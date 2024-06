Philips. Bezprzewodowe lampy czołówkowe

Z roku na rok wzrasta popularność lamp czołówkowych. Możliwość oświetlania przestrzeni przed sobą bez angażowania rąk to wspaniałe udogodnienie, z którego można korzystać zarówno podczas pracy, jak też w wolnym czasie. W ofercie marki Philips znalazły się trzy interesujące propozycje, które sprawdzą się w każdej sytuacji.

Gama bezprzewodowych lamp czołówkowych skierowana jest zarówno do profesjonalistów – np. mechaników samochodowych, jak też do hobbystów – podróżników, grotołazów, wędkarzy, rowerzystów. Tak naprawdę znajdą tu coś dla siebie także domatorzy, którzy po prostu potrzebują mieć awaryjne źródło światła, które przyda się np. podczas schodzenia po źle oświetlonych schodach do piwnicy. Wszystkie trzy modele są bardzo solidnie wykonane, wyróżniają się długim czasem pracy na jednym ładowaniu i ochroną przed typowymi zdarzeniami losowymi, takimi jak zachlapanie czy upadek. Przypomnijmy – widoczna na opakowaniach lamp norma IK07 to standard odporności na uderzenia, a IP67 – poziom ochrony przed zachlapaniem i kurzem.

Philips HL22M

Philips HL22M to lekka akumulatorowa lampa czołowa LED z czujnikiem ruchu. Zapewnia mocne i bardzo jasne światło o temperaturze barwowej 6500 K. Dla większej funkcjonalności można ją odchylać o 45 stopni, aby jeszcze bardziej precyzyjnie skierować światło tam, gdzie jest to potrzebne. Kąt wiązki to 60 °.

Zmienny strumień światła działa w dwóch trybach: do 150 i 300 lumenów. Przełączanie pomiędzy nimi realizowane jest różną liczbą naciśnięć tego samego przycisku. Jedno naciśnięcie - 150 lumenów, dwa naciśnięcia - 300 lumenów (w tym trybie jej zasięg to nawet 70 metrów). Jest jeszcze dodatkowa opcja – trzy naciśnięcia aktywują tryb SOS.

Dla lepszej personifikacji, lampa jest wyposażona w boczne pokrętło, którym w sposób płynny można zmieniać natężenie światła. Pokrętło to służy też jako wyłącznik. Latarka czołowa Philips HL22M w zależności od wybranego trybu może pracować od 3 do 12 godzin.

Pełne naładowanie za pomocą przewodu micro USB (w zestawie) zajmuje mniej niż trzy godziny. Latarka jest wyposażona w wysokiej jakości regulowaną opaskę, a także praktyczne, kolorowe klipsy ułatwiające identyfikację, gdy jednocześnie używanych jest kilka identycznych latarek czołowych. Dzięki temu, że ma wbudowany czujnik ruchu można z niej korzystać bez konieczności użycia rąk.

Latarka kosztuje około 125 złotych.

Philips Xperion 3000 Head

Model Xperion 3000 Head to kolejna propozycja w gamie. Jest mocowany na opasce czołowej, ale podobnie jak HL22M, można go dodatkowo odchylać.

Wysokiej jakości opaska na głowę, precyzyjne wykonanie lampy, dwa tryby pracy światła dla lepszego wykorzystania akumulatora i bezproblemowe ładowanie za pomocą USB to tylko najważniejsze zalety. Tryb Boost to solidne 300 lumenów. Tryb Eco - 100 lumenów. W zależności od wyboru, lampa świeci od dwóch do sześciu godzin, co przy tak małych gabarytach jest doskonałym wynikiem. Pełne naładowanie latarki Philips Xperion 3000 Headlight zajmuje natomiast mniej niż 2,5 godziny.

Bardzo ciekawą opcją jest dodatkowy reflektor punktowy 200 lm, do precyzyjnego doświetlania detali. Z tej lampy można korzystać w każdych warunkach. Idealnie nadaje się do pracy, ale przyda się także podczas nocnych wycieczek, na biwaku czy na rowerze. Jeśli ktoś zastanawia się nad wyborem najbardziej uniwersalnego modelu, to 3000 Head jest z pewnością jedną z najciekawszych propozycji.

Orientacyjny koszt latarki wynosi 100 złotych.

LED Philips Xperion 6000 Headlight

Koło tego modelu trudno przejść obojętnie, ponieważ zwraca na siebie uwagę swoją futurystyczną konstrukcją. Składa się z dwóch niezależnych źródeł światła. Pierwsze, główne o mocy 300 lumenów to pasek LED w całej przedniej części opaski nad czołem. Zapewnia on imponujący kąt rozchodzenia się wiązki - 220°.

Drugie źródło światła to dodatkowa, punktowa i obrotowa lampa LED zamocowana nad uchem (120 lumenów). Lampa jest wyposażona w czujnik ruchu, co dodatkowo zwiększa jej wszechstronność i swobodę użytkowania.

Pojedyncze ładowanie (przez USB-C) zapewnia energię do pracy do 4,5 godziny w trybie światła punktowego, 4 godziny w trybie Eco oraz 2,5 godziny w trybie wzmocnionym.

Orientacyjny koszt latarki wynosi 140 złotych.

