Omoda 5 w Polsce. Dwa modele w sprzedaży i sieć dilerska w całym kraju

- Polska odgrywa niebagatelną rolę w naszym wejściu na rynki starego kontynentu. Europa to bardzo rozległy rynek, bardzo się cieszymy, że możemy stać się jego częścią i dostarczać nasze rozwiązania europejskim klientom. Wielkość rynku i położenie geograficzne, to kluczowe czynniki, które powodują, że Polska jest oczywistym kierunkiem rozwoju, tak ważnym w procesie rozbudowy naszej sieci dystrybucji, Pojawienie się marki w Polsce i stworzenie właśnie tutaj odpowiedniej infrastruktury, to ogromna szansa dla naszej firmy – mówi Eric Zhang, dyrektor polskiego oddziału OMODA&JAECOO.