Toyota zapowiada dwa nowe modele. Znamy szczegóły

Koncepcyjny SUV FT-3e

FT-3e to prototyp kolejnej generacji rodzinnego auta, które będzie imponować innowacyjnymi technologiami, możliwością skorzystania ze spersonalizowanych usług oraz zupełnie nowymi wrażeniami z jazdy. Ten bezemisyjny samochód będzie miał bateryjny napęd elektryczny.

Strefa Toyoty na targach Japan Mobility Show (26 października – 5 listopada) będzie pełna innowacyjnych modeli i technologii, a jej centralnym punktem będą dwa prototypowe samochody elektryczne, które zaprezentują wizję elektryfikacji sektora motoryzacji w najbliższych latach. Toyota

Projekt nadwozia jest nowoczesny i minimalistyczny, a we wnętrzu ekrany rozmieszczono tak, by kierowca nawet zbliżając się do auta wiedział, jaki jest poziom naładowania baterii, jaką temperaturę ma wnętrze i jaka jest jakość powietrza w kabinie.