Ceny paliw. Ile zapłacimy za tankowanie w na początku lipca 2024?

Rosnące od początku czerwca notowania ropy naftowej zaczynają przekładać się w końcu na sytuację na stacjach paliw, gdzie mamy do czynienia z pierwszymi od dwóch miesięcy podwyżkami cen przy dystrybutorach.

W hurcie paliwa drożeją od dłuższego czasu, ale w ostatnich dniach czerwca dynamika podwyżek nieco wyhamowała. Benzyna 95-oktanowa jest aktualnie średnio wyceniana na 5072,40 zł/metr sześcienny. W porównaniu do poprzedniego piątku jej cena wzrosła o 32,80 zł. Olej napędowy w rafineriach na przestrzeni tygodnia podrożał o niecałą złotówkę i średnia cena metra sześciennego tego paliwa to dzisiaj 5160,40 zł. W przypadku diesla wrażenie robi jednak skala zmiany zanotowana od początku miesiąca – w tym okresie w hurcie podrożał on aż o 225 złotych.

