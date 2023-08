Opel. Jakie modele pokaże marka na targach w Monachium?

Marka Opel przygotowała gamę samochodów dla odwiedzających tegoroczne targi IAA Mobility w Monachium, odbywające się w dniach od 5 do 10 września. Swoją światową premierę przed międzynarodową publicznością będą miały trzy nowe modele z samochodem koncepcyjnym Opel Experimental na czele.

Producent samochodów z Rüsselsheim ujawnił niedawno pierwsze zdjęcia i informacje dotyczące podejścia projektowego do przyszłych modeli i technologii. Ponadto Opel zaprezentuje publiczności także dwa modele, które wkrótce trafią do salonów sprzedaży. Są to nowy Opel Corsa Electric i nowy Opel Astra Sports Tourer Electric. Samochód koncepcyjny Opel Experimental dołączy do prezentowanych na targach bestsellerów w segmencie małych samochodów i w klasie kompaktowej na stoisku marki. „Odwiedzający nasze stoiska w Monachium będą mogli poznać kierunek, w którym zmierza marka Opel w najbliższych latach i nieco dalszej przyszłości. Opel Experimental wyznacza początek nowego rozdziału dla naszej marki, natomiast nowe Corsa Electric i Astra Sports Tourer Electric pokazują nasze aktualne rozwiązania na rzecz zrównoważonej i lokalnie bezemisyjnej jazdy” – powiedział dyrektor generalny marki Opel, Florian Huettl.

Premiera Opla Experimental zaplanowana jest na 4 września br. podczas dnia prasowego na IAA Summit, kiedy to najnowszy, wyznaczający nowe trendy samochód koncepcyjny z Rüsselsheim zostanie zaprezentowany po raz pierwszy międzynarodowym mediom.

To co od razu wyróżnia smukłą sylwetkę Opla Experimental to oświetlenie zewnętrzne i odważna kontrastująca grafika zamiast chromu, podkreślające charakter i wyrafinowanie już imponujących proporcji. Wyraźnie zwężający się ku dołowi profil wyróżnia się śmiałym i przejrzystym designem o czystej powierzchni, podkreślającym oszałamiającą prezencję wydajnego crossovera z napędem w pełni elektrycznym. Elegancka i opływowa sylwetka Opla Experimental skrywa niezwykle wydajnie zaprojektowane wnętrze, a samochód koncepcyjny oferuje również pomysłowe i zoptymalizowane rozwiązania aerodynamiczne. Listwy aerodynamiczne z przodu i z tyłu zwiększają wydajność aerodynamiczną, podobnie jak tylny dyfuzor, który wysuwa się lub chowa w zależności od sytuacji na drodze.

Z przodu, nowe podświetlane logo Opel Blitz, które również świętuje swój debiut na targach w Monachium, prezentuje się dumnie, stanowiąc centralny element kompasu. Jest otoczone przez wydłużone skrzydło z charakterystyczną sygnaturą świetlną na osi poziomej, natomiast podświetlony element środkowy stanowi kolejny mocny akcent. Podobnie prezentuje się z tyłu charakterystyczna grafika świateł stop, stworzona dzięki połączeniu technologii podświetlenia krawędziowego i wyrafinowanej przezroczystości szkła. W połączeniu z wyrazistym napisem Opel – zamiast logo Blitz z tyłu – tworzy centralny element. Wokół przedniego kompasu znajduje się nowej generacji Opel Vizor 4D.

Wnętrze Opla Experimental zachwyca przestronnością i poczuciem wyjątkowej przestrzeni. Jest to zasługa uproszczenia przestrzeni, tzw. „space detox”. Kierownicę można sprawnie złożyć, gdy nie jest ona potrzebna. Jest to możliwe dzięki systemowi steer-by-wire, który dodatkowo zmniejsza wagę poprzez wyeliminowanie mechanicznych elementów układu kierowniczego. Lekkie adaptacyjne fotele łączą smukłą, ale wytrzymałą konstrukcję z tkaninami – siatkami tekstylnymi, wykonanymi w technologii 3D. Elektrochromatyczne materiały zapewniają pasażerom nastrojowe światło, które tworzy idealny klimat dla dobrego samopoczucia.

Podobnie jak wszystkie warianty Astry, Astra Sports Tourer Electric ma zachwycać nie tylko śmiałym i przejrzystym wzornictwem, ale także odpowiedzialnymi osiągami. Silnik elektryczny rozwija moc 115 kW/156 KM i aż 270 Nm momentu obrotowego. Obydwie te wartości są dostępne od momentu naciśnięcia pedału przyspieszenia, zapewniając imponującą dynamikę przy ruszaniu oraz świetne przyspieszenie. Ponadto, o ile w wielu samochodach elektrycznych prędkość maksymalna jest ograniczona do 150 lub 160 km/h, nową Astrą Electric można pędzić aż 170 km/h. Nawet przy rozłożonej tylnej kanapie Astra Sports Tourer Electric oferuje 516 litrów pojemności bagażnika. Po złożeniu tylnych siedzeń pojemność ta rośnie nawet do 1553 litrów. Podobnie jak jej pięciodrzwiowa odmiana, w pełni elektryczne kombi wyróżnia się niską masą własną. Ważąca zaledwie 1760 kg Astra Sports Tourer Electric jest znacznie lżejsza od wielu swoich konkurentów.

Na targach pokazany zostanie także nowy Opel Corsa. Elementem najbardziej przykuwającym wzrok jest niepowtarzalny Opel Vizor, charakterystyczny przedni pas samochodu, który zdobi wszystkie nowe modele Opla. Jednak nowa Corsa Electric nie tylko ładnie wygląda – imponuje również swoim „wnętrzem”. Nowy model może być dostępny na życzenie z w pełni cyfrowym kokpitem i nowym systemem multimedialnym. Zintegrowana platforma Snapdragon Cockpit firmy Qualcomm Technologies1 oferuje ulepszoną grafikę, multimedia i rozpoznawanie obrazów, zapewniając bardziej zintegrowany, zawierający kontekstowe informacje, adaptacyjny system kokpitu, który może ewoluować, dostosowując się do preferencji i upodobań pasażerów. A pod maską Corsa Electric ma do wyboru dwa w pełni elektryczne układy napędowe: nową wersję o mocy 115 kW/156 KM z zasięgiem do 402 kilometrów oraz sprawdzoną już wersję o mocy 100 kW/136 KM i zasięgu do 354 kilometrów według cyklu WLTP2.

Na targach w stolicy Bawarii zaprezentowane zostaną również Opel Rocks e-XTREME, zwycięzca „Design Hack” oraz Rocks Electric KARGO. Rocks e-XTREME typu one-off pokazuje pełne radości podejście do czterokołowców. Do charakterystycznych cech modelu należą koła mocno wysunięte na zewnątrz, aby zapewnić większą szerokość i stabilność, podwójne wahacze z przodu i zewnętrzna klatka bezpieczeństwa w intensywnym, jasnożółtym kolorze, natomiast Rocks Electric KARGO zaspokaja zupełnie inne potrzeby. Mierzący zaledwie 2,41 m długości, 1,39 m szerokości i 1,52 m wysokości Rocks Electric KARGO oferuje ponad 400 litrów funkcjonalnej przestrzeni ładunkowej. Tylko 7,20 m średnicy zawracania oznacza, że ten lekki pojazd mechaniczny może swobodnie manewrować w najciaśniejszych zaułkach. W połączeniu z elektrycznym zasięgiem wynoszącym do 75 km, Rocks Electric KARGO sprawdzi się doskonale przy dostarczaniu przesyłek kurierskich, pizzy czy leków, zwłaszcza w mieście.

