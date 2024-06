Złe nawyki kierowców. Na to lepiej uważaj podczas upałów

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych w badaniu z 2018 r. opublikowanym w czasopiśmie „Temperature”, wzięli pod uwagę trzy identyczne auta, które umieścili w słońcu lub w cieniu. Okazało się, że temperatura wewnątrz samochodu zaparkowanego w pełnym słońcu wzrosła z 30°C do 47°C w ciągu zaledwie 1h. Po kolejnej godzinie, wnętrze samochodu nagrzało się już do 59°C. Natomiast, wnętrze auta zaparkowanego w cieniu w ciągu pierwszej godziny osiągnęło temperaturę 38°C. Jednocześnie zaobserwowano, że wnętrze samochodu nagrzewa się znacznie szybciej niż otoczenie, ponieważ światło słoneczne wpada do auta przez szyby, ale ciepło nie może się już z niego wydostać. Co ciekawe, wyniki innego badania opublikowanego z kolei w magazynie „Pediatrics” pokazują, że nawet gdy szyby samochodu były opuszczone do połowy, temperatura wnętrza nadal rosła.