzwierciedla kluczowe wartości marki: przyszłość, moda, technologia i ekologia. Jaecoo z kolei to marka, która celebruje wykorzystywanie każdej okazji i promuje styl życia łączący miejską energię z harmonią natury. Umożliwia eksplorację i przygody, zarówno w miejskim zgiełku, jak i w spokoju przyrody, zachęcając do aktywnego trybu życia, sportu i codziennej aktywności. Slogan marki: "From Classic, Beyond Classic", oraz jej kluczowe wartości - odwaga, elegancja i patrzenie w przyszłość - podkreślają jej aspiracje do bycia przewodnikiem w każdej podróży i otwierania drzwi do nowych możliwości i niezapomnianych doświadczeń.

Jaka będzie przyszłość marek i serwis w Polsce?

Największe wątpliwości w stosunku do nowych marek, szczególnie z rynku chińskiego, dotyczą dostępności, sieci dealerskiej oraz co oczywiste – serwisu i realizacji gwarancji. Jak to wygląda z markami Omoda i Jaecoo? Obaj producenci wkroczyli na europejskie rynki, otwierając oficjalne spółki importerskie w Polsce, Hiszpanii i Włoszech. Ekspansja na inne rynki europejskie będzie realizowana zgodnie z modelem agencyjnym. Jak i kiedy? O tym przekonamy się już w krótce. Wiemy natomiast, że w Polsce, Omoda Auto Poland nawiązała współpracę z 15 Autoryzowanymi Dealerami, w tym Auto-Boss, Auto Centrum Lis, Auto Forum, City Car, Dynamica, Drywa Cars, EverCar, Grupa Bemo, Mario Car, Matsuoka, Nawrot, PGD CR Motors, Plichta Electric, Szic oraz Top Auto. Firma planuje zwiększyć liczbę salonów do 30 do końca roku 2024, a następnie do 45 w roku następnym.

Aby zapewnić szybką obsługę posprzedażową, Omoda i Jaecoo zamierzają utworzyć lokalny magazyn części zamiennych oraz inne niezbędne obiekty serwisowe w Polsce. Centrum badawczo-rozwojowe marek znajduje się w Niemczech. Ponadto klienci Omoda i Jaecoo mogą liczyć na 7-letnią gwarancję (lub do przebiegu 150 000 km), w ramach której oferowana jest również bezpłatna pomoc drogowa przez ten sam okres.

A co znajdzie się w polskiej ofercie?

Na początku w polskiej ofercie pojawią się trzy modele – dwie wersje modelu Omoda 5 (spalinowa i elektryczna) oraz Jaecoo 7 w wersji spalinowej. Zacznijmy od spalinowego modelu Omoda 5 o wymiarach 4373/1824/1588 mm, wyposażonego w silnik 1.6 T-GDI generujący 147 KM mocy i 275 Nm momentu obrotowego. Auto charakteryzuje się językiem projektowania „Art in Motion", diamentową osłoną chłodnicy, dynamiczną sylwetką z opadającą linią dachu oraz światłami do jazdy dziennej w kształcie litery T i tylnymi światłami w kształcie litery X. Wnętrze oferuje dwa 12,3-calowe ekrany, kamerę panoramiczną 360 stopni, inteligentny asystent głosowy, system nagłośnienia Sony, ładowanie bezprzewodowe o mocy aż 50W, wsparcie dla Android Auto i Apple CarPlay, a także elektrycznie sterowane, podgrzewane i wentylowane fotele. Bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie z pięcioma gwiazdkami Euro NCAP, 78% karoserii ze stali o wysokiej wytrzymałości i zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy (ADAS). Omoda E5 to elektryczny pojazd o wymiarach 4424/1830/1588 mm, deklarowanym zużyciu energii 15,5 kWh/100 km i zasięgu 430 km (WLTP). Wydajność napędu elektrycznego wynosi 94%, a bateria będzie w stanie naładować się od 30 do 80 procent w 28 minut. Producent wskazuje na bardzo niski współczynnik oporu powietrza na poziomie 0.281. Wnętrze wyposażone jest w zakrzywiony podwójny ekran 12.3 cala, wyświetlacz head up, kamerę panoramiczną, inteligentny asystent głosowy, system dźwiękowy Sony, bezprzewodowe ładowanie 50W, Android i Apple CarPlay oraz różne tryby jazdy: Camping, Energy-saving, Refreshing, Heating, Pet-friendly etc. Jaecoo 7 to pojazd o wymiarach 4500/1865/1680 mm, z silnikiem 1.6 T-GDI generującym 147 KM mocy i 275 Nm momentu obrotowego (ten sam, co w Omoda 5). Zaprojektowany z myślą o przygodzie, oferuje inteligentny napęd na wszystkie koła oraz 7 trybów jazdy: Normal, Sport, Snow, Off-road, Sand, Mud oraz Eco. Głębokość brodzenia wynosi aż 600 mm. Wnętrze pojazdu robi bardzo pozytywne wrażenie z ekranem 14,8 cala, wyświetlaczem head-up, panoramiczną kamerą, inteligentnym asystentem głosowym, systemem dźwiękowym Sony, bezprzewodowym ładowaniem 50W, AndroidAuto i Apple CarPlay etc.

