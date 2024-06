Ceny polis OC. Obowiązkowe ubezpieczenie drożeje coraz szybciej. Kto płaci najwięcej?

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w I półroczu br.?

Średnia cena OC w I półroczu 2024 roku wyniosła 610 zł. Była tym samym wyższa o 108 zł (21,5%) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku. W II kwartale bieżącego roku odnotowano również podwyżkę w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2024 roku. Średnia cena polisy w drugim kwartale wyniosła 639 zł i była wyższa o 64 zł niż we wcześniejszym okresie.