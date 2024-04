Mercedes Klasa E 300e 4MATIC 313 KM. Test, wrażenia z jazdy, wyposażenie, ceny i konkurencja

Mercedes Klasa E. Nadwozie i wnętrze

Jakiś czas temu w jednej z informacji prasowych wyczytałem: „Od ponad 75 lat Klasa E wyznacza standardy wśród luksusowych limuzyn klasy średniej wyższej. Mercedes-Benz otwiera właśnie kolejny rozdział w historii tych biznesowych modeli: najnowsza Klasa E (seria 214) wytycza szlak dla przejścia od silnika spalinowego do napędu elektrycznego. Istotny udział w gamie silnikowej mają hybrydowe odmiany plug-in, z zasięgiem w trybie elektrycznym przekraczającym 100 km (WLTP). Równocześnie nowa Klasa E łączy wyjątkowe poczucie przytulności, które jej użytkownicy uwielbiają od dziesięcioleci, z niespotykanym wymiarem harmonijnie zintegrowanego cyfrowego luksusu. Przełomowe rozwiązania techniczne sprawiają, że najnowsza generacja modelu – podobnie jak poprzednie – pozostaje liderem technicznych innowacji i prekursorem w dziedzinie estetyki.”

Jak to się ma do rzeczywistości? Muszę przyznać, że Klasa E od wielu lat była dla mnie jednym z aut marzeń. Imponowało mi przede wszystkim to, że na bazie jednego modelu można stworzyć co najmniej kilka, zupełnie odmiennych pod względem charakteru i osiągów aut. Od biznesowych limuzyn z rozsądnym i bardzo oszczędnym silnikiem Diesla, z estetycznym, ale stonowanym wyposażeniem i stylistyką, przez rodzinne kombi z terenowym sznytem w odmianie All Terrain, bardzo szybką i brutalną odmianę AMG, po wyposażoną po kokardy wersję z dodatkami z serii AMG Line, ale bardzo przytulnym wnętrzem z brązową skórą i ogromem dodatków. Nie inaczej jest obecnie i choć brakuje kilku topowych wersji, mamy szeroki wybór odmian hybrydowych. Ale o silniku za chwilę, przejdźmy do stylistyki testowanego egzemplarza.

Mercedesa Klasy E odruchowo porównuje się do BMW Serii 5 oraz Audi A6. O ile Audi A6 jest na rynku już od jakiegoś czasu, tak dwa pozostałe modele to niemal rynkowe nowości skierowane do zupełnie innej grupy odbiorców. BMW ma więcej sportowych cech i jeśli ktoś woli stateczny, elegancki charakter, w ofercie Klasy E znajdzie więcej możliwości. Jestem bardzo ciekaw odmiany AMG (choćby AMG Line) z mocniejszym napędem bez hybrydy. Może on ma nieco ostrzejszy charakter, który zadowoli kierowcę o sportowych aspiracjach. Kamil Rogala

Pierwsze skojarzenie, które nasunęło mi się, gdy zobaczyłem auto na parkingu, to limuzyna dla prezesa w klasycznym wydaniu. Piękny ciemnoniebieski lakier, sporo chromowanych dodatków, klasyczne wykończenie z gwiazdą na masce, eleganckie felgi o ładnym wzorze i wnętrze wykończone brązową skórą. Nie jestem fanem takich połączeń i pewnie dla siebie wybrałbym linię AMG Line, ale muszę przyznać, że połączenie kolorystyczne bardzo przypadło mi do gustu. Z jednej strony mamy do czynienia z autem za blisko 500 000 złotych (w tej konfiguracji), z drugiej zaś stonowana elegancja nie rzuca się w oczy, a jedynie budzi szacunek i w zasadzie niewielkie zainteresowanie. Nie ma krzykliwych dodatków, lakieru, felg czy głośnego wydechu. W zasadzie bardzo często tego auta w ogóle nie słychać i paradoksalnie właśnie to budzi pewne zainteresowanie. Wiem, że nie każdemu podobają się tylne światła z charakterystycznym wzorem LED, nawiązującym nieco do gwiazdy Mercedesa. Ja mam raczej obojętny stosunek do nowej grafiki i w zasadzie zaczyna mi się ona podobać. A co znajdziemy w środku?

Wnętrze Klasy E nawet w bazowej wersji prezentuje się nowocześnie, a moja konfiguracja była wyposażona niemal „pod korek”. Kamil Rogala

Wnętrze Klasy E nawet w bazowej wersji prezentuje się nowocześnie, a moja konfiguracja była wyposażona niemal „pod korek”. Główną rolę gra tutaj olbrzymi panel trzech ekranów, z czego środkowy i ten przed pasażerem są dotykowe i w dużym zakresie konfigurowalne. Oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy tego rozwiązania i muszę przyznać, że w konwencjonalnej wersji tj. z wielkim ekranem środkowym i tradycyjnym panelem przed pasażerem, wnętrze wygląda skromniej, ale bardziej elegancko i stylowo (np. z elementami wykończenia z drewna klonowego z aluminiowymi liniami). Ale jeśli ktoś celuje w napakowany gadżetami wariant, powinien wybrać pakiet z dodatkowym ekranem, systemem oświetlenia ambientowego i zestawem audio Burmester, aby docenić wszystkie nowinki Mercedesa w Klasie E. Czy obsługa tego wszystkiego nastręcza trudności? Jeśli ktoś przesiada się ze starszego auta, szczególnie bez żadnego ekranu dotykowego, pierwsze chwile z Klasą E będą jak pierwsza nauka korzystania ze smartfona – totalny obłęd i przeładowanie funkcjami. Warto poświęcić temu nieco więcej czasu, aby poznać wszystkie funkcje, a niektóre są naprawdę ciekawe i bardzo nieoczywiste.