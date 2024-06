Układ chłodzenia silnika w sezonie letnim. Mechanik wylicza o czym pamiętać

- Warto przed każdą podróżą upewnić się, że w zbiorniczku na chłodziwo znajduje się odpowiednia ilość płynu. Co ważne, weryfikacja na zimnym silniku pozwoli uniknąć błędów. W przypadku ekstremalnych sytuacji, gdy dojdzie do rozszczelnienia układu podczas jazdy, najlepiej użyć wody destylowanej. Jest to jednak rozwiązanie doraźne i mimo wszystko konieczna będzie wizyta w warsztacie – wyjaśnia Paweł Zaręba, właściciel warsztatu Polauto w Markach, należącego do Q Service Castrol.