Orlen 80. Rajd Polski. Rusza rajdowe święto na Mazurach!

Rozgrywany od 2005 roku na mazurskich trasach Rajd Polski to drugi najstarszy rajd świata, po słynnym Rajdzie Monte Carlo. Pierwsza edycja polskiego klasyka odbyła się w 1921 roku, a teraz wrócił on do kalendarza najważniejszego cyklu w tej dyscyplinie po siedmiu latach przerwy. Poprzednio zawody stanowiły część Rajdowych Mistrzostw Świata w sezonach 1973, 2009, a także w latach 2014-2017. W tym roku po raz pierwszy na oesach wokół Mikołajek będzie można zobaczyć samochody Rally1 – najwyższej kategorii rajdówek na świecie, która zastąpiła auta klasy WRC. Rally1 to w pełni wyczynowe, zbudowane specjalnie do sportu pojazdy z napędem hybrydowym, który umożliwia bezemisyjną jazdę w ruchu ulicznym (na odcinkach dojazdowych), a w czasie rywalizacji na odcinkach specjalnych pozwala chwilowo podnieść moc rajdówki nawet do 530 KM.