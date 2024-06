Nowy obowiązek dla karawaningu. Test gazowy dla kamperów i przyczep kempingowych

Badanie gazu. Kogo to dotyczy?

Gaz z butli jest używany w kamperach i przyczepach kempingowych do obsługi lodówek, kuchenek lub ogrzewania. Jeśli system nie działa prawidłowo, istnieje wysokie ryzyko wypadków, na przykład w przypadku niezamierzonego ulatniania się gazu i jego zapłonu.

Wszyscy, którzy używają gazu skroplonego w swoich pojazdach kempingowych, mają czas do 19 czerwca 2025 r. na sprawdzenie systemu. Od tego momentu kontrola musi być udowodniona, a następnie odnawiana co dwa lata (od daty inspekcji). W przypadku nowych pojazdów przegląd musi odbyć się przed pierwszym uruchomieniem, to samo dotyczy ich ponownego uruchomienia.

Test gazowy będzie odbywał się niezależnie od regularnej kontroli ogólnej pojazu i dlatego będzie on przeprowadzany oddzielnie. Ceny wahają się zazwyczaj od 40 do 80 euro, a wymagany czas to około 20 do 45 minut.