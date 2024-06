Kradzież części samochodowych. Jak chronić swój samochód?

Kradzież części samochodowych. Lusterka boczne i szkło lusterek

Kradzież części samochodowych. Reflektory i światła tylne

Światła samochodowe należą również do części, na których eksperci zalecają wygrawerowanie numeru VIN. Chociaż nie jest to niezawodny środek odstraszający złodziei, ryzyko kradzieży się zmniejsza.

Kradzież części samochodowych. Tablice rejestracyjne

Tablice rejestracyjne samochodów są zazwyczaj kradzione w celu umieszczenia ich na innym pojeździe i wykorzystania do działalności przestępczej. Przestępcy stosują tę taktykę, aby oszukać kamery miejskie i wprowadzić w błąd organy ścigania. Usunięcie tablic nie wymaga żadnego wysiłku, więc jedynym sposobem ochrony samochodu jest trzymanie go na zamkniętym parkingu lub przynajmniej w dobrze oświetlonym miejscu.

Kradzież części samochodowych. Kierownica

Używane kierownice do starych aut są tanie, ale te do aut nowych, zwłaszcza z segmentu premium kosztują majątek. Używane kierownice są poszukiwane do napraw powypadkowych. Aby chronić kierownicę można pokusić się o montaż na niej blokady. Niestety są one stosowane coraz rzadziej. Innym (mniej skutecznym) sposobem ma uniknięcie kradzieży kierownicy jest pozostawienie samochodu w bezpiecznym miejscu.