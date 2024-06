Maserati MC20 Icona i MC20 Leggenda. Dwie specjalne edycje. Z jakiej okazji? Mariusz Michalak

Dwie specjalne serie MC20 – limitowane do 20 egzemplarzy każda – charakteryzują się unikalnymi malowaniami i ekskluzywnymi detalami inspirowanymi odpowiednio przez MC12 Stradale i MC12 GT1 Vitaphone. Maserati

MC20 Icona i MC20 Leggenda. To specjalne edycje stworzone z okazji 20. rocznicy powrotu marki z rójzębem do rywalizacji na torach wyścigowych. Co mają do zaoferowania?